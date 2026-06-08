Reabilitacijos krizė Lietuvoje: vieni laukia pusmetį, kiti moka iš savo kišenės

Vytautas į reabilitaciją Birštono sanatorijoje po kelio sąnario keitimo operacijos pakliuvo po kelių mėnesių. Vyras sako, kad ištraukė laimingą bilietą ir šį kartą su eilėmis jam pasisekė.
„Vieni gavo už dienos, nes atsilaisvino vieta, kiti skambina prieš du mėnesius, ieško ir neranda“, – pasakojo pacientas Vytautas Kurapka.
Visgi neretai medicininių reabilitacijos paslaugų tenka laukti pusmetį ar net ilgiau.
„Žmonėms aišku blogai ir darbuotojams blogai, negerai“, – sakė vyras.
„Kai čia buvo su ta koja, apie mėnesiuką reabilitacija grynai“, – prisiminė kitas vyras.
„Jeigu iš anksto neužsiregistruoji, gali ir mėnesį, ir du mėnesius laukti, blogai“, – teigė moteris.
Žmonės sako, kad kiekviena laukimo diena – skausmo diena.
„Jeigu tau reikia dabar pagalbos ir gausi po dviejų mėnesių, ar bebus ji efektyvi?“ – svarstė moteris.
Birštone sanatorijose eilės reabilitacijai – visur.
„Turime ir eilių, sanatorinio gydymo reikėtų palaukti bent apie mėnesį laiko pas mus. Užimtumas didelis“, – sakė „Tulpės“ sanatorijos vadovas Paulius Jonavičius.
Reabilitacijos eilės ilgėja ir dėl pasikeitusios tvarkos – Ligonių kasa skiria ribotą finansavimą, o pacientų daugėjant gydymo įstaigos nebežino, kaip apmokėti papildomas paslaugas.
„Jeigu viršysime sutartines sumas, galime negauti apmokėjimo arba gauti dalinį apmokėjimą. Čia didžiausi nuogąstavimai ir yra“, – aiškino P. Jonavičius.
Dėl viršplaninių paslaugų dalis sanatorijų pernai dirbo nuostolingai – už pacientų gydymą teko mokėti iš savo kišenės.
„Ir pernai neatgavome dalies pinigų už suteiktas sutartines paslaugas – beveik 80 tūkst. eurų. Šiemet labai skaičiuojame ir žiūrime, kad tilptume į sutartinius rėmus, dėl to eilės didėja“, – teigė sanatorijos „Versmė“ vadovė Rasa Noreikienė.
Šiemet sanatorijoms nebeleidžiama papildomai užsidirbti iš ambulatorinių pacientų – anksčiau taip būdavo kompensuojamos viršsutartinės išlaidos.
„Griežtai pasakyta iš Ligonių kasų, kad viršsutartinės paslaugos nebus apmokamos“, – sakė R. Noreikienė.
„Fondo lėšų suma, skirta reabilitacijos paslaugoms apmokėti ir nurodyta sutartyje su Ligonių kasa, turi būti paskirstyta visiems metams“, – rašoma Valstybinės ligonių kasos komentare.
Metams įpusėjus, reabilitacijos kvotos jau išsemtos. Neturėdamos pinigų gydymui padengti, kai kurios sanatorijos stabdo paslaugas, o pacientai lieka be reabilitacijos.
„Viršijome prioritetines kvotas ir pradinės bei ambulatorinės reabilitacijos kvotas. Ribosime truputį, pagal situaciją žiūrėsime. Stengiamės priimti prioritetinius pacientus, kiek įmanoma daugiau“, – teigė P. Jonavičius.
„Dabar visiškai sustabdę esame pradinės ambulatorinės reabilitacijos pacientų priėmimą, nes esame išnaudoję visą kvotą. Automatiškai, kada nepriimame, rašome į eilę rugsėjo mėnesiui“, – aiškino R. Noreikienė.
Sanatorijos vadovė sako, kad jau kalbama ir apie paslaugų ribojimą prioritetiniams pacientams.
„Anksčiau galiojo taisyklė, įtvirtinta ministro įsakymu, kad prioritetas – kiek bus, tiek apmokėsime. Dabar turime indikacijas, kad ir prioriteto reikia prisilaikyti sutartinių sumų, tai reiškia, kad ir tuos pacientus turime statyti į eilę ir riboti“, – teigė R. Noreikienė.
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Pasak Ligonių kasos, dalis viršplaninių paslaugų visgi gali būti apmokėta, tačiau biudžetas yra baigtinis.
„Už viršijant sutartis suteiktas paslaugas bus apmokama pagal viršsutartinių paslaugų apmokėjimo tvarką. Pacientams, kuriems gydytojas paskyrė medicininę reabilitaciją, ši paslauga ir toliau turi būti užtikrinama“, – rašoma Valstybinės ligonių kasos komentare.
Tie, kas nesulaukia, bando gelbėtis komercinėmis paslaugomis, kad bent kiek pasilengvintų gyvenimą, tačiau sako, kad brangu.
„Brangoka, palyginti brangoka, jeigu be nuolaidų“, – sakė viena pacientė.
„Kai pažiūrėjome į kainoraštį, nepigu. Kaip senjorėms, tai reikia pasitaupyti prieš atvykstant“, – pasakojo kita pacientė.
Paslaugos sanatorijose šiemet brango.
„Kainas esame priversti šiek tiek pakelti. Kaina padidėjo 8 procentais, priklausomai nuo kambario tipo ir programos“, – teigė sanatorijos „Versmė“ Marketingo ir paslaugų skyriaus vadovė Greta Raižienė.
Visgi ir komerciniuose sanatorijų padaliniuose – eilės. Šiandien sugalvojus vietos negausi.
„Savaitgaliai tendencingai užsipildo mėnesį prieš, darbo dienomis vietų galite rasti ir savaitę iki atvykimo“, – sakė G. Raižienė.
Pasak Ligonių kasos, šiemet medicininei reabilitacijai numatyta skirti beveik 178 mln. eurų. Tai yra 9 proc. daugiau nei pernai.
(be temos)
(be temos)