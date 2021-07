POLA: dauguma onkologinių pacientų negali pasinaudoti medicinine reabilitacija

Onkologinėmis ligomis sergantiems mūsų šalies pacientams tampa vis sudėtingiau pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis dėl pernelyg trumpų siuntimo terminų. Dėl to nukenčia ne tik pacientai, bet ir medikai, kurie turi tuos pačius dokumentus pildyti po kelis kartus, kad pacientai vėl galėtų kreiptis į reabilitacijos įstaigas. Tad prašoma ilginti siuntimų galiojimo laiką ir nustatyti, kad jie galiotų iki tol, kol žmogus yra užregistruojamas šioms paslaugoms.

Tai rašoma Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) kreipimesi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM), Valstybinę ligonių kasą (VLK) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą).

POLA direktorė Neringa Čiakienė tvirtina, kad onkologiniams pacientams vis sunkiau pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, kurios yra būtinos kovojant su klastingais vėžiniais susirgimais ir atstatant organizmą po aktyvaus gydymo.

„Vis daugiau mūsų bendruomenės pacientų susiduria su absurdiškomis situacijomis dėl pernelyg trumpų siuntimų galiojimo terminų. Nepaisant to, kad yra skiriamas medicininis reabilitacinis gydymas, susisiekus su sanatorijomis ir kitomis medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigomis, paaiškėja, kad jos neturi laisvų laikų arba yra pasiūlomas registracijos laikas po 30 d., kuomet siuntimas jau nebegalioja“, – sako N. Čiakienė.

Tai dar labiau apsunkina onkologinių pacientų situaciją, nes jų gydymo procesas ir taip yra labai sudėtingas, o medicininė reabilitacija jiems būtina, norint pasiekti geriausių gydymo rezultatų ir užtikrinti, kad galėtų kuo greičiau grįžti į įprastą gyvenimo ritmą.

Be to, jei pacientas sutinka už reabilitacijos paslaugas susimokėti pats, registracijos laikų yra kur kas daugiau ir žmogus reabilitacinį gydymą gali gauti per kelias dienas. Tačiau tik maža dalis pacientų turi galimybę susimokėti už šias paslaugas ir siekia pasinaudoti valstybės apmokamomis.

Pagal dabar galiojančią tvarką, siuntimo dokumentus sutvarko siunčiantis gydytojas kartu su teritorine ligonių kasa, gydymo įstaigai pateikta pažyma galioja tik 10 kalendorinių dienų, o siuntimas – ne ilgiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti į eilę paskirtoms paslaugoms, priešingu atveju – siuntimas nustoja galioti.

N. Čiakienės teigimu, galimai dėl šalyje taikyto karantino šiuo metu yra išaugęs pacientų srautas, kuriems reikalinga medicininė reabilitacija.

„Atsakingų institucijų prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dabartinis siuntimo galiojimo terminas neatitinka realios situacijos ir yra per trumpas. Pacientas yra įpareigojimas pakartotinai kreiptis į savo gydytoją, kad jam būtų išrašytas naujas siuntimas. O tai papildomai apkrauna tiek pacientus, tiek siuntimą išduodančius gydytojus, pas kuriuos irgi nėra taip paprasta patekti“, – sako N. Čiakienė.

Būtent todėl atsakingų institucijų prašoma ilginti siuntimų galiojimo laiką ir nustatyti, kad jie galiotų iki tol, kol žmogus yra užregistruojamas paskirtoms paslaugoms.