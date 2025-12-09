Pacientų sveikatos gerovei – įgyvendintas svarbus projektas

Svarbiausia – pacientų gerovė
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje (KMSL) trečiadienį, gruodžio 3-iąją, vykę mokymai „Burnos sveikatos svarba hospitalizuotiems pacientams“ tapo reikšmingu žingsniu, siekiant sistemingo burnos higienos užtikrinimo šioje slaugos įstaigoje. O projektas atskleidė, kad tik glaudi partnerystė ir nuoseklus mokymasis leidžia kurti reikšmingus pokyčius.
KMSL vadovė Aušra Nikolajevienė padėkojo visiems susirinkusiems ir akcentavo, kad glaudus bendradarbiavimas tarp KMSL ir Klaipėdos valstybinės kolegijos (KVK) atnešė teigiamų projekto rezultatų.
„Atkreiptas dėmesys į tai, kad dažnu atveju sunkios būklės pacientams burnos ertmė tampa pažeidžiama dėl įvairių gretutinių ligų, vartojamų medikamentų, nusilpus imunitetui, naudojant kvėpavimo prietaisus, blogos priežiūros. Dėl to išsausėja burnos ertmė, gali atsirasti opos, liežuvio apnašos, pakraujuoti iš dantenų, išryškėti skausmas, deginimas, perštėjimas, niežulys. Pacientas jaučia pastovų diskomfortą. Kad to išvengtų, įgyvendinant slaugos procesą, labai svarbu užtikrinti burnos ertmės higienos prevencinius aspektus, mažinančius komplikacijų, bloginančių paciento gyvenimo kokybę, riziką. Tad norisi akcentuoti, kad burnos higienos užtikrinimas sąlygoja pacientui gerą burnos sveikatą, o tai yra fizinės ir psichinės sveikatos visuma“, – sakė A. Nikolajevienė.
Šio projekto trukmė – vieneri metai. Per šį laiką pastebėta, kaip slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, bendradarbiaudami su KVK Burnos priežiūros katedros lektoriais, studentais atnaujino ir įtvirtino hospitalizuotų sunkių būklių pacientų burnos ertmės higienos priežiūros teorines bei praktines žinias, prisidėjo prie pacientų gyvenimo kokybės gerinimo.
„Šiandien galime profesionaliai padėti ne tik pacientams, bet ir jų artimiesiems. Patarti, kokias priemones naudoti ir kaip tinkamai prižiūrėti burnos ertmę. Linkiu būti lyderiais, tegul jūsų profesionalumas atliepia pacientų ir jų artimųjų poreikius. Kiekvieno darbuotojo dalyvavimas šiame projekte – labai svarbus. Dėkoju jums už motyvuotą įsitraukimą“, – sakė A. Nikolajevienė.
Studentams – neįkainojama patirtis
Projekte dalyvavo ne tik šios ligoninės pacientai, praktiką atliko ir KVK Burnos higienos, Odontologinės priežiūros studentai, kuriems tai buvo neįkainojama patirtis.
„Ačiū už suteiktą galimybę bendradarbiauti. Moksliniai taikomieji tyrimai yra labai svarbūs kuriant ir taikant efektyvius naujus modelius bei metodikas, nes jie sudaro pagrindą profesionaliam ir pažangiam praktiniam taikymui. Ačiū, kad priėmėte mus ir mūsų studentus. Tikimės bendradarbiauti ir toliau. Jeigu jums kiltų kokių nors iššūkių, drąsiai rašykite ir kreipkitės. Komunikuosime ir toliau bendradarbiausime, kad burnos higienos svarba neišnyktų, o įsitvirtintų ir būtų natūralus procesas“, – sakė KVK Burnos priežiūros katedros vedėja Monika Balčytienė.
KVK docentas dr. Remigijus Kinderis akcentavo, kad šio projekto tyrimas yra vertingas ne tik dėl mokslo radinių ir praktinių įgūdžių, bet ir dėl galimybės dalintis patirtimi ir stiprinti partnerystę.
„Tikimės, kad ateityje galėsime tęsti, daryti naujus tyrimus ar rengti projektus. Galbūt kartais sąnaudos ir viršija tuos lūkesčius laiko ir jėgų prasme, bet rezultatas visada atperka. Ačiū jūsų bendruomenei už prisidėjimą, įsitraukimą, manau, kad tie radiniai, kuriais bus pasidalinta, bus reikšmingi ne tik jūsų ligoninei, bet ir visai Lietuvai“, – kalbėjo dr. R. Kinderis.
Tarsi pavyzdys kitiems
KVK Sveikatos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Asta Mažionienė nurodė, kad dėmesys būtent burnos sveikatai yra itin reikšmingas, kadangi kol kas tam nėra skiriama pakankamai dėmesio, o KMSL – tikras pavyzdys, kuriuo turėtų sekti ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos.
„Tai aktuali tema, kuriai Lietuvoje skiriama mažai dėmesio. Jūsų ligoninė tampa pavyzdžiu, nes sutiko dirbti šia kryptimi ir mokytis. Mokotės ne tik jūs, bet ir mes visi kartu. Studentai ir darbuotojai turi galimybę augti, tobulinti kompetencijas, o visa tai duoda puikius rezultatus. Tą bendrystę noriu palinkėti toliau puoselėti, nes ji kuria naudą visiems – ligoninei, darbuotojams, studentams, akademiniam personalui, o svarbiausia – pacientų sveikatai, gerovei ir orumui“, – neabejojo doc. dr. A. Mažionienė.
Susiduriama su iššūkiais
KVK lektorė Jovita Beržinė nurodė, kodėl apskritai yra svarbu kalbėti apie burnos higieną hospitalizuotiems pacientams. Pasak jos, moksliniai tyrimai rodo, kad prasta burnos higiena gali lemti ne tik dantų, dantenų ligas, bet ir sistemines sveikatos problemas, tokias kaip širdies ir kraujagyslių ligos, pneumonija ar mitybos sutrikimai.
„Kalbant apie šios dienos problemą, tai nepaisant burnos higienos svarbos, slaugos įstaigose gyvenančių asmenų burnos sveikata dažnai lieka antrajame plane. Galbūt dėl nepakankamo personalo pasirengimo, neefektyvių procedūrų, ribotų išteklių burnos higienos priežiūra tampa nepakankama, o tai kelia grėsmę gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Trūksta sisteminio požiūrio, kuris apimtų tiek politinius sprendimus, kas pas jus daroma, tiek praktinius mokymus ir kasdienę priežiūrą“, – vardijo J. Beržinė.
KVK lektorė Aušra Rudžianskienė pažymėjo, kad medicininės slaugos įstaigose iššūkių, užtikrinant burnos sveikatą, yra daug. Tai – žmogiškųjų išteklių trūkumas, finansavimas ir paslaugų prieinamumas.
„Daugelis gyventojų, kalbant apie tuos, kurie gyvena medicininės slaugos ligoninėje, negali savarankiškai valytis dantų dėl savo sveikatos būklės, protezų priežiūra dažnai ignoruojama ir tai lemia infekcijų riziką“, – tikino A. Rudžianskienė.
Tad yra itin svarbu edukuoti ir organizuoti tokius mokymus, jų metu įgyti praktinių įgūdžių, taip pat patartina reguliariai organizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo kursus ir kitas iniciatyvas, kurios užtikrintų sistemingą burnos higienos priežiūrą ir pacientų sveikatos gerinimą.
