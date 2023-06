Nuo žmogaus papilomos viruso paskiepyti pirmieji tūkstančiai berniukų

Anksčiau Lietuvoje pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių žmogaus papilomos viruso (ŽPV) vakcina skiepytos tik mergaitės nuo 11 metų. Nuo šio vasario nemokamai skiepijami ir to paties amžiaus berniukai. Jų per tris mėnesius buvo paskiepyta 2,6 tūkst. vaikų.

Gali sukelti vėžį

ŽPV yra dažniausia pasaulyje lytiniu keliu, per tiesioginį sąlytį su užsikrėtusiu asmeniu perduodama infekcija. Didžioji dalis ŽPV infekcijos atvejų per porą metų praeina savaime, be jokio gydymo, tačiau kartais ŽPV pasilieka organizme ir sukelia lėtinį uždegimą, kuris ilgainiui sukelia patologinių audinių darinių vystymąsi. Kai kurie iš šio viruso tipų gali sukelti vyrų ir moterų išangės ir išorinių lyties organų vėžį.

Manoma, kad Europoje maždaug 30–40 proc. varpos vėžio atvejų sukelia ŽPV infekcija.

Nustatyta, kad beveik visas gimdos kaklelio vėžines ligas sukelia ŽPV infekcija. Manoma, kad Europoje maždaug 90 proc. išangės vėžio atvejų, 15 proc. moters išorinių lyties organų vėžio atvejų, 70 proc. makšties vėžio atvejų ir 30–40 proc. varpos vėžio atvejų sukelia ŽPV infekcija.

Bent 90 proc. vaikų

„ŽPV nesirenka lyties, todėl praktika nuo šios infekcijos vakcinuoti visus vaikus egzistuoja jau daugelyje pasaulio valstybių. Pastebėta, kad šalyse, kuriose vykdomos visuotinės skiepijimo nuo šio viruso programos, gimdos kaklelio vėžiu ir kai kuriomis kitomis onkologinėmis ligomis sergama mažiau. Skiepai nėra gydomoji priemonė, tačiau jie ypač vertingi profilaktikai, nes apsaugo ne tik nuo pirminio, bet ir nuo pakartotinio užsikrėtimo, ligos atkryčio“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėja Lina Reinartienė.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja nuo vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų paskiepyti bent 90 proc. vaikų. Tai labai svarbu tam, kad susidarytų kolektyvinis imunitetas, kuris reikalingas ligai suvaldyti. Nors ŽPV vakcina mergaitės Lietuvoje skiepijamos jau aštuntus metus, reikalingo vakcinavimo masto dar nepasiekta.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, praėjusiais metais bent viena ŽPV vakcinos doze buvo paskiepyta 65 proc. 11–12 metų mergaičių. Pastebima, kad pastaruosius kelerius metus skiepijimo mastas palengva mažėja, taigi vis daugiau mergaičių lieka nepaskiepytų nuo šios pavojingos infekcijos.

Devynvalentė vakcina

„Iki šiol Lietuvos gydymo įstaigose mergaitės buvo skiepijamos dvivalente ŽPV vakcina. Šiemet VLK dvejiems metams už 3,64 mln. eurų nupirko ir gydymo įstaigoms išdalijo devynvalenčių vakcinų. Vadinasi, ši vakcina vaikus apsaugos nuo 9 tipų ŽPV sukeliamų ligų, taigi bus gerokai efektyvesnė. Raginame tėvus sprendimus dėl vaikų skiepijimo priimti atsakingai, o iškilus klausimų ar abejonių – tartis su medikais, kurie suteiks mokslu grįstos informacijos“, – sako L. Reinartienė.

VLK primena, kad ŽPV vakcinos skiepijimo schemą sudaro dvi nemokamos vakcinos dozės – tarp pirmos ir antros dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių laikotarpis. Pirmąja vakcinos doze gali būti paskiepytos visos 11 metų sulaukusios mergaitės. ŽPV vakcina skiepijami tie berniukai, kuriems įsakymo įsigaliojimo dieną jau yra suėję 11 metų, bet dar nėra 12 metų, t. y. gimę 2011 m. vasario 2 d. ir vėliau. Jaunesni nei 11 metų vaikai neskiepijami.

Dėl vakcinavimo nuo ŽPV tėveliai su vaikais turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Skiepai šios amžiaus kategorijos vaikams apmokami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.