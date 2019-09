Nenustebkite, rudenį veido oda ims prašyti vitamino C

Įsibėgėjus rudeniui šio vitamino ima „reikalauti“ ir oda. Nenustebkite, keletą mėnesių pasimėgavus šiltais ir saulėtais orais, rudenį, oda tarsi papilkėja, o tai, pasak grožio specialistų, rodo apie šio vitamino trūkumą.

„Eurovaistinės“ grožio vaistinių atstovė Aušra Vareikienė sako, kad rugsėjo pabaiga yra metas, kai pradeda ryškėti odos pokyčiai ir moterys natūraliai ima ieškoti priemonių, kurios padėtų atgaivinti odą.

„Tai, kad pasibaigus atostogoms pasikeičia gyvenimo ritmas, natūralu, kartu su juo rekomenduoju įprasti po atostogų atnaujinti ir veido odos priežiūros ritualus. Daugelis moterų pasakoja, kad oda „nebe ta“, kokia buvo vasarą. Siūlau pavargusią, praradusią elastingumą ir skaistumą odą atgaivinti priemonėmis su paprasčiausiu vitaminu C. Šis vitaminas yra vienas veiksmingiausių antioksidantų, jis skatina odos jaunystei svarbaus kolageno gamybą, o kai sudėtyje vitaminas C yra kartu su vitaminais A ir E, priemonė saugo ir nuo žalingo aplinkos poveikio. Vitamino C turinčios priemonės naudingos ir gydant dermatologinius susirgimus, kovojant su odos bėrimais.“,– sako specialistė.

Pagrindinė taisyklė, kurią išskiria A. Vareikienė, renkantis bet kokią kosmetikos priemonę, žinoti savo odos tipą.

„Jeigu jūsų oda sausesnė, dažniausiai užtenka, kad vitaminas C būtų viena iš kremo sudedamųjų dalių, o mišrios odos savininkėms, ypač pasimėgavusioms saule vasarą, rudeniop neretai išryškėja odos pigmentacija, todėl, atitinkamai pagal odos būklę, rekomenduoju rinktis intensyvesnės priežiūros priemones, pavyzdžiui, serumą ar grynojo vitamino C koncentratą“,– sako A. Vareikienė ir prideda, jog priemones su vitaminu C gali rinktis tiek jaunos, tiek brandesnę odą turinčios moterys.

Vitamino C vartojimas turi tam tikras taisykles – jis gali sureaguoti su saule ir šios odos reakcijos nereikėtų ignoruoti.

„Intensyvaus poveikio priemones su vitaminu C rekomenduoju naudoti vakare. Net rudenį veidą dengti tokia priemone reikėtų tik tada, kai saulė jau nusileidusi, nes šiuo metų laiku saulės spinduliai dar pakankamai aktyvūs. Intensyvias priemones naudojant dieną, vitamino C reakcija su saule gali sukelti alergiją, paskatinti pigmentaciją ar net nudeginti odą“, – perspėja „Eurovaistinės“ specialistė.

Ieškantiems priemonės dienai, A. Vareikienė rekomenduoja tuos stabilizuoto vitamino C kremus, kurių sudėtyje vitamino koncentracija nėra didelė, arba priemones, į kurių sudėtį papildomai įeina ir apsauga nuo saulės (SPF). Visgi jei planuojate atostogas šiltuose kraštuose, tokiomis priemonėmis piktnaudžiauti nereikėtų.

„Visų sudedamųjų dalių koncentracija kremuose jau yra subalansuota ir saugi, todėl stabilizuoto vitamino C turinčių produktų nebereikia bijoti naudoti tiek vakare, tiek ir ryte. Žinoma, jo reikėtų vengti atostogaujantiems paplūdimyje, bet vos tik grįžus po saulėtų atostogų – vėl galite mėgautis pamėgta kosmetika“,– sako „Eurovaistinės“ specialistė.

Kosmetika su C vitaminu yra šiek tiek lepi, dėl to verta su specialistais vaistinėje pasikonsultuoti šiek tiek išsamiau ir išsiaiškinti, kokie ženklai rodo, kad priemonė jums netinkama.

Jeigu preparato sudėtyje yra grynas vitaminas C, tokias priemones reikėtų sunaudoti per 7-10 dienų, nes šis vitaminas oksiduojasi ir ilgainiui praranda savo naudą. Norint, kad oda prisisotintų reikalingų medžiagų, didelės koncentracijos vitamino C priemones reikėtų naudoti kartą per sezoną.