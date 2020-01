Naudingų medžiagų šaltinis žiemą – raugintos lietuviškos daržovės

Lietuvių pamėgti rauginti kopūstai ar agurkai ne tik gali pagardinti pamėgtus patiekalus, bet ir yra ypač naudingi organizmui. Dietistė Vaida Kurpienė sako, kad rauginimas yra vienas geriausių konservavimo būdų, o mūsų klimato sąlygomis jis itin parankus siekiant papildyti organizmą vitaminais, gerai žarnyno veiklai reikalingais probiotikais ir kitomis vertingomis medžiagomis.

Tuo metu lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai pažymi, kad raugintos daržovės žiemą lietuvių yra vienos mėgstamiausių.

V. Kurpienės teigimu, raugintose daržovėse gausu gerųjų bakterijų – probiotikų. Dėl to valgant jas gerinama žarnyno veikla, nuo kurios didele dalimi priklauso organizmui svarbių medžiagų įsisavinimas, stiprus imunitetas ir gera žmogaus savijauta. Be to, raugintuose produktuose yra daug imunitetą stiprinančių antioksidantų bei maistinių skaidulų, kurios padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje, taip pat yra labai svarbios gerai žarnyno veiklai.

„Peršalimų ir virusų sezono metu raugintos daržovės yra išties gera priemonė organizmo imunitetui stiprinti. Be kitų vertingųjų raugintų produktų savybių galima paminėti ir tokiose daržovėse didelę vitamino C koncentraciją. Šis vitaminas yra svarbus organizmo galimybėms apsiginti nuo bakterijų ir virusų. Be to, dėl raugintuose produktuose esančios pieno rūgšties organizmui lengviau įsisavinti tokius svarbius daržovėse esančius mikroelementus kaip kalis, kalcis ar fosforas“, – sako V. Kurpienė.

Mitybos specialistė pažymi, kad net ir valgant tokius naudingus produktus kaip raugintos daržovės, svarbu nepamiršti saiko. Kaip žinia, raugintuose produktuose yra nemažai druskos, o per didelis jos suvartojimas gali lemti padidėjusį kraujospūdį ar skysčių organizme užsilaikymą bei su tuo susijusį audinių tinimą. Anot V. Kurpienės, siekiant sumažinti su raugintomis daržovėmis gaunamą druskos kiekį, prieš vartojant, jas galima nuplauti. Tiesa, tuomet kartu nuplaunama ir dalis vertingų medžiagų.

„Raugintas daržoves rekomenduotina valgyti dažniau, bet nedidelėmis porcijomis. Jomis galima pagardinti pagrindinius dienos patiekalus ar valgyti šalia jų po šaukštą. Raugintus produktus taip pat geriau vartoti ne vakare, o dienos metu“, – sako V. Kurpienė.

Prekybos tinklo „Maxima“ komercijos vadovė Vilma Drulienė sako, kad lietuviai tradiciškai yra išties dideli raugintų daržo gėrybių mėgėjai, o parduotuvėse parduodami rauginti produktai visuomet susilaukia didelio jų dėmesio.

„Ypač šaltuoju metų laiku rauginti kopūstai ar agurkai tampa vienu iš populiariausių pasirinkimų visoje daržovių kategorijoje. Pirkėjams itin svarbu, kad tokia produkcija būtų lietuviška“, – sako V. Drulienė.

Anot V. Drulienės, pernai raugintų daržovių pardavimai išliko panašūs į 2018 metų, o raugintų agurkų buvo nupirkta net ir šiek tiek daugiau. Todėl galima manyti, kad lietuviai tradiciškai lietuviškai virtuvei būdingų raugintų daržovių nepamiršta ir toliau jas vartoja gausiai.