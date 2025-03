Tarp lietuvių populiarus vitaminas gali pridaryti bėdų: ką svarbu žinoti?

Viską, ką turite žinoti apie šį vitaminą, komentavo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkas Rimvydas Blynas.

– Kuo svarbus šis vitaminas?

– Vitaminas C yra vienas svarbiausių antioksidantų, jei jo trūksta galime susidurti su sveikatos problemomis – labiau limpa peršalimai, sunkau gyja žaizdos, o jei labai trūksta, gali pakraujuoti dantenos. Taip pat gali privesti prie tokių problemų, kaip dantų netekimas ir panašių simptomų.

– Tradiciškai vitaminas C skirtas tik peršalimo ligoms gydyti, o ar reikia grožiui, kaulams?

– Trūkstant vitamino C, gali sausėti oda, atsirasti kaulų trapumas. Vitaminas C dalyvauja daugelyje procesų, kurie atsako už sveikatą.

– Įsivaizduojame, kad lietuviams visą laiką trūksta vitamino D, o kokia situacija yra su vitaminu C?

– Vitamino C lietuviai dažniausiai gauna pakankamai, tačiau pasitaiko, kad jo trūksta. Pavyzdžiui, peršalus, jei žmogus turi žalingų įpročių, tokių kaip rūkymas, alkoholio vartojimas, jeigu prastai maitinasi, nevartoja daržovių, ypač termiškai neapdorotų, tiesiog būna nesubalansuota mityba, tuomet gali trūkti vitamino C.

– Ar galima prikaupti vitamino C?

– Ne, prikaupti nepavyks, nes organizmas pasisavina jo tiek, kiek reikia, o perteklius pašalinamas su šlapimu. Todėl atsargų pasidėti neišeis, bet užtikrinus pastovią subalansuotą mitybą galima jo turėti pakankamai.

– Įmanoma perdozuoti pasirinktus papildus? Kas nutinka tada?

– Perdozuoti įmanoma. Iš tiesų vitaminas C pasišalina su šlapimu ir viskas būna gerai, todėl perdozuoti reikėtų pasistengti. Jeigu vartosime ilgesnį laiką ir daugiau nei 2 gramus per dieną, tikrai galime turėti kažkokių virškinimo trakto sutrikimų, gali pykinti, prasidėti vėmimas, skaudėti skrandį, rimtesniais atvejais (sukelti – red. past.) net inkstų akmenligę.

– 2 gramai yra dienos norma, ar maksimumas?

– Ne, dienos norma yra šiek tiek mažesnė. Suaugusiam žmogui, priklausomai nuo svorio, kažkur gali būti rašoma 50–90 mg. Jeigu patiriame stresą, sergame, jeigu moteris nėščia, dienos norma padidėja. Normalus saugus kiekis yra 200-500 mg per dieną, tikrai turėtų užtekti ir tikrai galėsime tiek suvartoti.

– Kokiu metu vartoti papildus? Reikia tik ryte, o gal tik vakare? Ir gal su kažkuo kitu negalima derinti?

– Vitaminas C gali šiek tiek tonizuoti, patartina vartoti pirmoje dienos pusėje arba ryte. Bet, jeigu turime dirglesnį skrandį, paskauda, ar yra padidėjęs rūgštingumas, reikėtų derinti jį su maistu.

– Pakalbėkime apie natūralius būdus, nes c tai citrina, bet turbūt neapsiribokime tik tuo. Kur dar galime gauti reikiamo natūralaus vitamino C?

– Dažniausia siejame su citrusiniais vaisiais, citrina, greipfrutais, apelsinais, tačiau dvigubai didesnis kiekis gali būti rastas raudonojoje paprikoje. Taip pat jo tikrai daug turi lapinės daržovės, brokoliai, špinatai, kopūstai, uogos, braškės, juodieji serbentai, vyšnios.

– Kopūstai net nerauginti? Tiesiog žalias kopūstas?

– Taip.

– Paprika atrodo nėra rūgšti, bet tikriausiai ne rūgštingume yra esmė?

–Taip, ne rūgštingume. Skonis pasislepia dėl kitų medžiagų, bet jo tikrai yra pakankamas kiekis.

– Vyšnios pas mus šiuo metų laiku atkeliauja iš kažkur kitur arba galime nebent gauti šaldytų. O kas yra iš mūsų tikros lietuviškos sezoninės mitybos, ką galėtume valgyti? Ir kas galėtų mus aprūpinti vitaminu C?

– Turbūt ir būtų lapinės daržovės, tikrai prekybos centruose galime jų gauti ištisus metus.

– O raugintos daržovės?

– Raugintos irgi tinka, tik svarbu, kad nebūtų termiškai apdoros, nebūtų temperatūrinis rėžimas. Vitaminas C pakankamai nestabili medžiaga ir ji temperatūroje skyla, dėl to reikėtų geriau valgyti šviežias ir raugintas daržoves.

– Svarbiausia nevirti raugintų kopūstų sriubos?

– Jeigu norime pakankamai gauti vitamino C, taip.

– Kokias klaidas dažniausia lietuviai daro vartojant vitaminą C?

– Turbūt vitamino C vartoja nepakankamai arba per daug. Optimaliausias kiekis būtų 200–500 mg, nes perteklius pasišalina su šlapimu ir neturėtų įtakos sveikatai. Taip pat nevartoja pakankamo kiekio šviežių daržovių, kas neužtikrina pilnavertės mitybos, žalingi įpročiai turi papildomos žalos, dėl kurios reikėtų vitamino C gauti papildomai.