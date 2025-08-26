Mikrochirurgė sudėjo visus taškus ant „i“ apie akių operacijas

Ar saugi operacija, kiek laiko trunka ir ar visiems norintiems atliekama, pasakojo klinikos „Lirema“ akių ligų gydytoja mikrochirurgė Lina Socevičienė.
– Kokie dažniausiai būna motyvai, kurie paskatina ryžtis tokiai operacijai?
– Kai žmonės pavargsta naudoti kontaktinius lęšius arba akinius, tada ryžtasi jų atsisakyti. Vienas iš efektyviausių būdų – operacija.
– Ar ji tinka visiems? Gal kažkam negalima arba nerekomenduojama?
Operacija tinka ne kiekvienam.
– Operacija tinka ne kiekvienam. Visų pirma, reikia turėti noro atsisakyti papildomų korekcijos priemonių. Po to būtina atvykti specialiam ištyrimui, nes tam, kad operacija būtų atlikta tvarkingai, turėtų efektą ir atitiktų paciento lūkesčius, turi būti tam tikros sąlygos – tiek kalbant apie žmogų, tiek apie lydinčias ligas, tiek apie akį, jos anatominę sandarą bei ragenos struktūrą. Tam atliekami išsamūs tyrimai ir tik po to galima pasakyti, ar operacija įmanoma.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Dažnas atvejis, kada negalima atlikti?
– Procentiškai labai sunku pasakyti, bet būna atvejų, kai žmogui turime pasakyti, kad, deja, toliau reikia draugauti su akiniais arba lęšiais, ir operacija jam negalima. Bet dažniau visgi ją darome tiems, kurie kreipiasi, nei pasakome, kad jos atlikti negalime. Operacijos būdų yra įvairių, galimybių taip pat, ir jų vis atsiranda.
– Kaip atrodo operacija ir kiek laiko trunka?
– Pati operacija trunka gerokai trumpiau nei ištyrimas. Ji atliekama ambulatorinėmis sąlygomis. Žmogus ateina į operaciją, klinikoje praleidžia apie valandą. Kadangi jau turime visus duomenis apie žmogų ir akį, būname pasiruošę – suvedę lazeriui užduotį, ką jis turi padaryti. Atvykus pacientui, jį paruošiame, pakalbame, pristatome, kas konkrečiai vyks per artimiausias 15–20 minučių. Viskas atliekama lašų nejautroje, nėra jokių injekcijų ar nemalonių momentų. Slaugytoja palydi, paguldo, viskas vyksta gulint, sterilioje aplinkoje. Pacientui įdedamas vokų laikiklis, kad nemirksėtų, ir paprašoma žiūrėti į šviesą. Daugiau žmogui nieko nereikia daryti – visa kita yra gydytojo ir lazerio darbas. Lazerio veikimas – sekundžių reikalas, net ne minučių. Pirma atliekama vienai akiai, tada greitai kitai, ir žmogus po procedūros išleidžiamas namo.
– Kai papasakojote, atrodo viskas paprasta. Bet ar skauda? Po operacijos žmogus mato? Ar gali pats savimi pasirūpinti, ar reikia lydinčio žmogaus?
– Visą laiką rekomenduojame, kad šalia būtų žmogus tiek iki operacijos, tiek po jos – daugiau moraliniam palaikymui ir palydėjimui. Nėra taip, kad žmogus nematytų – jis mato visada. Ir operacijos metu mato: prašome, kad fiksuotų tam tikrą šviesos tašką. Po operacijos taip pat – būna, kad atsisėdęs po procedūros pacientas iš karto sako matantis laikrodį, mus ar dar ką nors, ko seniau nematė. Efektas juntamas iš karto, tačiau dėl šviesų yra šiokia tokia reakcija. Be to, pacientas paprastai gauna raminantį vaistą, todėl jokiu būdu negalima planuoti vairuoti iš karto po operacijos. Geriau, kad kas nors palydėtų ir parvežtų.
Dėl skausmo – niekada neskauda. Operacijos metu skausmo nebūna, o viską darome taip, kad žmogus jaustųsi kuo komfortiškiau ir labiau atsipalaidavęs. Tai labai palengvina eigą. Pooperaciniu laikotarpiu, priklausomai nuo metodo, yra tam tikras laikas, kai reikia kantrybės: jaučiamas perštėjimas, akys ašaroja, bijo šviesos, norisi būti su tamsiais akiniais, bet tai laikina. Bendraujant su pacientais vėliau, jie sako, kad viską pamiršo ir džiaugiasi rezultatu.
– Kiek laiko užtrunka pooperacinis laikotarpis ir kada galima grįžti į įprastą gyvenimo ritmą?
– Viskas priklauso nuo operacijos metodo. Jų yra įvairių, ir pagal akies situaciją ar paties žmogaus pageidavimą galime rekomenduoti vienokį ar kitokį. Yra paviršinės abliacijos, kai operacija atliekama paviršiniuose ragenos sluoksniuose. Akis į operaciją reaguoja kaip į traumą, todėl 2–3 dienas nereikėtų planuoti aktyvių veiklų. Nuo 2–3 dienos matymas po truputį gerėja, žmogus gali grįžti į aktyvų gyvenimą. Jeigu darbas susijęs su aktyvia akių veikla, pavyzdžiui, su kompiuteriu, rekomenduojame savaitę ar 10 dienų pasisaugoti ir duoti sau ramesnio laiko. Yra ir kitų metodų, kai jau kitą dieną po operacijos žmogus gali vairuoti – rega atsistato labai greitai. Tam reikalingos tam tikros akies sąlygos. Tai populiariausi metodai, jei žmogus gali sau tai leisti, nes, žinoma, finansiškai jie kainuoja daugiau.
Naujausi komentarai