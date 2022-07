Laukia dar viena magnetinė audra: kai kuriems žmonėms gali sušlubuoti sveikata

Prasta savijauta ir toks silpnumas, kad net linksta kojos – taip pastarosiomis dienomis jaučiasi dalis gyventojų ir net nesupranta kodėl.

„Geomagnetinės audros veikia visus žmones. Tačiau ne visi jaučia“, – sakė Šeškinės poliklinikos skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė.

Specialistai aiškina, kad liepą – magnetinių audrų metas.

„Faktas, kad beveik daugiau kaip 50 proc. populiacijos jaučia magnetines audras“, – akcentavo „Vilnius Tech“ fotoelektros technologijų laboratorijos vadovas Artūras Jukna.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Labiausiai veikiami žmonės – sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis.

„Gali siųsti signalus. Yra deguonies stygius kokiame nors organe, todėl reikia aktyviau veikti širdžiai. Gali siųsti signalą, kad yra raumenų tonusų sumažėjimas arba padidėjimas“, – aiškino A.Jukna.

Kardiologijos skyriai pradėjo pildytis praėjusią savaitę, bet po savaitgalio pacientų nesumažėjo, nors magnetinės audros intensyvumas, anot specialistų, nuslopo liepos 23-iąją.

„Nebetelpa ligoniai. Gydytojai dirba maksimaliu pajėgumu“, – sakė Vilniaus klinikinės ligoninės kardiologijos skyriaus vedėjas Mykolas Biliukas.

Gydytojas aiškino: magnetinė audra – tai saulės žybsnių srauto sukeltas stresas organizmui. Pririekus pagalbos, atsiradus blogumui, skausmui krūtinėje, būtina sumažinti fizinį krūvį, žmogų paguldyti, atpalaiduoti kaklą, kad būtų lengviau kvėpuoti.

„Fizinį krūvį labai paveikia emocijos, būtinai reikia žmogų raminti, nes žmogus jaudinasi dėl savo būklės, jo širdis stipriai plaka, tankiai. Reikia nuraminti sukilusias emocijas, kad širdis gautų kuo mažesnį krūvį“, – patarimų dalijo Greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinės vadovas Mindaugas Kliukas.

Magnetinių audrų plika akimi nepamatysi, bet jas gali pajusti ir visiškai sveiki, ir jautresni žmonės.

„Jautriausias mūsų audinys – nervų sistema. Pradeda skaudėti galvą, sutrinka miegas“, – sakė M.Biliukas.

„Kai kurie jaučia bendrą silpnumą, kai kam svaigsta galva. Gali trikti ritmas, permušimai širdies plote, labai dažnai būna kraujospūdžio svyravimų“, – vardijo N.Šertvytienė.

„Banga atvyksta, ir už savaitės kitos žinau, kad bus jos padarinių – susikaupęs vanduo plaučiuose sunkesniems ligoniams“, – apie padarinius užsiminė M.Kliukas.

M.Kliukas sako, kad vien jų įstaigoje per savaitę skyriuje mirė trys žmonės. Su audromis to tiesiogiai sieti negalima niekaip. Tačiau kardiologas kalba apie bendrą negaluojančių situaciją ir stebisi – tokio savaitgalio seniai nebuvo. Gydytojai pastebi, kad pajautę negalavimų žmonės pagalbos neieško ir supanikavę griebiasi vaistų. Kartais per daug visų iš eilės.

„Tada padaugėja trombinių komplikacijų, sustiprėja dusuliai, tinsta kojos“, – galimus negalavimus vardijo Vilniaus klinikinės ligoninės kardiologijos skyriaus vedėjas M.Biliukas.

Anot mokslininkų, magnetinės audros – tai stiprus neperiodinis Žemės magnetinio lauko pokytis. Tokių audrų kyla suaktyvėjus Saulės plazmos srautui Žemės link.

„Tai yra plazmos rutulys, jis nuolat verda ir kunkuliuoja, panašiai kaip verdant vandenį“, – pavyzdį pateikė A.Jukna.

Tokios audros vyksta nuolat, bet šiltuoju periodu žmogus jas gali labiau pajusti.

„Pajusti galima stipriau, nes dalelės gali lengviau ir giliau prasiskverbti pro Žemės atmosferą“, – teigė „Vilnius Tech“ fotoelektros technologijų laboratorijos vadovas A.Jukna.

Nuo magnetinių audrų nepasislėpsi, tačiau gali sau pagelbėti ir be didelių pastangų.

„Gana gerai išsimiegoti, būti gryname ore, planuoti darbą, kad nebūtų sunkaus vizinio darbo“, – patarė N.Šertvytienė.

„Patariame mylėti labiau save. Neverskite savęs dirbti daržuose per karščius, neikite pasivaikščioti, jeigu artėja audra“, – akcentavo Greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinės vadovas M.Kliukas.

Neplanuoti ilgų kelionių, vartoti raminamųjų augalinės kilmės preparatų, papildomai vartoti magnio ir, žinoma, skysčių. Tai reikalinga ir saugantis nuo karčių, kurių dar sulauksime.

Kita magnetinė banga prognozuojama paskutinėmis liepos dienomis.