Cholesterolis ir kava: viskas, ką būtina žinoti

– Cholesterolis ir kava – čia draugystė ar ne visai?

– Kartais jie draugauja, kartais nelabai – tai priklauso nuo kavos kiekio, paruošimo būdo ir organizmo būklės.

– Taigi, pakalbėkime apie paruošimą. Kaip kavos ruošimo būdas gali paveikti cholesterolio kiekį?

– Amerikiečiai atliko daug įvairių mokslinių tyrimų ir Amerikoje kava dažnai ruošiama kitaip nei pas mus – naudojant popierinį filtrą. Vyresni Lietuvos gyventojai tikriausiai dar prisimena pirmuosius kavos aparatus. Įdomu tai, kad būtent toks filtravimas, kuris šiais laikais nėra itin populiarus dėl skonio ir aromato pokyčių, vis dėlto daro teigiamą poveikį cholesterolio kiekiui, palyginti su įprastai ruošta kava.

– Tai koks būdas labiausiai didina cholesterolio kiekį – kavos aparatai, kapsulinė kava ar tiesiog užplikyta malta kava?

– Iš tiesų, visi šie būdai. Taip pat ir vadinamasis French press, prancūziškas kavinukas. Kitaip tariant, jei kava nėra filtruojama per popierinį filtrą, kuris sulaiko ne kofeiną, kaip daugelis galvoja, o diterpenus – tam tikras kavos pupelių medžiagas – jų koncentracija gali skirtis net 30 kartų, lyginant filtruotą ir nefiltruotą kavą. Žinoma, nereikia bijoti kavos. Svarbu saikas – kiek ir kaip dažnai ją geriame. Dar vienas įdomus aspektas – jei kalbame apie sveikatą ir antioksidantus, rekomenduojama rinktis mažiau skrudintą kavą. Skrudinimo lygis visada nurodomas ant pakuotės, o mažiau skrudintoje kavoje yra daugiau antioksidantų ir mažiau akrilamidų – medžiagų, galinčių sukelti uždegimus. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad mažiau skrudintoje kavoje taip pat yra daugiau diterpenų, kurie trikdo MTL (blogojo) cholesterolio skaidymą.

– Viskas labai painu. Išgirdome daug naujų, nežinomų žodžių, tad pasakykite – kokią kavą reikėtų gerti, kad cholesterolio lygis išliktų normos ribose?

– Aš sakyčiau, kad svarbu ne tik kavos paruošimo būdas. Galima rinktis arabikos pupeles. Taip pat rekomenduočiau rinktis mažiau skrudintą kavą, nes joje yra mažiau uždegimus sukeliančių medžiagų. O būtent uždegimai yra viena iš priežasčių, kodėl gali kilti cholesterolio lygis. Tačiau svarbiausias dalykas – atsisakyti torto prie kavos.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– O kalbant apie pačius kavos priedus – grietinėlę, cukrų, sirupus ir pan. – ar jie tiesiogiai veikia cholesterolio kiekį kraujyje?

– Labai geras klausimas. Įdomu tai, kad nei kavoje, nei sirupuose cholesterolio nėra. Tačiau, kaip minėjau, kavoje yra tam tikrų medžiagų, kurios gali sutrikdyti cholesterolio skaidymą, todėl organizmui tampa sunkiau jį apdoroti. Cukrus ir visi jo pakaitalai, įskaitant ir medų, gali skatinti cholesterolio gamybą, ypač jei jų vartojame dideliais kiekiais. Grietinėlėje natūraliai yra cholesterolio, bet įprastai su maistu jo nesuvartojame tiek daug, kad tai turėtų didelę įtaką. Žinoma, pasistengus viskas įmanoma. Tačiau problema slypi ne tik pačiame maiste – greitai skylančiuose angliavandeniuose, tokiuose kaip cukrus, baltieji miltai, balti ryžiai ir pan. Juose cholesterolio nėra, bet jie skatina kepenis gaminti jo perteklių.

Labai dažnai žmonės darbovietėje išgeria per daug kavos, o vėliau galvoja, kad jaučia nerimą dėl darbo. Tačiau kartais tai tiesiog organizmo reakcija į per didelį kavos kiekį.

– Na, ryžių prie kavos gal ir nevalgome, bet jei norime pasiskaninti kavą, kokios alternatyvos būtų tinkamiausios?

– Mano nuostata tokia, kad kavos skonis labai priklauso nuo pupelių rūšies ir paruošimo. Jos gali būti kartesnės, rūgštesnės, todėl svarbiausia atrasti kavą, kuri jums iš tiesų patinka – tada natūraliai mažiau norėsis įvairių priedų. Na, o kol dar neradote savo mėgstamiausios kavos rūšies, galite išbandyti prieskonius. Pavyzdžiui, cinamonas suteikia natūralų saldumo poskonį, kardamonas – išraiškingesnį aromatą. Įvairūs prieskoniai gali suintensyvinti skonį ir suteikti šiek tiek saldumo. Kai kurie žmonės vietoj grietinėlės renkasi vadinamąjį augalinį pieną. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad tai nėra tikras pienas, o augalinis gėrimas. Be to, daugelyje jų būna pridėtinės gliukozės, tai yra cukraus forma, bei kitų priedų. Todėl verta pasidomėti sudėtimi ir pagalvoti – geriame kavą ar desertą?

– Prieš tai minėjote, kad svarbu suprasti, koks kavos kiekis yra saugus. Tai koks tas rekomenduojamas kiekis? Ar galima apibrėžti, kiek puodelių kavos nepiktnaudžiaujant galima išgerti?

– Remiantis atliktais tyrimais, nustatyta, kad kuo daugiau kavos geriama, tuo vidutiniškai aukštesnis būna cholesterolio lygis. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į kitus veiksnius – amžių, organizmo individualias savybes. Kava kiekvieną žmogų veikia skirtingai, todėl verta profilaktiškai tikrinti cholesterolio lygį ir nebijoti saikingai mėgautis kava. Bendra rekomendacija – iki dviejų 250 ml puodelių kavos per dieną. Toks kiekis gali būti naudingas, nes kavos pupelėse yra antioksidantų, ir kartu neturėtų kenkti sveikatai. Tačiau kai kurie žmonės jautriai reaguoja net į mažą kofeino kiekį, todėl svarbu stebėti savo organizmo reakciją. Cholesterolio lygio iškart nepamatuosime, bet galime pajusti kitus požymius – pavyzdžiui, jei vartojame per daug kofeino, gali atsirasti nerimas. Beje, labai dažnai žmonės darbovietėje išgeria per daug kavos, o vėliau galvoja, kad jaučia nerimą dėl darbo. Tačiau kartais tai tiesiog organizmo reakcija į per didelį kavos kiekį.