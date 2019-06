Kodėl nesaugome akių nuo saulės? Dažniausios klaidos ir mitai apie saulės akinius

Renkantis saulės akinius, žmonės yra labiau linkę atsižvelgti į vos kelis kriterijus: stilių ir kainą. Tačiau tai, kaip akiniai apsaugo akis – įvertinama netinkamai. Mažai visuomenėje kalbama ir apie pavojingas akių ligas, kurios pastaruoju metu vis dažnėja ir pasitaiko jaunesniame amžiuje.

„Žmonės daug laiko praleidžia saulėje – atostogauja šiltuose kraštuose, leidžia laiką pajūryje, o apie UV spindulių žalą akims šnekama dar palyginti nedaug. Apie UV spindulių žalą odai mes žinome pakankamai, todėl kokybiški kremai nuo saulės jau tapo gana įprastu dalyku kiekvienam atostogaujančiam ar leidžiančiam laiką karštuose vasaros saulės spinduliuose. Tačiau kaip gi mūsų akys? Vienintelė ir geriausia apsauga joms vis dar išlieka akiniai nuo saulės, tačiau tai tikrai nereiškia, jog bet kokie akiniai gali apsaugoti akis tinkamai, atvirkščiai – netinkamai pasirinkti akiniai nuo saulės, gali ne tik neapsaugoti akių, bet ir joms pakenkti“, – teigia optometrininkė.

Nešioti akinius šviesiais lęšiais pajūryje ir kalnuose nėra jokios prasmės, nes jie tinkamai neapsaugos.

UV spinduliai ir jų sukeliamos akių ligos

Anatomiškai pačios akys nėra pajėgios apsiginti nuo kenksmingos UV spinduliuotės ir joms būtina kokybiška papildoma apsauga. Didelė UV spindulių dozė akis, kaip ir odą, per kelias valandas gali nudeginti, t. y. pažeisti jose esančias jautrias dalis.

„Jeigu vertiname saulės poveikį odai, tai randame ir teigiamų pusių, pavyzdžiui, vitaminas D, kurio gauname būdami tiesioginiuose saulės spinduliuose. Bet vertinant UV spindulių poveikį akims, nenustatyta jokio naudingo poveikio, atvirkščiai – tik žala. Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai rodo, jog įvairios akies auglių formos gali būti susijusios su lėtiniu ilgalaikiu UV spindulių poveikiu. Tokios ligos kaip katarakta, keratititas, konjunktyvitas, fotokeratitas ir akies obuolio melanomos – pasitaiko vis dažniau ir vis jaunesniame amžiuje“, – teigia B. Kuftin.

Bene pavojingiausia akių liga – katarakta, kuri laiku nepastebėta ir negydoma iššaukia aklumą. Ji būdinga vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau „Pasaulinės Sveikatos Organizacijos“ duomenimis, iki 20 proc. kataraktos atvejų gali būti sukelti pernelyg intensyvios UV spinduliuotės.

Geriau jokių akinių, negu netinkami

Šiandien akinių nuo saulės galime rasti beveik kiekvienoje parduotuvėje – pasiūla išties milžiniška, o kainos prasideda vos nuo kelių eurų. Tai ypač aktualu jaunam žmogui, todėl dauguma, rinkdamiesi akinius nuo saulės, susikoncentruoja į kainą ir į stilių. Tačiau tokie akiniai retai kada turi tinkamą apsaugą nuo UV spindulių, nes yra be ultravioletinio filtro.

„Dažnai akiniai nuo saulės turi UV ženklinimą, bet jie retai kada turi kokybės standartus atitinkančius sertifikatus, todėl dar negarantuoja apsaugos. Ant akinių rėmelių ar pakuotės vertėtų ieškoti užrašo UV-400 (ar 380), UV100 proc. arba raidelių CE. Taip pažymėti akiniai atitinka medicininius reikalavimus ir apsaugo nuo UV spindulių. Jei parašyta, kad pro lęšius nepraeina spinduliai iki 380 nm, tai reiškia, kad akys bus apsaugotos gana gerai, bei jei mažiau – apsauga bus nevisiška“, – pasakojo B. Kuftin.

Kita vertus, optometrininkė tikina, kad geriausiai kokybiškų akinių nuo saulės ieškoti specialiose optikose.

„Optikos centrai privalo turėti specialius sertifikatus, kurie tvirtina, jog jų pardavinėjami saulės akiniai atitinka esminius saugos reikalavimus, numatytus Europos Sąjungos“, – teigia B. Kuftin.

Renkantis akinius, optometrininkė pataria atkreipti dėmesį ir į akinių lęšių kategorijas, jos yra keturios. Pavyzdžiui, 1 kategorija yra visiškai skaidrūs lęšiai, kurie šviesos beveik nesugeria, o 4 – tai stipriai tamsinti lęšiai, skirti specialių poreikių turintiems žmonėms. Anot B. Kuftin, ir šiuo atveju svarbu pasirinkti tinkamus. Nešioti akinius šviesiais lęšiais pajūryje ir kalnuose nėra jokios prasmės, nes jie tinkamai neapsaugos, o slėptis po 4 kategorijos akiniais mieste dar ir pavojinga – galima patirti traumų dėl netinkamo matomumo. Kasdieniam nešiojimui lietuviams labiausiai tinkami 2 ir 3 kategorijos akiniai nuo saulės.

Kam labiausiai reikia akinių nuo saulės?

Anot optometrininkės, vienas iš dažniausiai jos praktikoje pasitaikančių mitų, jog žmonės, kurie turi regėjimo sutrikimų – negali nešioti akinių nuo saulės.

„Tai girdžiu gana dažnai, kai susitinku su klientais, ypač tais, kurių regėjimas prastas ir kurie nešioja korekcinius akinius kiekvieną dieną. Šiems žmonėms būtina apsauga nuo saulės, juk jų akys jau yra nesveikos, kai kurių dar būna ir itin jautrios šviesai. Todėl jiems akimis reikia rūpintis labai skrupulingai. Net ir tie, kurie negali nešioti kontaktinių lęšių – turi pasirinkimą. Pavyzdžiui, optikoje gali pasigaminti akinius nuo saulės su dioptrijomis, kurie tiks tiek vairuojant automobilį, tiek leidžiant laiką prie ežero. Todėl pasirinkimų yra visada“, – teigia B. Kuftin.

Dar viena žmonių grupė, kuriai itin svarbu rūpintis apsauga nuo saulės – tai vaikai. Vasaros metu visos mamos pasirūpina, kad jų vaikai į lauką eitų su kepurėmis, kurios apsaugo galvą nuo perkaitimo, taip pat nedaugelis pamiršta stiprų kremą nuo saulės, kuris apsaugo odą nuo kenksmingų UV spindulių. Tačiau retai kada vaikams yra perkami akiniai nuo saulės.

„Taip yra todėl, jog visuomenėje vyrauja požiūris, jog akiniai – nėra būtinybė, jie yra stiliaus detalė, o kam gi stiliaus detalė mažam vaikui, juk ji tik trukdo? Nors iš tikrųjų realybė yra kitokia. Vaikų akys – pačios jautriausios saulei. Kai kurie kūdikiai gimsta visai be rainelių, tik su jų užuomazgomis arba nedidele dalimi. Jų akytėse yra tik dideli vyzdžiai, jos atrodo beveik juodos. Akys ginasi nuo saulės šviesos, kad ji neapšviestų tinklainės, todėl juda, laksto. Šiems vaikučiams akinukai nuo saulės būtini. Be to, saulė kai kurių vaikų akis alergizuoja. Jos bijo šviesos, parausta, atsiranda alerginis keratokonjunktyvitas. Gali parausti ir akių obuoliai, padidėti jų sekrecija. Vaikui norisi prisimerkti, trinti akytes”, – teigė specialistė.

Todėl labai svarbu stebėti savo vaiką, kaip jo akys reaguoja į saulę ir net tuomet, kai, atrodytų, viskas yra gerai – vis tiek pasikonsultuoti su profesionalais optikose. Jie rekomenduos patį tinkamiausią ir patogiausią variantą jūsų vaikui. Šiais laikais vaikų akinių pasiūla didelė – optikose gausu patvarių, minkštų akinių nuo saulės su specialiomis virvutėmis, ant kurių akiniai pasikabina, todėl vaikas jų nepameta. Jie netrukdo aktyviam judėjimui ir nevaržo vaiko.