Ilgėjant eilėms prie testavimo punktų, ima „braškėti“ tyrimus atliekančios laboratorijos. Per parą tenka ištirti apie 30 tūkst. ėminių iš visos Lietuvos. Perspėjama, kad atsakymų gali tekti laukti ir ne vieną parą, ypač, jei ėminiai iš tolimesnio Lietuvos krašto, praneša LNK.

Per parą į Vilniaus tyrimų laboratoriją „Antėja“ atgabenama apie 7 tūkst. ėminių PGR tyrimui atlikti – dvigubai daugiau nei rudenį. Todėl tenka didinti pajėgumus, nes įsipareigota atsakymus pateikti ne vėliau kaip per parą.

„Šią dieną, augant tyrimų skaičiui, reikia peržiūrėti pamainas, krūvius ir pan. Nereikia pamiršti ir to, kad medikai taip pat serga“, – sakė „Antėjos“ padalinio veiklos vadovė Indrė Šireikienė.

PGR mėginiai tiriami 20-yje laboratorijų visoje Lietuvoje.

„Braška tos laboratorijos“, – pripažino Nacionalinio visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovė Simona Kalvelytė.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Nors PGR tyrimų skaičius kasdien auga, laboratorijos sakė, kad spėja juos atlikti. Kol kas kitų tyrimų atidėti neprireikė.

„Nuo savaitgalio pasijungė dar dvi mažesnės. Vis ieškoma tų būdų pajungti, nes iš tikrųjų tos eilės nusidriekusios“, – teigė S. Kalvelytė.

Kaune dėl kilometrinių eilių prie testavimo punktų ilginamas darbo laikas. Čia per dieną paimami 3 tūkst. mėginių. Vilniuje per parą ištestuojama per 7 tūkst. Ir vis tiek skundų, kad užsiregistruoti testui tą pačią dieną sudėtinga, o užsiregistravus tenka laukti eilėse, netrūksta.

Tyrimo laukia ir savaitę

Mažesnėse ir atokesnėse savivaldybėse nusidriekusių eilių nėra, bet ne dėl to, kad nėra norinčių testuotis.

„Sakykime, Rokiškio mobilus punktas savaitei gauna tik 500 terpių mėginiams paimti. Ką tai reiškia? Kad per savaitę mes galime ištestuoti tik 500 gyventojų mobiliame punkte. Kitas dalykas – mūsų paimtus mėginius jau 11.30 val. laboratorija paima ir išsiveža. Tai reiškia, kad mes galime dirbti tik kelias valandas“, – aiškino Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas.

Meras sakė, kad registruojama tik tiek žmonių, kiek yra terpių tyrimui. Testo Rokiškyje susirgus tenka laukti net penkias dienas. Tyrimo rezultato laukimas užtrunka dar mažiausiai dieną.

„Didelė dalis tokių žmonių tiesiog toliau eina į darbą, parduotuves, renginius. Tai virusas tik dar labiau plinta ir tokiais būdais mes jo niekada nesuvaldysime“, – tikino R. Godeliauskas.

Akmenės savivaldybė testuoja ne tik savo rajono gyventojus. Čia greitesnio testo atvažiuoja gyventojai iš Mažeikių. Akmenės valdžia jų neišvaro, tačiau savo gyventojams, jei jie karščiuoja, yra sukūrusi „žalią koridorių“ – galimybę testuotis be eilės.

„Žalias koridorius – darbuotojams, kurie turi daug kontaktų, tarkime, sukarščiavo mokytoja – suprantu, kad reikia tuoj pat. Ji negali laukti tris dienas atsakymo“, – komentavo Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.

Testų kiekius ir srautus koordinuojanti Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija perspėja: PGR testai gali užtrukti ir parą, ir daugiau, taigi nežinomybė laukiant tyrimo, vėliau – atsakymo, gali tęstis ir savaitę. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad turint simptomų iš karto reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, o neturint – imtis atsargos priemonių.

„Sveiki šeimos nariai, kol laukia tyrimo rezultatų, taip pat turėtų laikytis rekomendacijų, nebendrauti su tuo asmeniu, kuriam pasireiškė simptomai, nesilankyti susibūrimuose“, – kalbėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė.

Baiminantis, kad omikron atmaina gerokai išretins dirbančiųjų gretas, izoliacijos laikas sutrumpintas iki septynių dienų. Gyventojus piktina tai, kad dėl lėtų testavimo tempų, laikantis visuomenės sveikatos specialistų nurodymų, saviizoliacija dabar padaugėja iki dešimties dienų ir daugiau.