Dėl smegenų kraujagyslių patologijos vos išvengė mirties

Staiga pasijuto prastai
Iki tos lemtingos nakties Karina buvo visiškai sveika, gyveno įprastą paauglės gyvenimą. Tačiau vieną naktį viskas apsivertė. Staiga mergaitei labai suskaudo galvą, ji nuėjo į virtuvę ieškoti vaistų ir ten sukniubo. Išgirdę bildesį atskubėjo tėvai ir pamatė dukrą be sąmonės, jos kūną tampė stiprūs traukuliai. „Matyti savo vaiką tokios būklės – neapsakoma kančia. Labai išsigandome. Iškart iškvietėme greitąją pagalbą, medikai dukrą nugabeno į Santaros klinikas, – su jauduliu balse pasakoja mama Žaneta. – Mane pasodino prie operacinės ir pasakė: „Teks laukti.“ Atrodė, kad žemė slysta iš po kojų. Vienintelė mintis – kad tik ji išgyventų. Niekas kitas nebebuvo svarbu.“
Pasak mamos, neurochirurgas Ugnius Kšanas, atlikęs labai sudėtingą operaciją, viską išsamiai paaiškino. „Pasakė, kad Karina buvo atgabenta itin sunkios būklės – pagal skalę, kur trys balai jau reiškia mirtį, ji buvo keturių balų. Papasakojo, ką padarė operacijos metu: sustabdė kraujavimą, sutvarkė pažeistas kraujagysles. Paaiškino ir tai, kad smegenys patyrė didelę traumą, prognozuoti, kas bus toliau, labai sunku, svarbiausia – laukti.“
Tą akimirką, kaip sako mama, svarbiausia buvo viena žinia – dukra gyva! Visa kita atrodė nebe taip svarbu.
Leido būti šalia
Kariną perkėlus į Reanimacijos-intensyviosios terapijos skyrių, tėvams leista būti šalia: „Tai padėjo ištverti sunkiausias valandas ir dienas. Kai nematai savo vaiko, atrodo, kad nepavyks ištverti nežinios, o mes galėjome būti kartu. Maža to, gydytojai ir kitas personalas buvo labai dėmesingi, supratingi ir palaikantys: aiškino kiekvieną niuansą, nors medicininius dalykus suvokti buvo labai sunku. Svarbiausia – kartu džiaugėsi kiekvienu menkiausiu pagerėjimu: kai dukra pirmą kartą pajudino ranką, pramerkė akis, pradėjo tarti pirmus žodžius, jie džiaugėsi kartu su mumis! Tai nepaprastas jausmas.“
Gijimo ir stiprėjimo kelias nebuvo lengvas. Tačiau, pasak mamos, šiandien visa tai atrodo lyg stebuklas.
„Ji vėl pradėjo vaikščioti, kalbėti, skaityti, valgyti savarankiškai. Ji jau bando šokti! – virpančiu balsu kalba mama. – Jos antrasis gimimas įvyko Santaros klinikose. Antruoju tėvu vadinsime operavusį gydytoją neurochirurgą, kuris padovanojo galimybę išgyventi ir gyventi toliau.“
Šiandien visa šeima – vėl kartu namuose.
Pavojinga besimptomė būklė
Santaros klinikų medikai prisimena: pacientė Karina greitosios pagalbos automobiliu paryčiais, apie 4 val., atgabenta į Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrių Santarose. Čia būklė stabilizuota, atlikti radiologiniai tyrimai ir nustatyta įgimta arterioveninė malfomacija, medicininėje terminologijoje įvardijama trumpiniu AVM. Pacientė skubiai pervežta į suaugusiųjų operacinę.
„Pacientė atvyko kritiškai sunkios būklės, – sako gydytojas neurochirurgas U. Kšanas. – Buvo nustatyta keturių balų koma, išsiplėtęs vyzdys, klinikiniai smegenų pažeidimų, kuriuos lėmė į smegenis ir skilvelių sistemą išsiliejęs kraujas, požymiai.“
Pagal Glasgow komos skalę paciento sąmonės ir neurologinė būklė vertinama taip: penkiolika – sveikas žmogus, nuo aštuonių ir žemiau – koma, trys balai – konstatuojama mirtis.
Delsti nebuvo galima – kiekviena minutė buvo lemtinga. Siekiant išplėšti vaiką iš mirties nagų, gydymą reikėjo pradėti nedelsiant: Karina buvo skubiai operuota.
„Operacijos metu pašalintas į smegenis išsiliejęs kraujas ir jo priežastis – įgimta AVM“, – sveikatos būklę ir operacijos būtinybę aiškina gydytojas neurochirurgas U. Kšanas.
AVM – tai įgimta kraujagyslių patologija, kuri dažnai nesukelia jokių simptomų. Tačiau ji gali pasireikšti netikėtu, gyvybei grėsmingu plyšimu ir kraujavimu į galvos smegenis. „Esant AVM, arterijos jungiasi tiesiogiai su venomis be kapiliarų tinklo. Tokia kraujotaka sukuria didžiulį hemodinaminį krūvį, dėl kurio kraujagyslės gali neatlaikyti ir plyšti“, – medicininę diagnozę aiškina Neurochirurgijos centro vadovas dr. Aidanas Preikšaitis.
Pašalino iš kraujotakos
Pasak gydytojų neurochirurgų, Karinos atvejis buvo ypač sudėtingas ir kompleksinis. Atlikta kraniotomija (atverta dalis kaukolės, kad gydytojai galėtų pasiekti smegenis ir atlikti gyvybiškai svarbų gydymą), identifikuotos ir eliminuotos patologinės arterijos, maitinančios mazgą, pašalinta pati AVM. „Iš karto po operacijos pacientei buvo atliktas angiografinis tyrimas, kad intervenciniai radiologai įvertintų, ar operacijos metu kraujagyslinis darinys buvo visiškai pašalintas. Kadangi buvo rastas mažas AVM likutis, teko jį pašalinti, kad gydymas būtų tinkamiausias“, – tolesnius operacinio gydymo žingsnius aiškina dr. A. Preikšaitis.
Po operacijos Karina buvo gydoma Vaikų anestezijos ir intensyvios terapijos skyriuje, kur gydomi vaikai po įgimtų širdies ydų ir ypač sudėtingų galvos smegenų operacijų.
„Karinai trečią parą implantuotas intrakranijinio slėgio daviklis, skirtas stebėti galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijai. Dešimtą parą ji atgavo sąmonę, o bendradarbiaujant su intervenciniais radiologais ir panaudojant specialius klijus, įgimta AVM buvo galutinai pašalinta iš smegenų kraujotakos“, – gydymo etapus aiškina gydytojai neurochirurgai.
Naudojo pažangią techniką
Operacijos metu naudota pažangi medicininė technika: neurochirurginis specializuotas mikroskopas su kraujagysliniu režimu, intraoperacinis dopleris, ultragarsas, neuronavigacinė sistema. „Atliekant minėtą operaciją, būtina speciali technika, todėl pacientė ir buvo pervežta į tam pritaikytą operacinę. Ten ji sėkmingai operuota. Medikų komanda dirbo kaip puikiai sustyguotas mechanizmas. Rezultatą turime puikų – mergina grįžo į visavertį gyvenimą“, – sako dr. A. Preikšaitis.
Operacijoje ir tolesniuose gydymo etapuose dalyvavo daugiadalykė medikų komanda: gydytojai neurochirurgai, intervenciniai radiologai, anesteziologai-reanimatologai, operacinės personalas, slaugytojai. Visas personalas, gydęs ir prižiūrėjęs Kariną, jai linki kuo greičiau sustiprėti.
Naujausi komentarai