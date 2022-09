„Camelia“ vaizdo klipo herojais tapę neįgalūs žmonės – apie užklupusias emocijas ir žinią visuomenei

Vaizdo klipe besifilmuojančius žmones su įvairiomis negaliomis supa margaspalviai drugeliai, simbolizuojantys palaikymą vienas kitam – pagrindinę vaizdo klipo mintį. Jo idėjos autorystė priklauso kūrybinei reklamos agentūrai „All Caps“.

„Filmuodami vaizdo klipą norėjome išvengti vaidybos ir netikrumo, todėl filmavimo studiją pavertėme savotiška žaidimo aikštele, kurioje skraidė 100 skirtingų rūšių drugelių, užaugintų šiam projektui. Atsižvelgdami į tai, kad vaizdo klipo herojai nėra profesionalūs aktoriai, neskubinome filmavimo proceso tam, kad jie priprastų prie filmavimo komandos ir kamerų. Džiaugiamės galutiniu rezultatu, kuriame nėra nieko suvaidinto ir visos akimirkos tikros: juk negali nekelti natūralios šypsenos kūną švelniai kutenantys drugelių sparnai, sako „All Caps“ kūrybos vadovas Vismantas Kasteckas. – Klipo nuotaikai labai svarbi muzika, todėl pasirinkome Gabrielę Vilkickytę, kurios sukurta ir atlikta daina padėjo perteikti pozityvumą jautriai bei išskirtinai.“

Vaistinės „Camelia“ nuotr.

Klipo kūrybinę idėją įgyvendino kūrybos namų „Zest“ atstovė – prodiuserė Viktorija Kirdeikaitė. Klipą filmavo didelę profesinę patirtį sukaupęs operatorius ir kinematografas iš Latvijos Jurgis Kmins.

„Šis projektas yra išties išskirtinis, leidęs pažinti būrį nuostabių, įdomių ir meile gyvenimui spinduliuojančių žmonių. Dar per pasiruošimą išgirdę šių žmonių istorijas vienas kitam pritarėme, kaip svarbu kalbėti šia tema, kiek joje yra prasmės ir grožio. Klipo herojai ir jų artimieji iniciatyvą pasitiko džiaugsmingai, dėkojo už temos viešinimą“, – sakė prodiuserė.

Vienas klipo herojų – triatlonininkas Ernestas Česonis, kuris gimė turėdamas tik dalį kairiosios rankos. Gyvenimo džiaugsmu spinduliuojantis ir motyvacijos kitiems įkvepiantis vyras ilgus metus užsiima profesionaliu sportu, o šiuo metu jo tikslas – iškovoti kelialapį į 2024-ųjų Paryžiaus paralimpines žaidynes.

Ernestas Česonis. / vaistinės „Camelia“ nuotr.

„Prieš filmavimą jaučiau nedidelį jaudulį, tačiau vos įžengęs į filmavimo aikštelę buvau sutiktas labai šiltai ir draugiškai, todėl iš karto pajutau palengvėjimą. Kai sužinojau, kad filmuosimės su drugeliais, labai apsidžiaugiau, nes jie man priminė itin džiaugsmingas akimirkas ir prieš daugelį metų žmonai padovanotą dovaną su egzotiniais drugeliais. Be to, per filmavimą viskas vyko natūraliai, viskas, ko prašė kūrybinė grupė – būti savimi. Kūnu vaikštantys drugeliai labai kuteno ir kėlė nesuvaidintą šypseną bei juoką, o tuo pačiu padėjo ir atsipalaiduoti prieš kameros objektyvą“, – teigė triatlonininkas.

Profesionalus sportininkas džiaugėsi pasinaudojęs galimybe nusifilmuoti vaizdo klipe, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmones, turinčius negalią, ir mažinti jų patiriamą atskirtį.

„Tikiu, kad vaizdo klipas ir jo viešumas leis dar plačiau paskleisti aiškią žinutę visuomenėje, kad žmogus, turintis negalią, nėra kitoks, mes visi esame lygūs. Be to, kai kuriais atvejais žmonės su negalia gali tapti ir įkvėpimu kitiems, savo pavyzdžiu parodydami, kad nėra nieko neįmanomo“, – sako E. Česonis.

Savo mintimis dalijasi ir kita klipo herojė – Indrė Kručaitė. Mergina, kuri sulaukusi 20-ojo gimtadienio paskelbė, kad gimė su itin reta negalia, o tam, kad galėtų vaikščioti, naudojanti kojos protezą. Šiuo metu Indrė dirba modeliu ir apie savo negalią drąsiai bei pozityviai pasakoja socialiniuose tinkluose bei tokiu būdu kasdien įkvepia daugybę žmonių.

„Prieš kiekvieną naują patirtį jaudinuosi, tad šis kartas irgi nebuvo išimtis. Nustebau ir šiek tiek išsigandau supratusi, kiek daug žmonių dirba su šio klipo filmavimu. Tačiau pamačiusi kelis pažįstamus veidus, o vėliau susipažinusi su visais klipo herojais, atsipalaidavau ir pradėjau mėgautis procesu bei atmosfera, kuri buvo itin jauki“, – dalijosi įspūdžiais mergina.

Indrė Kručaitė. / vaistinės „Camelia“ nuotr.

Indrė pridūrė, kad dalyvavimas „Camelia“ vaizdo klipo filmavime jai suteikė galimybę būti labiau matomai, auginti pasitikėjimą savimi ir tuo pačiu šviesti visuomenę.

„Lietuvoje dažnai nedrįstama kalbėti apie įvairovę ir ją rodyti bei į šį procesą įtraukti žmones, turinčius negalią. Man tai asmeniškai labai svarbu, nes apie savo turimą negalią viešai kalbu ketverius metus ir matau tai, kad visuomenė šiuo klausimu yra sustingusi. Stengiuosi tai keisti ir džiaugiuosi, kad „Camelia“ su vykdoma iniciatyva nori prisidėti prie šio pokyčio kūrimo“, – pridūrė Indrė.

Vaizdo klipu „Camelia“ vaistinių tinklas ne tik pristatė žmonėms, turintiems negalią, skirtą lojalumo programą „Kartu vienas dėl kito“, bet ir pradėjo tokio paties pavadinimo socialinę komunikacijos kampaniją, kuria sieks didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie žmones, turinčius negalią.