Birželio 17-oji – Tarptautinė burnos higienisto diena

Burnos higienistai atlieka profesionalios burnos higienos procedūras, šalina apnašas ir dantų akmenis, konsultuoja pacientus dėl tinkamos dantų priežiūros bei padeda formuoti sveikus burnos higienos įpročius. Jų darbas yra svarbi prevencinės odontologijos dalis, padedanti išvengti rimtesnių problemų ateityje.
Specialistai pabrėžia, kad netinkama burnos higiena gali turėti įtakos ne tik dantims ar dantenoms. Moksliniai tyrimai rodo ryšį tarp burnos ligų ir kai kurių lėtinių susirgimų, tokių kaip širdies bei kraujagyslių ligos, diabetas ar osteoporozė. Dėl šios priežasties reguliari burnos priežiūra laikoma svarbia bendros sveikatos dalimi.
Odontologai rekomenduoja dantis valyti bent du kartus per dieną, naudoti tarpdančių siūlą ar tarpdančių šepetėlius bei reguliariai lankytis pas burnos higienistą. Profesionalią burnos higieną dažniausiai patariama atlikti vieną ar du kartus per metus, priklausomai nuo individualios burnos būklės.
Tarptautinė burnos higienisto diena primena, kad rūpinimasis burnos sveikata prasideda nuo kasdienių įpročių. O burnos higienistų darbas padeda ne tik išsaugoti gražią šypseną, bet ir prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės bei bendros sveikatos.
Naujausi komentarai