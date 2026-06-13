Vis daugiau moterų atsisako tradicinės šeimos: kas iš tiesų yra Bostono santuoka?

Kas yra „bostono santuoka“?
XIX amžiaus pabaigoje Jungtinėse Valstijose Bostono santuoka buvo terminas, vartojamas apibūdinti ilgalaikį dviejų moterų gyvenimą kartu. Jos vedė bendrą buitį ir kūrė gyvenimą be finansinės ar socialinės priklausomybės nuo vyrų. Tokios sąjungos neturėjo vieno bendro etalono. Jos galėjo būti grindžiamos gilia draugyste, partneryste, emociniu artumu ar romantiškais santykiais. Pagrindinis bruožas visada buvo moterų savarankiškumas ir bandymas realizuoti save už tradicinės šeimos ribų.
Termino „bostono santuoka“ kilmė
Šio posakio istorija siejama su amerikiečių rašytojo Henry Jameso 1886 m. išleistu romanu „Bostoniečiai“. Kūrinyje aprašomi artimi dviejų išsilavinusių ir nepriklausomų moterų, gyvenančių kartu Bostone, santykiai. Nors pats autorius nevartojo sąvokos „bostono santuoka“, po knygos publikacijos ji greitai paplito visuomenėje.
Jau 1890-ųjų pradžioje šis terminas aktyviai įsitvirtino spaudoje. Remiantis žodynais, įskaitant „Merriam-Webster“, pirmasis oficialus frazės „bostono santuoka“ vartojimas datuojamas 1893 m.
XIX amžiaus antroje pusėje moterys turėjo itin ribotas galimybes įgyti išsilavinimą, siekti karjeros ir būti savarankiškomis. Dauguma jų buvo visiškai priklausomos nuo savo tėvų ar vyrų.
Šioje realybėje bostono santuoka tapo alternatyviu gyvenimo būdu, leidžiančiu moterims:
- gyventi savarankiškai arba su bendraminčiu partneriu;
- kartu tvarkyti buitį ir dalytis būsto išlaidomis;
- kurti karjerą ir užsiimti akademine ar menine veikla;
- remti viena kitą emociškai ir finansiškai;
- vengti tradicinės santuokos kaip vienintelės išgyvenimo priemonės.
Šis reiškinys buvo ypač paplitęs tarp pirmųjų Naujosios Anglijos moterų kolegijų absolvenčių.
Kaip atrodė buitis?
Praktine prasme tokios sąjungos priminė visavertį gyvenimą kartu.
Moterys paprastai:
- gyveno viename name ir kartu dengė nuomos ar nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidas;
- dalijosi namų ruošos darbais;
- padėjo viena kitai profesinėje veikloje;
- keliavo kartu ir įgyvendino labdaros ar kultūrinius projektus;
- kartais testamentu oficialiai palikdavo turtą savo partnerei.
Iš tiesų tai buvo stabilios sąjungos, kurios visiškai pakeitė tradicinę šeimą, nors neturėjo jokio teisinio statuso.
Kuo „bostono santuoka“ skiriasi nuo tos pačios lyties asmenų santykių?
Svarbu suprasti: bostono santuoka pirmiausia yra socialinio ir buitinio bendro gyvenimo forma, o ne būtinai romantiški santykiai. Tos pačios lyties asmenų santykiai paprastai apima intymų ryšį. Bostono santuoka galėjo būti:
- romantiška;
- grynai platoniška arba draugiška;
- partnerystės ar dalykinė dviejų kolegių sąjunga.
XIX amžiuje moterų asmeninis gyvenimas retai buvo viešai aptarinėjamas. Todėl šiuolaikiniai istorikai dažnai negali nustatyti konkrečios sąjungos pobūdžio. Būtent todėl terminas „bostono santuoka“ išlieka neutraliu ilgalaikės moterų partnerystės apibrėžimu.
Garsūs istorijos pavyzdžiai
Vienas ryškiausių pavyzdžių yra garsios visuomenės veikėjos ir Nobelio taikos premijos laureatės Jane Addams bei filantropės Mary Rozet Smith sąjunga. Jos kartu gyveno daugiau nei 30 metų, visiškai dalydamosi savo kasdieniu gyvenimu ir finansais.
Kitas pavyzdys – poetės Katharine Lee Bates (patriotinio himno „Amerika gražioji“ autorės) ir garsios ekonomistės Katharine Coman santykiai. Bostono santuoka taip pat laikoma ilgamete rašytojos Sarah Orne Jewett ir literatūros veikėjos bei filantropės Annie Adams Fields sąjunga, kurios namai buvo Bostono kultūrinio gyvenimo centras.
Psichoanalizės požiūris į šį reiškinį
Sertifikuota psichoanalitikė ir klinikinė psichologė Jelena Medvedeva savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo, kad panašios temos vis dažniau keliamos jos klinikinėje praktikoje, tačiau specialistė ragina to nelaikyti vien tik absoliučios nepriklausomybės mada.
„Nenoras tuoktis ar turėti vaikų dažnai kyla ne tiesiog iš laisvės troškimo, o iš banalaus psichologinio nuovargio“, – pastebėjo Jelena Medvedeva.
„Moterys ilgus metus kuria savo gyvenimą taip, kad būtų reikalingos, nepakeičiamos ir padėtų palaikyti kitų žmonių pusiausvyrą. Todėl meilė dažnai virsta tarnystės sistema. Žmogus pamažu praranda supratimą: „Ko aš noriu?“ ir pradeda gyventi tik klausimu: „Ko iš manęs reikia?“ – sakė ji.
Ekspertė pabrėžia, kad moterys vis atviriau kalba apie tradicinių pareigų išsekimą.
„Daugelis moterų kalba ne apie jausmų vyrams trūkumą, o apie nuovargį dėl nuolatinio emocinio prieinamumo. Nuo vaidmens žmogaus, kuris visada turi išklausyti, atlaikyti kitų emocinius išgyvenimus ir nuolat atsižvelgti į kitų poreikius. Todėl tai, kas iš šalies gali atrodyti kaip atsisakymas kurti santykius, iš tiesų tėra bandymas susigrąžinti teisę į savo pačios norus“, – pažymėjo psichologė.
Pasak jos, tradicinė kultūra anksčiau reikalavo, kad absoliučiai visi poreikiai – meilė, draugystė, emocinė parama, bendras gyvenimas ir finansai – susijungtų viename vieninteliame partneryje. Iš tikrųjų tai sukuria per didelę naštą bet kokiems santykiams.
„Šiuolaikinė „seserystė“ arba tos pačios bostono santuokos efektyviai paskirsto šias funkcijas. Draugas gali būti emocinio supratimo šaltinis, kitas žmogus – seksualinis partneris, kažkas – profesinis sąjungininkas. Tai yra stabilumo paieška, paremta kasdienio gyvenimo patikimumu, o ne romantiška aistra“, – aiškino specialistė.
Didžiausi spąstai
Kartu Jelena Medvedeva perspėja apie kitą medalio pusę. Senų patriarchalinių stereotipų atmetimas gali nepastebimai transformuotis į naują, prievartinę ideologiją.
„Kai kuriose diskusijose apie nepriklausomybę jau galima išgirsti paslėptą reikalavimą: privalai rinktis tik save ir atstumti vyrus. Tai tie patys spąstai, tik iš kitos pusės, kur savus lūkesčius vėl pakeičia kažkieno kito „turėtum“. Mes nematome santuokos krizės. Greičiau matome vis daugiau moterų, kurios atsisako naudoti santuoką ar motinystę kaip paruoštą ir vienintelį atsakymą į klausimą apie savo gyvenimo prasmę. Šio reiškinio nereikėtų nei romantizuoti, nei smerkti. Didžiausias iššūkis šiandien yra ne tiesiog išsivaduoti iš kitų žmonių reikalavimų, bet ir suprasti, ko iš tikrųjų nori“, – padarė išvadą ekspertė.
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