Tiesia pagalbos ranką vienišoms mamoms: tai gali būti jūsų šansas

Apie „1000 moterų projektą“ pasakojo jo atstovė Medeina Andriulienė.

– Kiek vienišų mamų šiuo metu gyvena Lietuvoje ir kokia jų finansinė situacija?

– Apie 40 tūkst. motinų su vaikais – tai, man atrodo, yra pažeidžiama visuomenės grupė, nes, kai rūpinamės tomis moterimis, tai rūpinamės ne tik jomis, bet ir vaikais, ateitimi.

– Šiuo atveju, kadangi jos yra vienos, vyro šeimoje nėra, finansinė situacija dažnai taip pat būna sudėtingesnė, taip?

– Be abejo – visa finansinė našta atitenka joms.

– Kokia parama konkrečiai teikiama „1000 moterų projekte“?

– Tai – nuostabus projektas, kurį organizuoja „WoW University“. Jie ne pirmus metus dirba su socialiai pažeidžiamomis moterimis, ir būtent šis projektas bus sukurta unikali mentorystės programa. Kai moteris atkeliauja į ją, matyti labai apčiuopiami rezultatai. Man labai patinka tokie projektai, kuriuose tikrai gali pamatyti, pamatuoti, kaip moteriai sekasi, kokius įgūdžius įgauna. Šiame projekte „1000 moterų“, jos gaus paskaitas, konsultacijas, užsiėmimus, susitikimus kartu, kuriuose galės bendrauti ir dalintis patirtimi. Taip tikimasi, kad jos galės į darbo rinką grįžti labiau užtikrintos.

LNK stop kadras.

– Apie kokią pagalbą, kokių žinių ten įgis atėjusios moterys?

– Viskas daugiausia susiję su darbo rinka, finansiniu raštingumu. Bus ir psichologinės paramos paskaitų – kaip atsilaikyti prieš įvairius gyvenimo sunkumus. Manau, kad moterys įgaus daugiau bendro atsparumo.

– Ką jūs norėtumėte padovanoti šio projekto dalyvėms? Kodėl pajutote, kad jums reikėtų čia būti? Galbūt kokiose situacijose norėtumėte jas pastiprinti konkrečiais įgūdžiais?

– Man atrodo, vien ta situacija, kad jos yra tokioje padėtyje, yra pakankamai sudėtinga. Manau, kad tokias moteris labai reikia palaikyti – kaip ir visas moteris, kurios augina vaikus, nes tai yra nelengva užduotis, reikalaujanti daug jėgų ir energijos. Moteris, kuri yra socialiai pažeidžiama, susiduria su dar didesniais iššūkiais – visa našta yra ant jos pečių. Man yra labai svarbu paremti tokias moteris, palaikyti jas – ir kad tai nebūtų tik patapšnojimas per petį su žodžiais „tu gali, viskas bus gerai“, bet kad tai būtų realūs veiksmai, įgūdžiai, įrankiai, kuriuos moterys gauna ir kurie padės joms grįžti į darbo rinką stipresnėms.

Manau, kad tokia moteris, kuri turi „parašiutą“, jeigu galima taip pavadinti, turbūt geriausiai supranta, ką reikštų jo neturėti.

– O jūs negalvojate, kad tos moterys galės pasakyti: „Jūs ne vieniša, turite vyrą šalia, puikius vaikus, ir jūsų situacija yra visiškai kitokia. Kuo jūs galite man padėti?“

– Manau, kad tokia moteris, kuri turi „parašiutą“, jeigu galima taip pavadinti, turbūt geriausiai supranta, ką reikštų jo neturėti. Kiekvieną dieną, kai įsivaizduoju, kad reikėtų daryti viską, ką darau, be pagalbos ir žmonių aplink mane – vien nuo mintie apima siaubas. Aš tikrai empatiška, suprantu moteris, bet, be abejo, neįmanoma iki galo suprasti tos situacijos. Manau, kad visada tokiose situacijose pirmiausia svarbu yra klausytis, girdėti, ką moteris sako, išgirsti, ko jai reikia. Dėl to man atrodo, kad mentorystės programos yra tokios nuostabios – nes jos yra individualizuotos, pritaikytos kiekvienai moteriai konkrečiai.

– Galbūt tokių istorijų turite savo artimoje aplinkoje, draugių rate – kada mama lieka visiškai viena su vaiku, o tėtis po skyrybų galvoja, kad tai yra visiškai tik mamos atsakomybė?

–Ne tik mano rate, bet ir statistika tai rodo. Daugelyje išsiskyrusių šeimų su vaikais mamos lieka atsakingos už vaikų auginimą ir jų finansinę sėkmę. Tai yra didžiulis krūvis, ir mamoms reikia viso palaikymo, kokį tik gali gauti.

– Kokiu formatu vyksta mentorystė? Moterys kreipiasi, identifikuojate, kokia konkrečiai pagalba reikalinga konkrečiai moteriai, ir paskui bendraujama su priskirtu žmogumi, kuris gali padėti toje situacijoje?

– Taip – kiekviena moteris gauna mentorių, kuris bus jos asmeninis pagalbininkas. Be to, bus bendros paskaitos – kaip minėjau, psichologinė, karjeros, finansinio raštingumo pagalba. Visa tai bus organizuojama bendrai visoms moterims. Manau, kad bus nuostabu, ir tai, kad jos galės tarpusavyje bendrauti ir dalintis savo patirtimis, taip pat labai svarbu. Plius – tikrai nemažai sėkmingų moterų prisijungė prie šio projekto ambasadorių statusu. Tikiu, jos prisidės ne tik pagalba ir pokalbiais, bet ir įkvėpimu.

– Kaip socialinės aplinkybės, gyvenimas regionuose, išsilavinimas lemia moters galimybę atsitiesti ir gyventi geriau?

– Projekte būtent ir kreipiamas dėmesys į pažeidžiamiausias moteris – be aukštojo išsilavinimo, gyvenančias regionuose. Tai – didžiausios rizikos grupės. 60 proc. moterų, kurios augina vaikučius vienos, jeigu negautų valstybės paramos, atsidurtų ties skurdo riba. Tai labai baisūs skaičiai, ir turime daryti viską, ką tik galime, kad jos galėtų pačios kabintis į gyvenimą. Labai svarbu konkretūs įrankiai – kad tai nebūtų tik pakalbėjimas, bet kad tai būtų įgalinimas joms pačioms suprasti, kaip gali tapti atsakingos už savo gyvenimą ir nebijotų kito žingsnio.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– 40 tūkst. vienišų moterų, auginančių vaikus – tai didžiulis skaičius. Kiek moterų jau dalyvauja mentorystės programoje? Kokios jūsų galimybės? Greičiausiai nėra tiek mentorių?

– Kol kas tai – projekto pradžia. Šiame etape labiausiai kviečiame visus prisijungti, ir tik tada galėsime įvertinti, kiek galėsime padėti. Apskaičiuota, kad vienos moters stipendija yra 150 eurų – tai, atrodytų, nedidelė suma, bet ji gaus viską, kas įeina į programą. Šiuo metu esminė užduotis – surinkti visą reikalingą paramą. Kiekvienas žmogus gali aukoti apsilankęs puslapyje 1000moterų.lt. Kiekvienas euras yra labai svarbus – kuo daugiau pinigų bus surinkta, tuo efektyviau ir geriau galėsime padėti toms moterims.

– Kodėl moterims reikia padėti, kai kalbame apie visos visuomenės funkcionavimą? Kuo sveikiau ir ramiau gyvenanti moteris gali prisidėti prie geresnės ateities?

– Man atrodo, kad kalbėdami apie visos visuomenės sveikatą, turime galvoje tai, kad kuo daugiau visuomenės narių turi būti funkcionuojantys, sveiki žmonės. Jeigu turime tokį didelį skaičių moterų, kurios yra socialiai pažeidžiamos, tai rodo visuomenės sveikatos problemas. Jeigu norime visi kaip valstybė būti sėkmingi, gražūs, greiti, pripažinti pasaulyje – svarbiausia rūpintis tais, kurie yra pažeidžiamiausi.