Psichologas perspėja: trys temos, kurios per šventes garantuotai sugadins nuotaiką

Gydytojas psichoterapeutas Dainius Jakučionis pasakoja, kokių temų per šventes vengti ir apie ką kalbėti, kad išsiskirstytume taikiai.
– Kodėl žmonės per šventes pykstasi?
– Pykstamės todėl, kad norime apginti savo nuomonę ir pamirštame, koks yra švenčių tikslas – susitikti, pabūti kartu. Vieniems įsižiebia viena nuomonė, kažkas kitoje stalo pusėje sako: „Aš prieštarauju.“ Tada kyla pyktis, nes žmonės nenori nusileisti. Ne visi, bet tie, kurie susipyksta, dažnai ateina su noru įrodyti, kad jų tiesa yra svarbesnė. O kai bandai įrodyti savo tiesą, pamiršti švenčių esmę – matyti vieni kitus, prisiminti, kaip paaugo vaikai.
– Ar yra temų, kurių reikėtų vengti prie šventinio stalo?
– Politika, religija, abortai. Šių temų reikėtų vengti visada. Taip pat nereikėtų kištis į ne savo reikalus ir neklausti jautrių klausimų – „kada tuoksiesi?“, „kada vaikai?“. Niekas nežino tikros situacijos. Ką duoda toks klausimas? Numalšinsime smalsumą, bet niekas mūsų gyvenime nepasikeis. Geriau paklausti žmogaus, kaip jam sekasi, ką planuoja kitais metais, kokios svajonės.
– Ką dar veikti su artimaisiais, jei atrodo, kad pokalbių temos išsisėmė?
– Galima eiti pasivaikščioti – taip žmonės išsiskirsto į mažesnes grupeles ir kalba jaukiau. Taip pat galima žaisti žaidimus, kuriuos tinka žaisti grupėmis: protų mūšius, klausimų–atsakymų žaidimus, šaradas. Tai suveda, sukuria bendrą veiklą ir neatsiranda priešpriešos. Maža konkurencija gali būti, bet visi supranta, kad tai tik žaidimas. Svarbiausia – kad kažkas imtųsi iniciatyvos, nes šeimininkai dažnai būna pavargę nuo kelių dienų maisto ruošimo. Reikia pasidalinti atsakomybe, nes ne vien priimantys svečius turi rūpintis programa.
