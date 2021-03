Prasideda sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių

„Tiek per pirmąjį, tiek per antrąjį karantiną, vykstant nuotoliniam mokymosi procesui, maždaug dvigubai sumažėjo vaikų skambučių ir žinučių „Vaikų linijai“ patyčių tema – jei paprastai per mėnesį sulaukiame apie 200-300 skambučių dėl patyčių, vaikams pradėjus mokytis iš namų, šis skaičius nesiekė 100. Taip pat lyginant su kitais sunkumais, patyčios nuotolinio ugdymo metu minimos dvigubai rečiau, – pastebi „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis. – Daliai vaikų nuotolinis mokymasis užtikrina saugumą, nes leidžia išvengti tiesioginio susidūrimo su kitais vaikais, kurie tyčiojasi. Todėl šiemet, organizuodami sąmoningumo didinimo mėnesį be patyčių, norime paskatinti patyčių iniciatorius ir jų palaikytojus mokytis sustoti ir pakeisti savo elgesį, išvengiant kitų skaudinimo ir žeminimo.“

„Vaikų linija“ kasmet kovo mėnesį skelbdama sąmoningumo didinimo mėnesiu be patyčių, siekia sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą ir jos sprendimo galimybes Lietuvoje. Šių metų socialine kampanija „Praleisk progą pasityčioti“ „Vaikų linija“ kreipiasi į patyčių iniciatorius, kviesdama juos laiku sustoti ir nepasityčioti, neparašyti žeminančio komentaro, nepasakyti kitus skaudinančios replikos, kai kyla toks impulsas.

„Neretai kalbėdami apie patyčių prevenciją, didelį dėmesį skiriame tam, ką daryti susidūrus su patyčiomis, vis daugiau akcentuojamas svarbus stebėtojų vaidmuo patyčių situacijose. Tačiau vis dar trūksta informacijos, skirtos patyčių iniciatoriams, skatinant juos pakeisti savo elgesį ir nebeskaudinti kitų, – teigia „Vaikų linijos“ kampanijos „Be patyčių“ koordinatorė Eglė Balčiūtė. – Labai svarbu suprasti, kad kilus stipriai emocijai, pavyzdžiui, pykčiui, nusivylimui, gali atsirasti daug minčių, ką galima skaudaus pasakyti ar padaryti kitam žmogui, bet tokiais atvejais svarbu laiku sustoti. Išvengti kitus žeminančio elgesio gali padėti dėmesio nukreipimas į kitą veiklą, susikoncentravimas į savo kvėpavimą, pagalvojimas, iš kur kilo toks pyktis ar kita stipri emocija ir ar tikrai tai daryti verta. Nusiraminus ir atpažinus savo jausmus, pavyks praleisti progą pasityčioti.“

„Vaikų linija“ pristato edukacinius filmukus vaikams, kuriais siūlomi įvairūs būdai, kaip sustoti ir nepasityčioti, o kilusias ūmias emocijas išreikšti kitaip, nežeminant ir neskaudinant kitų. Šiuos filmukus ir rekomendacijas darbui su mokiniais bei kitą „Vaikų linijos“ specialistų paruoštą informaciją veikloms galima rasti svetainėje www.bepatyciu.lt.