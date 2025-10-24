Laukti ar mėgautis dabar – ką sako psichologė?

Vienas žinomesnių psichologinių eksperimentų – „zefyrų testas“, kai vaikui pasiūloma suvalgyti vieną zefyrą dabar arba palaukti ir gauti du. Pasak „Vilnius sveikiau“ psichologės Ievos Sabalienės, šis testas labai taikliai atspindi žmonių elgesį ne tik vaikystėje, bet ir suaugus gyvenime – ypač kalbant apie finansus.
„Daugeliui sunku įsivaizduoti save ateityje, todėl pasirinkimas čia ir dabar tampa mums artesnis, malonesnis“, – aiškino psichologė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Specialistė pridūrė, kad laukimo procesas žmogui atrodo tolimas, todėl daugelis pasirenka momentinį malonumą.
Pasak I. Sabalienės, gebėjimas atidėti malonumą priklauso nuo žmogaus ilgalaikių tikslų, o jei siekių nėra – lauki paprasčiausiai nėra dėl ko.
„Jei turime siekius, vienas iš būdų juos įgyvendinti – atidėti kažkokį malonumą dabar“, – sakė pašnekovė.
Toks atidėjimas svarbus ne tik praktiškai, bet ir psichologiškai.
„Atidėjimas gali ugdyti mūsų asmenybę. Tai tas senasis „zefyrų testas“ atliktas su vaikais, kuris parodė, kad tie, kas išlaukė antro zefyro, pasižymi geresniais akademiniais rezultatais ir net savikontrole“, – pasakojo moteris.
„Lygiai taip pat ir mes šį gebėjimą galime ugdyti. Laukimas, atidėjimas, tikslų kėlimas, planavimas, jų siekimas gali duoti ne tik finansinės gerovės“, – aiškino ji.
Ekspertė pripažįsta – impulsyvūs pirkimai dažnai kyla iš emocijų, o norint jų išvengti verta turėti konkretų planą ir laikytis vadinamosios „24 valandų taisyklės“.
„Ši taisyklė – kuomet mums staiga kažko prireikia. Ji yra apie tai, kad žmogus turi palaukti tas valandas ir tik tada, nuslūgus emocijoms, persvarstyti, ar tikrai jam reikia to pirkinio, paslaugos“, – teigė I. Sabalienė.
Paklausta, kaip užsitikrinti ramią ateitį, pašnekovė pabrėžė, kad reikia kuo anksčiau pradėti, nes esą tik tada tam turėsime daugiau laiko.
„Ir prisiminti, kad keičiasi tiek mūsų žinių lygis, tiek mūsų suvokimas. Kuo daugiau laiko turėsime, tuo būsime labiau pasiruošę pertvarkyti savo planą“, – tikino psichologė.
Kantrybė, planavimas ir gebėjimas atidėti malonumus ne tik padeda pasiekti finansinių tikslų, bet ir stiprina emocinį stabilumą. Kaip rodo „zefyrų testas“, laukti verta – jei žinome, dėl ko.
