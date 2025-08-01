Siūlys atidėti cukraus mokesčio įsigaliojimą

„Manau, kad įstatymas dėl akcizo saldiesiems gėrimams buvo priimtas paskubomis, neįvertinus dirbtinių saldiklių keliamos rizikos sveikatai. Šis pakeitimas skatins saldžių gėrimų gamintojus dėl finansinių motyvų cukrų keisti saldikliais, kurie gali sukelti vėžį“, – sakė R. J. Jankūnas.
Jo teigimu, atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija galės įvertinti galimą tokio reguliavimo žalą žmonių sveikatai.
„2022 m. pagal nustatytus kriterijus atliktų 25 tyrimų, kuriuose dalyvavo beveik 4 mln. tiriamųjų, analizė parodė ryšį tarp dirbtinių saldiklių vartojimo ir mirties rizikos. Šios metaanalizės duomenimis, vartojusiems dirbtinius saldiklius žmonėms mirties rizika buvo 13 proc. didesnė“, – cituodamas mokslinį žurnalą „Nutrients“ sakė R. J. Jankūnas.
Akcizo įstatymo pataisą, siūlančią atidėti cukraus mokesčio įsigaliojimą, jis ketina registruoti šį mėnesį.
Jo teigimu, atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija galės įvertinti galimą tokio reguliavimo žalą žmonių sveikatai.
Birželio mėnesį Seimas pritarė akcizo saldiesiems gėrimams įvedimui nuo 2026-ųjų. Remiantis šiuo parlamento sprendimu, akcizas, priklausomai nuo cukraus kiekio, nuo 2026 m. bus taikomas nealkoholiniams saldintiems gėrimams, kuriuose yra daugiau nei 2,5 gr pridėtinių cukrų (100 ml gėrimo). Mokestis bus taikomas tokių gėrimų paruošimui naudojamiems koncentratams.
Nuo akcizo bus atleidžiami maisto produktų gamybai skirti saldinti gėrimai, viešojo maitinimo įstaigose pagaminti nefasuoti, taip pat farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, kūdikių mišinių gamybai skirti saldinti gėrimai.
Skaičiuojama, kad per metus cukraus mokestis biudžetą papildytų 25 mln. eurų.„Manau, kad įstatymas dėl akcizo saldiesiems gėrimams buvo priimtas paskubomis, neįvertinus dirbtinių saldiklių keliamos rizikos sveikatai. Šis pakeitimas skatins saldžių gėrimų gamintojus dėl finansinių motyvų cukrų keisti saldikliais, kurie gali sukelti vėžį“, – sakė R. J. Jankūnas.
Jo teigimu, atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija galės įvertinti galimą tokio reguliavimo žalą žmonių sveikatai.
„2022 m. pagal nustatytus kriterijus atliktų 25 tyrimų, kuriuose dalyvavo beveik 4 mln. tiriamųjų, analizė parodė ryšį tarp dirbtinių saldiklių vartojimo ir mirties rizikos. Šios metaanalizės duomenimis, vartojusiems dirbtinius saldiklius žmonėms mirties rizika buvo 13 proc. didesnė“, – cituodamas mokslinį žurnalą „Nutrients“ sakė R. J. Jankūnas.
Akcizo įstatymo pataisą, siūlančią atidėti cukraus mokesčio įsigaliojimą, jis ketina registruoti šį mėnesį.
Birželio mėnesį Seimas pritarė akcizo saldiesiems gėrimams įvedimui nuo 2026-ųjų. Remiantis šiuo parlamento sprendimu, akcizas, priklausomai nuo cukraus kiekio, nuo 2026 m. bus taikomas nealkoholiniams saldintiems gėrimams, kuriuose yra daugiau nei 2,5 gr pridėtinių cukrų (100 ml gėrimo). Mokestis bus taikomas tokių gėrimų paruošimui naudojamiems koncentratams.
Nuo akcizo bus atleidžiami maisto produktų gamybai skirti saldinti gėrimai, viešojo maitinimo įstaigose pagaminti nefasuoti, taip pat farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, kūdikių mišinių gamybai skirti saldinti gėrimai.
Skaičiuojama, kad per metus cukraus mokestis biudžetą papildytų 25 mln. eurų.
Naujausi komentarai