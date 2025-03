Kaip atgaivinti nualintus plaukus? (patarimai)

- Ar įmanoma atkurti pažeistus plaukus? O gal žirklės – vienintelė išeitis?

- Norint atkurti pažeistus plaukus būtina įvertinti esamą plaukų bei galvos odos būklę ir išsirinkti tinkamas priežiūros priemones. Šampūną turėtume rinktis atsižvelgdami į galvos odos, o kondicionierių, balzamą, kaukę – į plaukų būklę ir tai, kokio rezultato norime. Taip pat verta atkreipti dėmesį į produktų sudėtį ir savybes. Pažeistiems plaukams ypač svarbus keratinas – tai baltymas, reikalingas plaukų ir nagų tvirtumui palaikyti. Simondsijų, arganų, makadamijų aliejai padės sugrąžinti plaukams sveiką žvilgesį ir lankstumą bei padės apsaugoti juos nuo neigiamo aplinkos poveikio. Be to, tam reikia laiko ir norint atkurti itin pažeistus plaukus reikės apsišarvuoti kantrybe.

- Kaip išsirinkti sau tinkamas priemones pagal plaukų tipą?

- Sausiems plaukams reikėtų rinktis drėkinančias priemones. Šio tipo plaukai yra linkę šiauštis, juos sunkiau iššukuoti, todėl jiems tiks gltonumo suteikiantis kondicionierius ir kaukė. Plaukų serumas turėtų būti ne prabangos, o kasdienės priežiūros priemonė. Jame gausu vitaminų ir maistingųjų medžiagų, kurios padės išlaikyti sveikus ir gražius plaukus.

Riebiems plaukams taip pat būtinas drėkinimas. Priešingu atveju susiduriama su problema, kai plaukų šaknys riebaluojasi, o jų galiukai išsausėja. Todėl šio tipo plaukus reikėtų trinkti specialiai riebiai galvos odai skirtu šampūnu ir rinktis jų neapsunkinantį kondicionierių. Jei galvos oda linkusi itin riebaluotis, kondicionierių pakanka paskirstyti per visą plaukų ilgį, neliečiant šaknų, ar rinktis nenunplaunamą besvorį plaukų purškiklį.

Dažytiems ir šviesintiems plaukams reikalinga intensyvi priežiūra, ypač pirmosiomis savaitėmis po plaukų dažymo, kol nėra įsitvirtinę spalvos pigmentai. Dažytiems plaukams skirtos priemonės ne tik apsaugo nuo spalvos blukimo, bet ir yra praturtintos keratinu, vertingomis plaukus atkuriančiomis medžiagomis.

Klaidinga manyti, kad normaliems plaukams pakanka tik šampūno. Kondicionierius reikalingas visų tipų plaukams – jis minkština ir glotnina plauko paviršių, todėl lengvina jų iššukavimą bei apsaugo nuo neigiamo aplinkos poveikio. Bent kartą per savaitę plaukus reikėtų palepinti jiems skirta kauke. Jei plaukai itin sausi, kaukę galima naudoti kaip įprastą kondicionierių – paskirstyti and drėgnų plaukų ir išskalauti po kelių minučių.

- Ar tiesa, kad plaukams kenkia įvairios formavimo ir fiksavimo priemonės?

Kaip ir daugeliu atvejų plaukams kenkia ne pačios priemonės, o netinkamas jų naudojimas. Viena dažniausiai daromų plaukų priežiūros klaidų – džiovinimas ir formavimas nenaudojant apsauginių priemonių. Plaukų žnyplės įkaista net iki 220 C, todėl gali ne tik išsausinti, bet ir nudeginti plauko paviršių. Kita dažnai daroma klaida – pernelyg gausus fiksavimo priemonių naudojimas. Plaukų lako dėl to atsisakyti nebūtina, tačiau reikia nepamiršti jo kruopščiai išplauti. Jei plaukų fiksavimo priemonės naudojamos kasdien, kartą per savaitę plaukus patartina trinkti specialiu giliai valančiu šampūnu, kuris padeda pašalinti negyvas odos ląsteles ir susikaupusius nešvarumus bei formavimo priemonių likučius.

- Kokias priemones rekomenduotumėte įsigyti?

- Norėdamos džiaugtis sveikais ir žvilgančiais plaukais turime įprasti naudoti nuo karščio saugančias priemones.

Įprastą plaukų priežiūros priemonių krepšelį verta papildyti ir maitinamuoju serumu ar natūraliu aliejumi.

Jei plaukams reikia ypač intensyvios priežiūros, patarčiau rinktis profesionalios plaukų priežiūros rinkinį.

Spalvos intensyvumą išsaugoti padės spanguolių ir juodųjų serbentų ekstraktai.