12 turų su LKL, kurią remia „Betsson“: kuo išsiskiria kiekvienas klubas?

Komandoms įžengus į antrąjį ratą po truputėlį pradeda išryškėti ir jų veidai. Vienoms ekipoms demonstruojant įspūdingus skaičius puolime, kitos dar tik stengiasi atrasti savo ritmą. Kai kurios atranda netikėtus lyderius, o kai kurios bando išlaikyti savo žaidėjus sveikus. Galiausiai, kiekvienas klubas traukia žiūrovo akį savo išskirtiniu aspektu.
LKL akademija powered by Citadele nusprendė pažvelgti ir aptarti įdomiausius momentus, kuriais kol kas išsiskiria klubai. Vertėtų paminėti, kad į statistikos grafas nebuvo įtraukti krepšininkai, palikę LKL, kurią remia „Betsson“, klubus.
Kauno „Žalgiris“ – sėkmingas Ąžuolo Tubelio įsiliejimas
Kauniečių gretose čempionato pradžioje labiausiai išsiskiria greitas Ą. Tubelio įsiliejimas į komandą. Prieš sezono pradžią dalis sirgalių ir krepšinio ekspertų skeptiškai vertino šį 23-ejų metų krepšininko ėjimą. Puolėjas tapo vos septintuoju žaidėju, kuris „Žalgirio“ marškinėlius apsivilko, atvykęs tiesiai iš Vilniaus „Ryto“.
Vilnietis greitai šias kalbas užtildė ir tapo viena kertinių komandos figūrų. Per kiek mažiau nei 22 minutes Ą. Tubelis pelno po 11,1 taško, sugriebia 4,4 kamuolio ir renka 13,2 naudingumo balų.
Naudingiausias vietiniame fronte žalgirietis geriausias savo rungtynes sužaidė prieš svečius iš Gargždų. Aukštaūgis į varžovų krepšį sumetė 14 taškų, virš galvų nuėmė 7 kamuolius bei surinko 24 naudingumo balus.
Lyginant su praėjusiu sezonu, Ą. Tubelis smarkiai pagerino dvitaškių ir baudų metimų pataikymą – atitinkamai 75,5 proc. ir 81 proc. taiklumas. Šiuo metu tai geriausi lietuvio skaičiai karjeroje LKL, kurią remia „Betsson“, pirmenybėse.
Dar labiau stebina 208 cm ūgio žaidėjo pasirodymas tarptautinėje arenoje. Eurolygoje daugiau rungtynių starto penkete pradėjo tik komandos alfa Sylvainas Francisco. Puolėjas šį pasitikėjimą išnaudoja su kaupu, būdamas trečiu naudingiausiu „Žalgirio“ krepšininku.
Vilniaus „Rytas“ – įspūdingas puolimo arsenalas
Puolimas yra esminė Giedriaus Žibėno vadovaujamo Vilniaus „Ryto“ identiteto dalis. Nuo tada, kai lietuvis tapo vilniečių vyriausiuoju treneriu, dar nebuvo sezono, kai „Rytas“ netaptų rezultatyviausia lygos komanda. Kol kas sostinės ekipa su 94,6 taškų vidurkiu yra antroje šios statistikos vietoje.
Net keturis sykius ekipai pavyko peržengti 100 taškų ribą – namuose ir išvykoje su „Jonava Hipocredit“ (104:72, 71:105), svečiuose Šiauliuose (100:105) bei namuose prieš atvykėlius iš Kėdainių (104:74). 90 taškų kartelės juodi-baltai-raudoni neįveikė viso labo tris kartus.
Tarp trijų didžiausią taškų vidurkį turinčių lygos žaidėjų – dvi vilniečių pavardės: Jerrickas Hardingas ir Jordanas Walkeris.
J. Walkeriui, fiksuojančiam 17,5 taško rezultatyvumą, priklauso trečias rezultatyviausias sezono pasirodymas, kai į „Jonavos“ krepšį jis sumetė 32 taškus. J. Hardingas turi identišką vidurkį ir su komandos draugu dalijasi 2-3 vietomis rezultatyviausiųjų sąraše.
Prie šio gynėjų dueto galima pridėti ir Artūrą Gudaitį. Vidurio puolėjas yra antras naudingiausias lygos krepšininkas ir buvo išrinktas rugsėjo-spalio mėnesių MVP. Kartu šis trejetas generuoja daugiau nei 45 proc. visų komandos taškų.
Klaipėdos „Neptūnas“ – ilgai lauktas stabilumas
Uostamiesčio klubas pagaliau surinko stabilią, konkuruoti dėl medalių galinčią sudėtį, kurios sirgaliai laukė jau keletą sezonų. Paskutinį kartą reguliarųjį sezoną „Neptūnas“ ketverte baigė dėl koronaviruso nutrauktame 2019-2020 metų sezone.
Šiuo metu klaipėdiečiai žengia trečiojoje lentelės vietoje. Komandos vairas buvo patikėtas Gediminui Petrauskui, kuris garsėja efektyviu puolimu. Panašu, jog strategas savo žaidimo stilių pernešė ir į pajūrį – jo auklėtiniai šiuo metu yra rezultatyviausi lygoje su 96,2 taško vidurkiu.
Konstruoti klaipėdiečių atakas patikėta iš etapo Vokietijoje grįžusiam Arnui Veličkai. Gynėjas puikiai jam pažįstamo trenerio schemose tiesiog spindi ir yra naudingiausias lygos krepšininkas su 23 naudingumo balų vidurkiu. Jis taip pat pirmas ir pagal rezultatyvius perdavimus, kurių per 27 minutes išdalina net 7,4.
Šalia lietuvio gynėjų grandyje yra Eurolygos patirties atsivežęs latvis – Rihardas Lomažas. Trečioji mechanizmo grandis – puolėjas Donatas Tarolis. Vargu, ar kas tikėjosi, kad po šešerių metų rungtyniauti į Lietuvą grįžęs gargždiškis žais būtent taip. Aukštaūgis pagal pelnomus taškus yra penktas, o pagal naudingumą – trečias visoje lygoje.
Panevėžio „Lietkabelis“ – nenutrūkstantis traumų prakeiksmas
Atrodo, kad panevėžiečiams jau reikėtų užpirkti mišias. Sužaista dar tik 11 rungtynių, o vienokią ar kitokią traumą jau buvo patyrę penki krepšininkai.
Šį sezoną dėl išoperuoto kelio nežais amerikietis Trey'us Drechselis. Apie penkis mėnesius liko laukti petį išsinarinusio Nojaus Radžiaus. Pusei metų iš rotacijos iškritęs kapitonas Vytenis Lipkevičius. Sezono startą dėl traumos praleido Dovis Bičkauskis. Nors pastarasis ir sugrįžo, dar prireiks laiko žengti į ritmą. Vienas naujausių „Lietkabelio“ papildymų, Fardawsas Aimaqas, prieš sezoną jau buvo sudėtyje, bet dėl patirtos traumos praleido pasirengimą ir abipusiu susitarimu sutartis buvo nutraukta.
Nepaisant skaudžių praradimų Nenado Čanako auklėtiniai nenuleidžia rankų ir šiuo metu žengia ketvirtoje LKL, kurią remia „Betsson“, turnyro lentelės vietoje. Jie vieninteliai kol kas sugebėję išrašyti pralaimėjimus tiek pirmaujančiam „Žalgiriui“, tiek „Rytui“.
Svari skambiausių pergalių priežastis – Jamelas Morrisas. Amerikietis kauniečiams sukratė 27, o vilniečiams – 29 taškus. Jis yra ir rezultatyviausias lygos krepšininkas, per rungtynes pelnantis po 18,5 taško.
Šiaulių „Šiauliai“ – sunkumai svečiuose
Saulės miesto komandai kol kas svečiuose LKL, kurią remia „Betsson“, pavyko laimėti tik porą rungtynių iš šešių galimų. Pirmajame sezono mače buvo įveikti „Gargždai“ (85:93), o praėjusiame ture palaužtas „Lietkabelis“ (80:86).
Atrodo, kad tai tampa ne tik šio sezono, bet ir ilgalaike klubo tendencija. 2023-2024 metų sezone išvykoje iš 14 rungtynių pavyko laimėti vos trejas. Praėjusiais metais per 18 mačų pasiekti viso labo penki laimėjimai. Sudėję pastarųjų dviejų sezonų rezultatą su šiemetiniais, gauname rezultatą, kad „Šiauliai“ laimi tik 26 proc. rungtynių svečių arenose.
Išvykose šiauliečiai ne tik į savąjį krepšį praleidžia 2,4 taško daugiau, bet ir patys pelno 7,7 taško mažiau nei namuose.
Statistikos kritimas matomas ir tarp individualių žaidėjų pasirodymų. Pažvelkime į trijų naudingiausių komandos krepšininkų – Cedrico Hendersono, Oskaro Pleikio ir Dayviono McKnighto – skaičius. Kartu sudėjus namuose šie žaidėjai renka po 43,5 naudingumo balo, o išvykose šis skaičius krenta iki 39,6. Svečiuose ši trijulė taip pat pelno 8 taškais mažiau nei savų sirgalių akivaizdoje.
Utenos „Juventus“ – blogiausias startas šiame dešimtmetyje
Uteniškiai per pirmąsias 10 rungtynių pasiekė 4 pergales. Pastarąjį kartą toks slogus startas buvo išgyventas 2019-2020 metų sezone.
Rezultatą atspindi ir pokyčiai komandoje. Spalio pabaigoje komanda nutraukė sutartį su 26-erių legionieriumi Ryanu Schwiegeriu. Lapkritį komandą paliko naudingiausias ir rezultatyviausias ekipos žaidėjas Devonas Danielsas.
Siekdami pasistiprinti „Juventus“ pasikvietė sezoną be komandos pradėjusį įžaidėją Donatą Sabeckį. Lietuvis per ketverias sužaistas rungtynes pelno po beveik 8 taškus ir atlieka 4,8 perdavimo. Dar vienas papildymas buvo paskelbtas šią savaitę – atvyksta dusyk NCAA čempionas Hassanas Diarra.
Galbūt komandos pagrindinės problemos atsiranda dėl agresyvumo gynyboje stokos? Uteniškiai yra paskutiniai pagal blokuojamus metimus, priešpaskutiniai pagal perimamus kamuolius, taip pat viena mažiausiai prasižengiančių ekipų. Tuo tarpu puolime skaičiai priešingi. Uteniškiai pagal išsimetamus dvitaškius yra antri, o pagal išprovokuojamas pražangas – treti lygoje.
Gargždų „Gargždai“ – neprisvilęs debiutas
Lygos naujokai maloniai stebina. Nors dabar „Gargždai“ nukrito į septintąją lentelės poziciją, dar prieš praėjusį turą jie žengė penkti. Daugelio autsaideriu laikyti gargždiškiai, sužaidus daugiau nei trečdalį rungtynių, vos dviem laimėjimais atsilieka nuo ketvertuko.
Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai kol kas iškovojo 4 pergales ir patyrė 7 pralaimėjimus. Įspūdingai atrodo ir tai, jog pergalės iškovojamos 16,3 taškų skirtumu. Prie to labiausiai prisideda puikus gynėjų grandies žaidimas ir mažas klaidų kiekis.
Trey'us Pulliamas paskutinėse rungtynėse prieš „Žalgirį“ pelnė 17 taškų ir surinko 18 naudingumo balų. Kitas amerikietis Jalonas Pipkinsas meta po 12 taškų ir pataiko po beveik 4 dvitaškius per rungtynes. Prie šio gynėjų tandemo puikiai pritampa ir veteranas Deividas Gailius. Lapkričio mėnesį puolėjas LKL, kurią remia „Betsson“, pirmenybėse rinko po 18,5 naudingumo balo, tritaškius mesdamas 40 proc. taiklumu. Klaipėdietis tritaškius kol kas realizuoja taikliausiu procentu per pastaruosius keturis sezonus.
Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ – nelengva eros po G. Petrausko pradžia
Ilgamečiam strategui G. Petrauskui persikėlus į Klaipėdos „Neptūną“, Kėdainių klubas atvertė naują puslapį, vyriausiojo trenerio postą patikėdami Laimonui Eglinskui. Kol kas rezultatai kuklūs – LKL, kurią remia „Betsson“, turnyre pasiektos 3 pergalės ir patirti 8 pralaimėjimai.
Kėdainiečiams teks ieškotis ir naujo lyderio. Prieš porą savaičių už išpirką į Trevizo „NutriBullet“ klubą persikėlė jų lyderis Tony Perkinsas. Amerikietis iki tol buvo trečias rezultatyviausias lygos krepšininkas.
Galbūt vedliu gali tapti komandos naujokas Seltonas Miguelis. Angolos rinktinės atstovas dar tik debiutuos profesionalų krepšinyje, bet solidus 25-erių legionieriaus žaidimas elitiniame NCAA universitete nuteikia pozityviai.
Kol pastarasis įsibėgės, atsivėrusią spragą puolime teks bandyti pildyti kitiems žaidėjams. Vienas iš variantų – vidurio puolėjas J.D. Muila. Kanadietis fiksuoja 9,7 taško ir 8,3 atkovoto kamuolio statistiką. Vis tik norint didesnio indėlio iš Kanados sostinėje užaugusio krepšininko reikia drastiškai pagerinti jo baudų metimų pataikymą. LKL, kurią remia „Betsson“, pirmenybėse aukštaūgis taikliai metė viso labo 9 baudų metimus iš 23.
Dar viena galima opcija – Trentas McLaughlinas. Amerikietis jau ne kartą parodė, kad lyderiu atakuodamas krepšį jis gali būti: „Lietkabeliui“ sumetė 25 taškus, o „Gargždams“ sukratė 19.
Jonavos „Jonava Hipocredit“ – augimo skausmus išgyvenanti jauniausia lygos komanda
Jonavoje suburta pati jauniausia lygos komanda. Žaidėjų amžiaus vidurkis vos viršija 24 metus, komandoje nėra nė vieno krepšininko, įkopusio į ketvirtąją dešimtį.
Tarpsezoniu į Kauno „Žalgirį“ persikėlė geriausiu praėjusių metų treneriu išrinktas Mantas Šernius. Komandos vairas buvo patikėtas Pauliui Juodžiui, tačiau spalio pradžioje jį pakeitė tokios patirties neturėjęs Stepas Babrauskas.
Skaudžius augimo skausmus išgyvenanti ekipa per 11 turų iškovojo vienintelę pergalę prieš Kėdainių komandą. Brandos kol kas trūksta tiek puolime, tiek gynyboje. Jonaviečiai varžovams leidžia pelnyti daugiausiai taškų lygoje, o patys pagal renkamus taškus lenkia vos tris komandas. Per rungtynes šiuo metu pelnoma po 84,5 taško, bet praleidžiama net virš šimto – 100,9.
Vis dėlto „Jonavos Hipocredit“ klubas tapo puikia terpe augti ir jaunieji talentai tą išnaudoja su kaupu. Karjeros sezoną žaidžia Matas Repšys. Puolėjas per rungtynes pelno po 8,8 taško ir atkovoja beveik 3 kamuolius. Po traumos atsigauna ir jauniausias lygos kapitonas Lukas Kreišmontas. 24-erių puolėjas pelno po 13 taškų ir renka 16 naudingumo balų.
Naujausi komentarai