„Žalgiris“ pasirašė sutartį su Maxwellu Lewisu

Po dviejų sezonų universitete M. Lewisas 2023 m. NBA naujokų biržoje buvo pašauktas 40-uoju šaukimu Denverio „Nuggets“ komandos, kuri amerikietį iškart išmainė į Los Andželo „Lakers“ ekipą.
Puolėjas jau pirmajame savo NBA sezone vietą aikštelėje dalijosi su LeBronu Jamesu bei su Los Andželo „Lakers“ komanda tapo NBA sezono vidurio taurės čempionu.
Tiesa, M. Lewisas tiek pirmajame, tiek antrajame savo NBA sezonuose migruodavo tarp NBA ir G lygos, o galiausiai buvo išmainytas į Bruklino „Nets“ gretas. Čia amerikietis praleido likusią 2024–2025 m. sezono dalį ir sužaidė 21 rungtynes, per kurias rinko po 5,3 taško ir po 2,5 atkovoto kamuolio.
2025–2026 m. sezoną M. Lewisas pradėjo vilkėdamas Bursos „Tofaš“ komandos marškinėlius, o Čempionų lygoje fiksavo 5,5 taško, 3,1 atkovoto kamuolio bei 6,8 naudingumo balo vidurkius.
Galiausiai kovo mėnesį amerikietis papildė Utenos „Juventus“ gretas ir buvo vienas pagrindinių Utenos klubo istorinio pasirodymo kalvių – LKL finalo serijoje puolėjas rinko po 19,7 taško ir po 23,3 naudingumo balo.
Apie naująjį „Žalgirio“ ateities projektą savo mintimis dalijosi ir „Žalgirio“ klubo sporto direktorius Gediminas Navickas.
„Mes matome, kad tai yra Eurolygos duomenis turintis žaidėjas, kuris atitinka savybes, kurių reikia tokio lygio krepšininkui – tai ir atletiškumas, ilgis, metimas. Tikime, kad jis ir gynyboje gali geriau žaisti ir labai pasitikime, visų pirma, Tautvydu Saboniu, kuris žino, ko reikia žaidėjui, kad jis žaistų Eurolygoje. Labai vertiname jo patirtį ir galvojame, kad per tuos metus laiko Londono „Lions“ komandoje Maxwellas gali stipriai patobulėti ir atsidurti dar arčiau Eurolygos. Mes esame pasiruošę auginti ir investuoti“, – kalbėjo G. Navickas.
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