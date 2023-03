„Žalgiris“ patiesė „Monaco“ komandą ir tęsia kovą dėl atkrintamųjų

Sėkmingą reidą po krepšiu surengė, vėliau greitą ataką dvitaškiu užbaigė ir tritaškį smeigė Isaiah Tayloras, penkis taškus surinko Ignas Brazdeikis, o Arnas Butkevičius taip pat surinko penkis iš eilės – 17:11. Vidutinio nuotolio metimą pataikė Edgaras Ulanovas, du tritaškius smeigė ir tašką nuo baudų metimo linijos pridėjo Tomas Dimša, o kėlinį dvitaškiu uždarė A.Butkevičius – 28:19.

Keturis taškus iš eilės surinko Kevarriusas Hayesas, dėjimą iš viršaus atliko Achille Polonara, tritaškį įmetė I.Brazdeikis, o po dvitaškį įmetė I.Tayloras ir Laurynas Birutis – 41:32. Dar penkis taškus įmetė I.Brazdeikis, o reidą po krepšiu surengė T.Dimša – 48:41.

Dvitaškį su varžovo pražanga įmetė K.Hayesas, Rolandas Šmitas taikliai metė iš toli, o du taškus baudos aikštelėje pelnė I.Brazdeikis – 56:48. L.Birutis du kartus įdėjo iš viršaus, o Lukas Lekavičius smeigė tritaškį – 65:53.

Per keturias lemiamo ketvirčio minutes Kauno komandos gretose dvitaškiu pasižymėjo tik I.Brazdeikis, o skirtumas šiek tiek sumažėjo – 67:60. L.Birutis pataisė netikslų komandos draugo metimą ir realizavo du baudų metimus, dar penkis taškus surinko I.Brazdeikis, o A.Butkevičius paleido taiklų tritaškį – 79:70.

„Žalgiris“: I.Brazdeikis 22 (5 atk. kam., 2 per. kam.), A.Butkevičius 10 (5 rez. perd., 2 per. kam.), L.Birutis 22, I.Tayloras 9 (4 rez. perd., 3 per. kam.), T.Dimša 9, K.Hayesas 7 (5 atk. kam.), L.Lekavičius 5, R.Šmitas 3, E.Ulanovas 2 (4 rez. perd., 2 per. kam.), A.Polonara 2 (2 blk.).

„AS Monaco“: J.Loydas 13, D.Motiejūnas 13.