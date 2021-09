„Žalgirio“ vyriausiasis treneris M. Schilleris: svarbiausia, kad žaidėjai kovojo

Žalgiriečiai 69:76 nusileido Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija) ekipai ir dviem Turkijos komandoms: 57:71 – Bursos "Tofas" ir 60:82 – Eurolygos čempionei Stambulo "Anadolu Efes".

Be to, dėl Achilo sausgyslės uždegimo mačų su "Tofas" ir "Anadolu Efes" nežaidė Mantas Kalnietis. Dvikovą su Eurolygos čempionais praleido čiurną pasitempęs Janis Strelniekas ir, anot "Žalgirio" klubo atstovų, smulkią traumą gydęsis Emmanuelis Mudiay. Per rungtynes su Stambulo krepšininkais trauma sustabdė ir Karolį Lukošiūną.

"Situacija buvo labai sudėtinga, reikėjo rūpintis, kad traumuotų gynėjų krūvį perėmę žaidėjai nepersitemptų. Lukui Lekavičiui ir Edgarui Ulanovui dažnai teko įžaidėjo pozicija, šie vyrukai puikiai komandą įvedė į derinius. Man patiko, kad kovojome. Reikia išlikti optimistiškiems ir dirbti toliau", – kalbėjo "Žalgirio" vyriausiasis treneris Martinas Schilleris.

"Gloria Cup" turnyrą laimėjo "Anadolu Efes" ekipa, 90:84 įveikusi "Tofas" ir 97:67 sutriuškinusi "Lokomotiv-Kuban". Naudingiausiu (MVP) varžybų žaidėju buvo pripažintas Stambulo klubo vidurio puolėjas Filipas Petruševas.

Rugsėjo 18-ąją prasidės Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionatas. Pirmos "Žalgirio" rungtynės numatytos 20 d. Jonavoje su Virginijaus Šeškaus treniruojama "CBet" ekipa.

Praeitą savaitę jonaviečiai dalyvavo Kėdainiuose surengtame Rimo Girskio atminimo taurės turnyre, kuriame 80:83 pralaimėjo vietos "Nevėžiui-Optibet" ir 89:93 – Pasvalio "Pieno žvaigždėms".

Eurolygos sezonas startuos rugsėjo 30-ąją, o kauniečiai į aikštę žengs spalio 1-ąją Prancūzijoje – išmėgins jėgas su Vilerbano ASVEL.

ASVEL krepšininkai Paryžiuje įvykusiame tarptautiniame turnyre 62:71 pralaimėjo Berlyno ALBA komandai ir 76:63 nugalėjo Milano "AX Armani Olimpia".

Rezultatai

"Žalgiris"–"Lokomotiv-Kuban" 69:76 (18:20, 16:20, 11:19, 24:17). J.Lauvergne 17 taškų, E.Mudiay 11, T.Cavanaugh 9 (7 atkovoti kamuoliai), J.Strelniekas (1/5 tritaškių) ir E.Ulanovas po 7, A.Milaknis 6 (2/7 tritaškių), N.Giffey 4, P.Jankūnas 3, J.Nebo ir M.Blaževičius po 2, L.Lekavičius 1 (0/5 tritaškių).

"Žalgiris"–"Tofas" 57:71 (23:16, 16:14, 14:18, 4:23). L.Lekavičius 10 taškų (6 rezultatyvūs perdavimai), E.Ulanovas 9 (1/5 tritaškių), J.Lauvergne (11 atkovotų kamuolių) ir N.Giffey po 8, A.Milaknis (5 atkovoti kamuoliai), E.Mudiay (5 atkovoti kamuoliai) ir T.Cavanaugh po 5, P.Jankūnas 3, J.Nebo 2.

"Žalgiris"–"Anadolu Efes" 60:82 (14:22, 14:27, 17:18, 15:15). J.Lauvergne 10 taškų (12 atkovotų kamuolių), L.Lekavičius 9 (4 rezultatyvūs perdavimai), N.Giffey 8, P.Jankūnas 7, A.Milaknis (1/6 tritaškių), E.Ulanovas (5 rezultatyvūs perdavimai) ir J.Nebo po 5, T.Cavanaugh ir M.Blaževičius po 4, K.Lukošiūnas 3.