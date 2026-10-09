„Žalgirio“ laukia kitokia „Barcelona“

Įvardijo kozirius
Žalgiriečiai su Ispanijos vicečempionais susitiks šiandien „Palau Blaugrana“ arenoje.
Palyginti su praeitu sezonu, „Barcelonoje“ – vienuolika naujokų. Šį rudenį kataloniečiai namuose 89:82 nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“, o svečiuose 87:94 pralaimėjo „Dubai“ ekipai ir 95:82 įveikė Stambulo „Besiktas“.
Visas trejas rungtynes starto penkete žaidė rezultatyviausias ir naudingiausias „Barcelonos“ krepšininkas Kevinas Punteris (vid. 20 tšk. ir 23 naudingumo balai).
Sėkmingai į komandą įsiliejo naujokas – 216 cm ūgio lenkas Aleksanderis Balcerowskis (vid. 10,3 tšk. ir 12,3 naudingumo balo).
Rugsėjo 24-ąją per treniruotę pėdos traumą patyręs buvęs žalgirietis Joshas Nebo į varžybų aikštę turėtų grįžti kitą savaitę arba dar vėliau.
„Daug ką sprendžia „Barcelonos“ gynėjai – tiek K. Punteris, tiek Justinas Robinsonas, Umoja Gibsonas, Dario Brizuela. Šis ketvertas – puolimo variklis, bus iššūkis juos stabdyti, – prieš išvyką į Ispaniją kalbėjo T. Masiulis. – Kitas varžovų koziris – aktyvi gynyba, spaudimas po visą aikštę.“
S. Lee – rikiuotėje
„Žalgirio“ treneris patvirtino, kad žaidėjų gretose nebus traumą besigydančio Nigelo Williamso-Gosso, tačiau rikiuotėje – Sabenas Lee, kol kas nedebiutavęs nei Eurolygos turnyre, nei Lietuvos čempionate.
Ar S. Lee rungtyniaus, paaiškės prieš varžybas.
Komentuodamas incidentą su Carsenu Edwardsu (neblaivus prie vairo sėdęs amerikietis buvo įkliuvęs policijai, klubas jam skyrė finansinę baudą – red. past.), T. Masiulis sakė, kad žaidėjas pripažino savo klaidą, gailisi ir atsiprašė komandos.
„Jis supranta, kokiam klubui atstovauja. Prisiėmė atsakomybę, išmoko pamoką ir tikimės, kad daugiau tokių dalykų nedarys“, – teigė strategas.
Nesėkmingos išvykos
Eurolygos organizuotame Europos taurės turnyre nesėkmes patyrė visi trys Lietuvos klubai.
Tarp varžovų kozirių – aktyvi gynyba, totalus spaudimas.
B grupėje „Šiauliai“ išvykoje 71:79 (13:12, 22:16, 17:21, 19:30) nusileido Frankfurto „Skyliners“ ekipai.
Trečią kėlinį šiauliečiai pirmavo 47:34, tačiau iniciatyvos neįtvirtino. Dariaus Songailos vadovaujama komanda laimėjo kovą dėl kamuolio 43:35, tačiau prasčiau nei varžovai mėtė baudas – atitinkamai 50 proc. (4/8) ir 89 proc. (8/9).
C grupėje Klaipėdos „Neptūnas“ taip pat Vokietijoje neprilygo Chemnico „Niners" – 84:93 (15:31, 24:26, 27:18, 18:18).
Ketvirtą kėlinį Lietuvos atstovai buvo išlyginę rezultatą – 79:79, bet aikštės šeimininkai surengė tris iš eilės rezultatyvias atakas – 86:79. „Neptūnui“ nepavyko rasti efektyvaus atsakymo. Uostamiesčio klubo legionierius estas Hendris Drellas suklydo penkis kartus, islandas Elvaras Fridrikssonas – šešiskart.
D grupėje Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai Italijoje 87:92 (11:22, 27:21, 25:27, 24:22) pralaimėjo „Roma“ ekipai.
Likus žaisti 50 sek., „Lietkabelio“ gynėjas serbas Ognjenas Jaramazas dvitaškiu buvo sušvelninęs skirtumą iki 87:88, tačiau vėliau panevėžiečiai nesustabdė keturis taškus paeiliui pelniusio juodkalniečio Marko Simonovičiaus.
„Šiauliai“ (1 pergalė, 1 pralaimėjimas) savo grupėje – šešti, „Neptūnas“ (0 ir 2) – septintas, „Lietkabelis“ (1 ir 1) – ketvirtas.
„Barcelona“
Gynėjai, įžaidėjai: Kevinas Punteris (ūgis 193 cm, JAV–Serbija), Umoja Gibsonas (185 cm, JAV–Bulgarija), Justinas Robinsonas (185 cm, JAV), Dario Brizuela (188 cm, Ispanija), Juanas Nunezas (194 cm, Ispanija).
Puolėjai: Tyrese’as Martinas (199 cm, JAV), Stanley Umude (198 cm, JAV–Nigerija), Olievieris Nkamhoua (203 cm, Suomija), Tosanas Evbuomwanas (203 cm, Didžioji Britanija), Joelis Parra (202 cm, Ispanija), Agustinas Ubalis (198 cm, Urugvajus), Justinas Minaya (196 cm, JAV–Dominikos Respublika), Yoanas Makoundou (207 cm, Prancūzija).
Vidurio puolėjai: Aleksanderis Balcerowskis (216 cm, Lenkija), Joshas Nebo (206 cm, JAV–Slovėnija), Abdu Kone (209 cm, Malis).
Vyriausiasis treneris Aleksanderis Sekuličius (Slovėnija).
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