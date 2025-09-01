Žalgiriečiai sezoną pradėjo pergale Jonavoje

Pirmuosius sezono taškus pelnė Jonavos krepšininkai, bet Laurynas Birutis, Ignas Brazdeikis, Dustinas Sleva dvitaškiais ir tritaškį įmetęs Deividas Sirvydis atsakė savo atkarpa – 9:2. Nuo suolo pakilęs Mosesas Wrightas rinko 6 taškus iš eilės (17:10), D. Sirvydis dar kartą taikliai atakavo iš toli ir kėlinį užbaigė prasiveržimu į kairę pusę – 22:14.
M. Wrightas ir toliau dominavo po krepšiu, 4 taškus pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas, iš vidutinio nuotolio įmetė Mantas Rubštavičius, o Sylvainas Francisco augino persvarą iki dvigubos – 32:16. I. Brazdeikis realizavo baudos metimus, Edgaras Ulanovas ir tas pats I. Brazdeikis pataikė dvitaškius iš artimos distancijos, kėlinį taikliu tritaškiu uždarė Ąžuolas Tubelis – 41:25.
Trečiąjį kėlinį E. Ulanovas pradėjo dvitaškiu su pražanga, L. Birutis, D. Sirvydis, D. Sleva pridėjo po dvitaškį – 50:29. I. Brazdeikis ir M. Wrightas pelnė po 2 taškus, 4 pridėjo N. Williamsas-Gossas – 58:42. Kėlinio pabaigoje pasižymėjo Ą. Tubelis ir M. Wrightas, bet šeimininkai kiek priartėjo – 62:50.
Ą. Tubelis ketvirtojo kėlinio pradžioje rinko 9 taškus, tritaškį pridėjo M. Rubštavičius – 74:53. M. Wrightas dėjo į krepšį, E. Ulanovas įmetė dvitaškį, M. Wrightas sumetė baudas – 80:60. I. Brazdeikis, N. Williamsas-Gossas ir L. Birutis pelnė taškus, įtvirtinusius pergalę (87:70), o galutinis rungtynių rezultatas – 87:78.
„Žalgiris“: M. Wrightas 18 (6 atk. kam., 2 blk.), Ą. Tubelis 14, N. Williamsas-Gossas 11 (4 rez. perd.), I. Brazdeikis 10, D. Sirvydis 10, E. Ulanovas 7 (8 atk. kam.), L. Birutis 6, M. Rubštavičius 5, D. Sleva 4, S. Francisco 2 (6 rez. perd. 2 per. kam.), D. Buika 0.
„Jonava“: D. Williamsonas 19, H. Henningssonas 19, M. Repšys 17 (2 per. kam.), M. Ashtonas 12 (5 per. kam.).
