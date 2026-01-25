Žalgiriečiai laimėjo sau neįprastoje namų arenoje

Dėl "Žalgirio" arenos užimtumo Europos salės futbolo čempionatu šis mačas vyko Garliavos sporto centre. Rungtynių pradžioje Dustinas Sleva įmetė iš po krepšio, Mantas Rubštavičius buvo taiklus iš toli, Deividas Sirvydis sumetė baudas – 7:2. D.Sleva pataikė iš vidutinio nuotolio, Laurynas Birutis galingai dėjo į krepšį, D.Sirvydis smeigė tritaškį – 14:10. L.Birutis dar kartą ataką užbaigė dėjimu, po baudos metimą pridėjo Ingas Brazdeikis ir Dovydas Giedraitis – 18:20.
Ąžuolas Tubelis antrąjį kėlinį pradėjo 4 taikliais baudų metimais, Arnas Butkevičius tą patį darė dusyk – 24:25. Tarp dviejų D.Sirvydžio tritaškių įsiterpė L.Biručio dvitaškis ir I.Brazdeikio baudų metimai – 34:33. I.Brazdeikis rinko dar 5 taškus, pirmąjį tašką su „Žalgirio“ pagrindinės komandos marškinėliais įsirašė Dominykas Grunkis – 40:40.
Trečiajame kėlinyje Ą.Tubelis ir vėl startavo 4 taškais, greitoje atakoje į krepšį dėjo A.Butkevičius, įmetė D.Slevą, baudos metimą už techninę pražangą realizavo Ą.Tubelis – 49:40. M.Rubštavičius įmetė tritaškį iš kampo, Ą.Tubelis pasižymėjo iš po krepšio, o I.Brazdeikis rinko 6 taškus iš eilės – 60:44. D.Giedraitis pataikė iš toli, D.Sirvydis prasiveržė po krepšiu, Mosesas Wrightas pelnė 4 taškus – 69:46.
I.Brazdeikis ir L.Birutis pelnė taškus prasidėjus ketvirtajam kėliniui, tačiau svečiai šiek tiek priartėjo – 73:59. Tada D.Sleva pelnė 5 taškus iš eilės, M.Rubštavičius pridėjo dvitaškį su pražanga, taip pat 5 taškus iš eilės rinko Ignas Štombergas, rungtynes baudų metimais uždarė D.Grunkis – 88:73.
„Žalgiris“: I.Brazdeikis 16 (5 atk. kam.), D.Sirvydis 13, D.Sleva 11 (6 atk. kam., 3 per. kam.), Ą.Tubelis 11, M.Rubštavičius 9 (6 rez. perd.), L.Birutis 8 (5 atk. kam.), I.Štombergas 5, M.Wrightas 4, A.Butkevičius 4 (2 per. kam.), D.Giedraitis 4, D.Grunkis 3, K.Mikalauskas 0.
„Nevėžis–Paskolų klubas“: S.Miguelis 18, T.McLaughlinas 14 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), L.Valantinas 10.
"Pirmoji pusė buvo vangoka, o trečias kėlinys tikrai pavyko. Daugmaž viskas pavyko. Norėjome, kad gautų pasižaisti jaunimas ir tie, kurie rungtyniauja mažiau, o kiti žaidėjai gautų pailsėti. Gynybą bandėme sudėlioti taip, kad snaiperiai nemestų, o daugiau veržtųsi. „Nevėžis“ kovėsi iki galo, pagarba jiems", - dėstė T. Masiulis.
