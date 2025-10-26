Žalgiriečiai iš Gargždų grįžta su pergale

Į starto penketą žengęs jaunasis Kajus Mikalauskas iškart pelnė 4 taškus, varžovą nugara apžaidė Laurynas Birutis – 6:0. Greitoje atakoje pasižymėjo Arnas Butkevičius, dar 4 taškus rinko L. Birutis – 12:6. Ignas Brazdeikis, Mosesas Wrightas ir Mantas Rubštavičius įmetė dvitaškius – 18:10. Ąžuolas Tubelis pelnė 4 taškus iš eilės, baudų metimais pirmąjį kėlinį užbaigė M.Rubštavičius – 24:16.
I. Brazdeikis pelnė 4 taškus, pirmąjį rungtynių tritaškį pataikė K. Mikalauskas – 32:18. Ą.Tubelis įmetė iš po krepšio, Edgaras Ulanovas surado M. Rubštavičių tiek greitoje atakoje, tiek prie tritaškio linijos – 39:20. „Gargždai“ atsakė atkarpa 11:2, per kurią „Žalgirio“ gretose baudas realizavo E. Ulanovas – 41:31. Antrojo kėlinio pabaigoje gražų metimą pataikė Dustinas Sleva, Deivido Sirvydžio perdavimą taškais vertė L.Birutis – 45:33.
L. Birutis įdėjo pirmoje trečiojo kėlinio atakoje, po 40 sekundžių pasižymėjo ir D.Sleva (49:36), bet po to net 5 minutes žalgiriečiams krepšys tapo užrištas ir skirtumas sumenko iki 49:42. Tada Ą. Tubelis įmetė po I. Brazdeikio perdavimo, o pats Ignas rinko dar 5 taškus – 56:49. „Gargždai“ buvo priartėję iki 4 taškų, bet kėlinį uždarė M. Wrighto ir E. Ulanovo baudų metimai – 61:53.
Prasidėjus ketvirtajam kėliniui E. Ulanovas ir M. Wrightas pelnė po 3 taškus – 67:55. I. Brazdeikis, D. Sirvydis ir E. Ulanovas išlaikė 12 taškų pranašumą, bet šeimininkai pabandė kilti paskutiniam šturmui ir priartėjo iki 5 taškų – 75:70. Tuomet Sylvainas Francisco rinko savo 10-ąjį tašką per 3 minutes, dar ir atlikdamas perdavimą E. Ulanovui – 85:70. Galiausiai E. Ulanovas ir M. Wrightas užbaigė rungtynes taikliais dvitaškiais – 89:73.
„Žalgiris“: I.Brazdeikis 13 (4 rez. perd.), E.Ulanovas 13 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), M.Wrightas 11, L.Birutis 10, S.Francisco 10, M.Rubštavičius 9, Ą.Tubelis 8, K.Mikalauskas 7, D.Sleva 4, D.Sirvydis 2 (4 rez. perd.), A.Butkevičius 2.
„Gargždai“: J.Pipkinsas 18 (4 rez. perd., 2 per. kam.), B.Griciūnas 15 (11 atk. kam.), D.Gailius 12 (5 atk. kam., 2 per. kam.).
