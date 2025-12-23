X faktorių mače prieš „Panathinaikos“ įvardinęs Lekšas barė „Žalgirio“ lyderį

Jau tampa įprasta, kad žodžio kišenėje neieškantys tinklalaidės vedėjai laidą pradeda ne nuo Eurolygos, o nuo kovinio sporto naujienų.
J. Lekšas degė noru pakalbėti apie dukart sunkiasvorių pasaulio čempiono, brito Anthony Joshua ir „YouTube“ žvaigždės, o dabar profesionalaus boksininko – amerikiečio Jake Paul akistatą ringe. Pastarasis ją pralaimėjo po nokauto šeštame raunde ir net atsidūrė ligoninėje, kur jam buvo diagnozuotas žandikaulio lūžis.
„Eurolygos turo“ veidų ši kova nesužavėjo sportine prasme, tačiau jie stebėjosi atletų uždarbiais.
„Čia yra įspūdinga, kaip už tokį Š tu tokius pinigus gali gauti“, – septyniaženklį pralaimėtojo honorarą už nelabai kokybišką boksą kritikavo J. Lekšas. Paskyrę laiko ir klasikinei HIM rubrikai, vedėjai grįžo prie to, ko visi laukėme labiausiai – Eurolygos reikalų.
Pirmiausia buvo aptartas Miuncheno „Bayern“ stratego, Gordie Herberto pasitraukimas iš pareigų.
„Man jo gaila, žinok. Buvo labai šokiruojanti žinia,– savo bičiuliui atviravo J. Lekšas. – Mano vienas mėgstamiausių trenerių Eurolygoje...“
Komentatorius išliko kategoriškas – jis nesupranta, kodėl treneris buvo pasirinktas atpirkimo ožiu, mat bavarų komanda neturėjo Roko Jokubaičio – pagrindinio įžaidėjo, o svarbūs naujokai, kaip Spenceris Dinwiddie nesugebėjo atnešti pergalių.
Savo kolegai Paulius Vaitiekūnas šypsodamasis sakė, kad „Bayern“ stratego kėdę jis jau matuoja savo nemėgstamam Andrea Trincheri.
Skaitytojams primename, kad dabar jau aišku, jog „Bayern“ klube G. Herbertą pakeis serbas Svetislavas Pesičius. Pastaruoju metu strategas dirbo su Serbijos rinktine.
Po Miuncheno vedėjų akys pakrypo į Kauną, kuriame praėjusią savaitę vyko net dvejos Eurolygos rungtynės. Trečiadienį prieš „Anadolu Efes“ žaliai balti pralaimėjo 64:87, o penktadienį reabilitavosi su kaupu, tiesiog pervažiuodami Belgrado „Partizan“ rezultatu 109:68.
„Tokių (amerikietiškų) kalnelių aš neatsimenu, kad būtų buvę per dvigubą savaitę.“ – dėl banguojančio „Žalgirio“ žaidimo galvą kraipė P. Vaitiekūnas.
J. Lekšas šiuo klausimu išliko pragmatiškesnis. Ekspertas brėžė paraleles su NBA, kur tokie bangavimai įprasti. Kadangi Eurolygos klubai per sezoną jau sužaidžia labai panašų rungtynių skaičių, kaip ir NBA ekipos, jis nesiryžta panikuoti net po tokių nesėkmių, kokia buvo trečiadienį.
„Tai normalu, kad prastesnių mačų pasitaiko“, – ramiai dėstė jis, bet čia pat drėbė tikrą bombą!
P. Vaitiekūnui užsiminus, kad Nigel Williams-Goss‘as ir Sylvain Francisco kartais sunkiai „sutelpa“ aikštėje, J. Lekšas pateikė citatą, kuri gali susprogdinti internetą.
„Aš matau, kad pas Francisco yra milžiniškas ego. Normalu, kai tu esi Eurolygos žvaigždė, tu turi turėti savo ego, bet manau, kad tai yra žmogus, kuris kažkiek save stato aukščiau komandos“, – drąsiai mintis liejo komentatorius.
Krepšinio ekspertas pirštu bedė į tai, kad kai komandai ar pačiam S. Francisco individualiai sunku, jis ima nesiskaityti su treneriu ir savo kūno kalba išduoda, jog nebenori stengtis.
Po tokios karštos nuomonės Lekšo mikrofonas turėjo šiek tiek atvėsti, tad estafetę perėmė Paulius Vaitiekūnas. Visuomenininkas su linksmomis mintimis apžvelgė Belgrado „Partizan“ krachą, kuriam, rodos, nėra galo. Antrą didžiausią visų laikų pralaimėjimą Eurolygoje praėjusį penktadienį patyrusi serbų ekipa gyvena visiškoje suirutėje. Laidos vedėjų per daug optimistiškai nenuteikia ir kviečiami brangūs naujokai iš NBA aplinkos.
Natūralu, kad po niūresnių įžvalgų reikia ir pasidžiaugti. Taip „Eurolygos turo“ duetas ir padarė, sutelkę dėmesį į Gytį Radzevičių. Naujose rogėse, Vitorijos „Baskonia“ komandoje, puolėjas po truputėlį atranda savo vietą ir Lekšą tai labai džiugina.
„Man tai patinka, kaip atrodo (Gytis) Radzevičius patekęs į savo vietą <...> Kaip čia buvęs, lyg Eurolygos veteranas“, – optimizmu tryško Eurolygos rungtynes komentuojantis žurnalistas.
Dar apkalbėję turnyrinėje lentelėje vyraujančią intrigą, vyrai ėmėsi prognozuoti artėjančią „Žalgirio“ kovą su Eurolygos grandu – Atėnų „Panathinaikos“. Antradienį į Kauną atvyksiantis PAO užima 4-ą vietą ir nors sezono pradžioje bangavo, dabar, atrodo, pagavo reikiamą ritmą. Tiesa, antradienį graikams negalės padėti Kostas Sloukas – labai svarbus žaidėjas.
Viską įvertinęs, J. Lekšas mato realius šansus kauniečiams.
„Priekinėje linijoje „Panathinaikos“ yra stipriai pažeidžiamas, prieš šventes „Žalgirio“ arenoje atmosfera bus įspūdinga <...> man atrodo, labai gera proga pasiimti „Panathinaikos“ savo aikštėje“, – apie potencialią staigmeną antradienį kalbėjo komentatorius.
Jo kolega buvo atsargesnis.
„Ten to talento, kiek tu nori“, – pagarbiai apie būsimą varžovą kalbėjo jis.
Visgi, vedėjams pavyko pasiekti vieną konsensusą. Jie sutarė, jog „Žalgirio“ X faktoriumi šiose rungtynėse turi būti Ąžuolas Tubelis.
„Vis tiek smagu, kokį monstrą turi „Žalgiris“, koks jo kūnas <...> jeigu dar pašlifavus tą metimą, aš jį matyčiau kaip Giorgios Printezį“, – jaunąjį puolėją su tikra Eurolygos legenda lygino P. Vaitiekūnas.
Duetui dar šiek tiek panagrinėjus svarbiausias artėjančių rungtynių detales, atėjo metas spėjimams. Lekšas išliko pozityvus ir mato kauniečių pergalę 6 taškais. Na, o P. Vaitiekūnui atrodo, kad Eurolygos titanai Kaune užims Grinčo rolę ir šventinę nuotaiką sugadins. Anot jo, PAO Kaune laimės 12 taškų persvara.
Šio antradienio tinklalaidėje dar išgirsite, kokios yra 3 mėgstamiausios vedėjų kalėdinės dainos bei ką duetas nominavo labiausiai pervertintais Kūčių stalo patiekalais. Nepraleiskite šventinio „Eurolygos turo“!
