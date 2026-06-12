 Wrightas: tai yra viena geriausių komandų, kurioje esu žaidęs

Wrightas: tai yra viena geriausių komandų, kurioje esu žaidęs

2026-06-12 23:32
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai įveikė Utenos „Juventus“ ekipą LKL, kurią remia „Betsson“, finalo serijoje ir dar kartą pasidabino čempionų žiedais, o iškart po rungtynių dar ant parketo savo emocijomis dalijosi Mosesas Wrightas.

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Sylvainas Francisco Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas
Mosesas Wrightas

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„Tai yra nepakartojamas jausmas. Tai buvo vienas iš mūsų tikslų sezono pradžioje, o dabar tai pasiekėme, todėl jausmas yra nuostabus“, – kalbėjo žalgirietis.

Aukštaūgis taip pat apibūdino ir šio sezono „Žalgirio“ komandą.

„Tai yra vieni geriausių vyrukų, su kuriais esu žaidęs per visą savo karjerą. Visi yra profesionalūs, dirba sunkiai ir padaro darbą iki galo. Šiame sezone visi kartu perėjome per gerus ir per sunkesnius dalykus ir galiausiai nuėjome taip toli“, – pridėjo M. Wrightas.

Šiame straipsnyje:
Mosesas Wrightas
Žalgiris
LKL
pergalė

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