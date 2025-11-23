Williamso-Gosso sulaukęs „Žalgiris“ sunkiai revanšavosi „Lietkabeliui“

Tomo Masiulio auklėtiniai sausakimšoje oponentų tvirtovėje 81:77 (20:18, 19:15, 27:22, 19:18) parklupdė Panevėžio „Lietkabelį“ (6-4) ir pratęsė savo pergalių seriją iki keturių.
Mačo lūžį žalgiriečiai pasiekė ketvirtajame kėlinyje, kuomet beveik pusę kėlinio išlaikė savo krepšį „sausą“ ir nutolo dviženkliu skirtumu, kuris jau tapo pernelyg dideliu iššūkiu gausiai savo aistruolių palaikomai Panevėžio ekipai. Pastaroji net ir tada nepasidavė, tačiau pastangų nepakako dar vienai staigmenai pasiekti.
Šiame mače kauniečiai vertėsi be traumą Eurolygoje patyrusio Arno Butkevičiaus bei neseniai iš rikiuotės vėl iškritusio Dovydo Giedraičio. Tiesa, buvo ir pozityvo – ant parketo sugrįžo Nigelis Williamsas-Gossas. Vis dėlto amerikietis dar nebuvo panašus į save: per beveik 11 minučių jis prametė dvitaškį, du tritaškius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir pridėjo po tiek pat atkovotų bei perimtų kamuolių, sykį suklydo, dukart prasižengė ir liko su 0 naudingumo balų.
Šeimininkams jau negalėjo padėti Vytenis Lipkevičius, kurio aikštelėje neišvysime dar 5-6 mėnesius.
Rungtynes geriau pradėjo svečiai (5:0), bet netrukus šeimininkai prabudo ir patys sėkmingai atakuodavo žalgiriečių saugomą krepšį. Po trumpo išsiveržimo į priekį „Lietkabelis“ vėl stabtelėjo, o tuo naudojęsis „Žalgiris“ kiek pabėgo (20:13). Tiesa, šeimininkai tuomet dar pelnė dvitaškį, o kėlinio pabaigoje tritaškį smeigė Michaelas Flowersas – 18:20.
Antrajame kėlinyje kova taškas į tašką tęsėsi toliau. Trumpam per porą atakų iš pradžių nutolo kauniečiai (29:24), bet netrukus tokią situaciją savo ekipai sukūrė jau Augustine'o Rubito ir Kristiano Kullamae duetas (35:31). Svečiai dar buvo atstatę lygybę, tačiau Lazaro Mutičiaus baudos metimai trapų pranašumą po pirmosios dalies suteikė „Lietkabeliui“ – 37:35.
Po pertraukos Lietuvos čempionų puolimas atsigavo ir ėmė efektyviau bausti priešininkų gynybą. Po Sylvaino Francisco tritaškio ir Dustino Slevo baudos metimo žaliai balti turėjo didelę persvarą šio mačo kontekste (54:46). Visgi Nenado Čanako kariauna, vedama savo lyderių, tirpdė deficitą. Trečiąjį kėlinį dvitaškiu ir tritaškiu užbaigė Gabrielius Maldūnas ir panevėžiečių situacija, žengiant į lemiamą ketvirtį, toli gražu nebuvo prasta – 59:62.
Įkaitusią atmosferą vėsino nepriekaištingas Kauno krepšininkų darbas prie savojo krepšio ir dividendų atsiėmimas kitoje aikštės pusėje. Po Maodo Lo, D. Slevos ir Edgaras Ulanovo metimų komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas (69:59). Nors šeimininkai galiausiai pralaužė varžovų gynybą ir sparčiai karpė savo atsilikimą, to buvo maža. Paskutiniuosius panevėžiečių bandymus atlaikę kauniečiai galiausiai šventė revanšą už prieš tai patirtą nesėkmę.
Naudingiausi tarp nugalėtojų buvo aukštaūgiai – Ąžuolas Tubelis, likęs arti dvigubo dublio (9 tšk., 9 atk. kam., 19 naud. bal.) bei Mosesas Wrightas (14 tšk., 6 atk. kam., 19 naud. bal.). Nuo jų nedaug atsiliko rezultatyviausiu savo komandoje tapęs Ignas Brazdeikis (17 tšk., 18 naud. bal.).
Pralaimėtojų gretose išsiskyrė K. Kullamae ir A. Rubitos tandemas. Estas surengė 26 taškų (5/6 dvit., 5/8 trit., 1/2 baud.) ir 22 naudingumo balų pasirodymą, o amerikietis prie 16 taškų pridėjo 9 atšokusius kamuolius ir su 25 balais tapo efektyviausiu mačo žaidėju.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 26, Augustine'as Rubitas 16, Lazaras Mutičius ir Jamelas Morrisas po 9, Michaelas Flowersas 8.
„Žalgiris“: Ignas Brazdeikis 17, Mosesas Wrightas 14, Sylvainas Francisco 12, Maodo Lo 10, Ąžuolas Tubelis 9, Dustinas Sleva ir Edgaras Ulanovas po 6.
(be temos)