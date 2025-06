„Vilkai“ gręžiasi į mišką, jonaviečiai – medalių link

G. Žiemelis deda tašką

Vakar „Wolves“ įkūrėjas ir savininkas verslininkas Gediminas Žiemelis pareiškė, kad traukiasi iš klubo, o šis stabdo veiklą.

Be to, prašoma, kad LKL laikinai panaikintų klubo licenciją. Jeigu pageidavimas bus patenkintas, klubas užsidarys dvejiems metams, o vėliau galbūt atnaujins veiklą kiek kitokiu formatu.

LKL valdybos posėdis numatytas birželio 17-ąją.

„Wolves“ turėjo visas galimybes tapti stipriu sostinę reprezentuojančiu krepšinio klubu ir džiuginti bendruomenę. Mano vizija buvo sukurti profesionalų krepšinio klubą, kuris didintų Vilniaus miesto populiarumą ir žinomumą ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Tačiau tenka pripažinti, kad šis projektas nepasiekė savo sportinių tikslų, kurie automatiškai daro įtaką ir komerciniams tikslams. Be to, nuo šių metų liepos įsigalioja nauji Azartinių lošimų įstatymo ribojimai, tad planuotos prekių ženklo „Twinsbet“ pajamos bus žymiai mažesnės. Todėl tenka dėti tašką klubo veikloje“, – rašoma G. Žiemelio pranešime.

Įsipareigojimus įvykdė

Verslininkas, be kita ko, pabrėžė, kad yra įvykdęs visus įsipareigojimus 101 proc. ir dar daugiau.

„Skyriau daug savo laiko, asmeninių finansų ir energijos, krepšinio komanda treniravosi didžiausioje Vilniaus miesto arenoje, buvo pastatyta nauja, moderni treniruočių salė, surinkta patyrusi vadovų komanda. „Wolves“ turėjo didžiausią metinį biudžetą (atmetus kitų klubų biudžetų dalis skoloms grąžinti) tarp visų sostinės sporto klubų, viršijantį 5 mln. eurų. Per pastaruosius trejus metus tiesiogiai krepšinio klubui buvo skirta daugiau kaip 15 mln. eurų apyvartinių lėšų. Komanda turėjo didžiulį potencialą, tačiau gaila, kad jo neišnaudojo krepšinio aikštėje.

Galutinį sprendimą dėl tolesnio „Wolves“ gyvavimo priėmiau atsižvelgęs į pokyčius Europos krepšinio žemėlapyje ir šiuo metu vykstančius pokyčius Europos krepšinio lygose. Be to, kaip parodė praktika, Lietuvos rinka per maža auginti keletą tarptautinių komandų – nėra jokios ekonominės logikos.

Svarbu, kad „Wolves“ atsisveikina įvykdęs finansinius ir kitus įsipareigojimus. Verta priminti, kad tai buvo vienintelis klubas, kuris niekada negavo jokios miesto ar šalies valdžios paramos. Nauja treniruočių sale „Aerottoria arena“ galės naudotis Vilniaus miesto bendruomenė“, – dėstė G. Žiemelis.

Pergalė varžovų arenoje

„Betsafe-LKL“ mačą dėl bronzos pergale pradėjo Jonavos „CBet“ krepšininkai, būtent G. Žiemelio „vilkus“ eliminavę ketvirtfinalyje.

Trenerio Manto Šerniaus vadovaujama komanda svečiuose 90:83 įveikė Panevėžio „7bet-Lietkabelį“ ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 1:0.

Panevėžiečiai suklydo 20 kartų, jonaviečiai – devynis.

„Toks klaidų skirtumas lyg rodytų, kad žaidėme idealiai, tačiau buvo nerealizuotų dalykų, dėl kurių per kiekvieną kėlinį praradome po tris ar keturis taškus. Turime dar labiau mobilizuotis, susikaupti, nes psichologinių klaidų buvo per daug“, – po rungtynių kalbėjo M.Šernius.

Antra „CBet“ ir „7bet-Lietkabelio“ dvikova – šiandien Jonavoje.

Rezultatas

Panevėžio „7bet-Lietkabelis“–Jonavos „CBet“ 83:90 (22:23, 21:17, 22:19, 18:31). 1 853 žiūrovai. P. Danusevičius 14 taškų (5 atkovoti kamuoliai), M. Rubštavičius (4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) ir O. Kovliaras (6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) po 13, D. Bičkauskis 11 (2/3 tritaškių), D. Gagičius 10 (4 atkovoti kamuoliai, 5 klaidos) / B. Childressas 21 taškas (4 rezultatyvūs perdavimai, 8 perimti kamuoliai), M. Kirvesas 17 (4/4 dvitaškių, 3/4 tritaškių), B. Blyzniukas 14 (5 atkovoti kamuoliai), O. Pleikys 12, D. Brewtonas 10.