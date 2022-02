V. Masalskis: pergalė Monake įkvėps pasitikėjimo KMT finalo ketverte

M.Jamesą sutrikdė J.Nebo

Žalgiriečiai laimėjo Eurolygos turnyro 26 turo rungtynes – svečiuose 83:82 palaužė „Monaco“ ekipą.

Ketvirtą kėlinį likus žaisti 16,8 sek., rezultatą „Žalgirio“ naudai persvėrė Lukas Lekavičius – 83:82.

„Monaco“ savo lemiamą ataką patikėjo lyderiui Mike'ui Jamesui, tačiau jo metimas buvo netikslus.

„Neabejojome: kamuolį turės būtent M.Jamesas. Nusprendėme, kad jį stabdytų Joshas Nebo, o Mike'as, manau, nesitikėjo pamatyti prieš save tokį didelį vyruką“, – teigė J.Zdovcas.

Kauno komanda (4 pergalės ir 19 pralaimėjimų) tebėra Eurolygos autsaiderė (18 vietoje), „Monaco“ (12 ir 13) iš 10 vietos smuktelėjo į 11-ąją.

Treneris – apie lapą vėjyje

Monake blykstelėjo „Žalgirio“ puolėjas Nielsas Giffey – visi vokiečio metimai buvo taiklūs (1/1 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 7/7 baudų).

„Nesėkmių serija tęsėsi pernelyg ilgai, todėl labai džiaugiamės šia pergale. Smagu sugrįžti į namus pakilios nuotaikos“, – sakė N.Giffey.

„Monaco“ legionieriui kauniečiui Donatui Motiejūnui mačas nebuvo sėkmingiausias, tačiau ir ne itin prastas: 12 taškų ir 17 naudingumo balų (asmeniniai lietuvio rekordai šį Eurolygos sezoną – atitinkamai 23 tšk. ir 27 naudingumo balai).

„Mūsų varžovai žaidė kaip komanda, turėjo aiškią idėją. Mes atrodėme it lapas vėjyje, pasikliovėme individualiais sugebėjimais, talentu. Be to, negalima nuvertinti „Žalgirio“ – nors ir pralaimėjo daug rungtynių, tačiau kovoja iš paskutiniųjų“, – svarstė Monako ekipos vyriausiasis treneris Saša Obradovičius.

Pozityvūs pokyčiai

Buvęs „Žalgirio“ komandos kapitonas Vitoldas Masalskis akcentavo, kad pergalė Monake turėtų įkvėpti Kauno krepšininkams pasitikėjimo kitą savaitę, kai jie kovos dėl pirmo sezono trofėjaus – Karaliaus Mindaugo taurės.

– Kas nulėmė ilgai lauktą pergalę Monake? – pasiteiravome V.Masalskio.

– Jau ne pirmą kartą matėme, kad žalgiriečiai vis geriau tvarkosi gynyboje. Praeitą savaitę kauniečiai pralaimėjo Milano krepšininkams (70:74 – aut. past.), bet krito į akis pagerėjusi gynyba. Bėda ta, kad puolamoji „Žalgirio“ galia nedidelė, retas kuris žalgirietis gali įveikti elitinius varžovus vienas prieš vieną. „Monaco“ pasižymi meistriškumu puolant, bet gindamiesi jie nepersistengia. Mūsiškiams tai buvo paranku. Ketvirtą kėlinį „Monaco“ žaidė tarsi be galvos, puolimą patikėjo gynėjams, užmiršdami savo puolėjų galimybes. Pavyzdžiui, puikiai startavo D.Motiejūnas, pataikęs 6 iš 7 dvitaškių, kelis kartus sugriebęs kamuolį, bet taip ir nesupratau, kodėl jis vėliau ilgam sėdo ant suolo.

– Rungtynių herojumi galima vadinti N.Giffey. Šį sezoną blankiai atrodantis legionierius sumetė 15 taškų per 14 minučių, pademonstravęs idealų pataikymą ir surinkęs 23 naudingumo balus. Ar jūsų nenustebino vokiečio pasirodymas?

– Nustebino, bet norėtųsi jį tokį matyti dažniau. Galbūt N.Giffey pamažu prisitaikė prie J.Zdovco taktinių schemų? Geru žodžiu reikia paminėti ir kitus žalgiriečius. L.Lekavičius šįsyk pelnė tik 6 taškus, bet draskė varžovų gynybą savo energija ir prasiveržimais. Artūras Milaknis pataikė kelis labai svarbius tritaškius. Jėgos po krepšiais pridėjo ir po traumos sugrįžęs Joffrey Lauvergne'as. Apskritai, ketvirtą kėlinį mūsiškiai žaidė labai protingai taktiškai, todėl pagyrų nusipelnė ir treneris J.Zdovcas.

– Kiek ši pergalė gali turėti įtakos situacijai turnyrino lentelėje?

– Atrodo, treneris Vladas Garastas mums, žaidėjams, mėgdavo kartoti: nesvarbu, kokiu skirtumu ir kaip laimėjai, iškovoto taško niekas nebeatims. Manau, kad „Žalgiriui“ labai svarbu nelikti paskutiniam, nes dar niekada Kauno klubas nebaigė sezono būdamas autsaideriu.

– Monake nutrūko net 9 pralaimėjimų serija. Ar tai įkvėps kauniečius prieš kitą savaitę vyksiančias lemiamas kovas dėl Karaliaus Mindaugo taurės?

– Autsaiderių etiketė nemaloni ir slegia ne tik Eurolygoje. Kai pralaimi vienerias rungtynes po kitų, be to, sunkiai tvarkaisi su varžovais nacionaliniame čempionate, gali pradėti galvoti, kad tikrai esi nevykėlis. Kaip kad sąžiningai pripažino Edgaras Ulanovas, prakalbęs apie nevykėlių mentalitetą. Tačiau, nutraukę nesėkmių seriją, žalgiriečiai turėtų vėl patikėti savo jėgomis. Net neabejoju, kad jie yra Karaliaus Mindaugo taurės turnyro favoritai ir tai patvirtins per varžybas Vilniuje.

Lietuvių klubams nesisekė

Dramatišką pergalę šventė ir Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkai, savo arenoje 87:85 palaužę Stambulo „Anadolu Efes“.

Rungtynėms prireikė papildomo kėlinuko. Likus žaisti 44 sek. Shane'as Larkinas pataikė tritaškį ir „Anadolu Efes“ išsiveržė į priekį – 85:82. Netrukus skirtumą sušvelnino Tyleris Dorsey – 84:85, o galiausiai tolimu šūviu „Olympiakos“ sirgalius nudžiugino Kostas Sloukas.

Nepasisekė klubams, kuriems atstovauja lietuviai: Vitorijos „Baskonia“ su Roku Giedraičiu ir Tadu Sedekerskiu svečiuose 78:89 pralaimėjo Milano „AX Armani Olimpia“ komandai (Rokas surinko 12 taškų), Sankt Peterburgo „Zenit“ su Mindaugu Kuzminsku 67:76 nusileido Berlyno ALBA ekipai (Mindaugas pelnė 18 taškų ir penkis kartus atkovojo kamuolį), o Maskvos CSKA su Mariumi Grigoniu 75:84 pripažino Tel Avivo „Maccabi“ pranašumą (Marius įmetė 10 taškų).

Eurolygos 27 turo dvikovos numatytos vasario 24–25 d. Žalgiriečiai 24 d. savo arenoje turėtų susitikti su Madrido „Real“, kuriam pirmo rato rungtynes pernai lapkritį Ispanijoje pralaimėjo 82:95.