Ulecko dūris leido uteniškiams po kelerių metų pertraukos triumfuoti Vilniuje

Nors uteniškiai priekyje laikėsi kone visą mačą, paskutinę minutę švieslentėje degė lygybė (96:96). Atsakomybės ėmėsi Lukas Uleckas – būtent jo taiklus tolimas metimas prieš buvusią komandą likus 2 sekundėms nukalė įspūdingą pergalę uteniškiams.
Vilniečiai paskutinįsyk pergalę šventė gruodžio 6 d., kuomet įveikė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (104:74). Pastaroji nesėkmė jau lemia tai, kad Giedriaus Žibėno auklėtiniai užleido antrąją poziciją turnyrinėje lentelėje Klaipėdos „Neptūnui“ (10-5). Tiesa, jau kitą savaitę šios ekipos tarpusavio akistatoje užbaigs reguliariojo sezono antrąjį ratą, tad „Rytas“ turės progą susilyginti pergalėmis su šalia žengiančiais oponentais.
Uteniškiai savo ruožtu po šešerių rungtynių, kuomet pralaimėjimus keitė pergalės, o pergales – pralaimėjimai, triumfavo antrąsyk paeiliui.
„Juventus“ prieš Vilniaus klubą triumfavo po pusantrų metų pertraukos – namuose tą pavyko padaryti 2024-ųjų gegužės 1 dieną. Dar ilgiau – beveik trejus metus – teko laukti pergalės svečių teritorijoje. Ją buvo pavykę pasiekti 2023-ųjų kovo 5 d.
Pagrindiniu pergalės kalviu tapo būtent lemtingo šūvio autorius L. Uleckas. Iš viso puolėjas pelnė 23 taškus (4/7 dvit., 4/6 trit., 3/3 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 27 naudingumo balus.
Itin svarius indėlius į laimėjimą įnešė ir Evaldas Šaulys bei Hassanas Diarra. Lietuvis pelnė 17 taškų ir surinko 15 naudingumo balų, o amerikietis – 17 taškų ir 20 naudingumo balų.
Nuo skaudaus pralaimėjimo „Ryto“ neišgelbėjo nuostabus Jerricko Hardingo žaidimas antroje mačo dalyje. Po pirmųjų dvidešimties minučių amerikietis nebuvo pelnęs nė taško ir turėjo -2 naudingumo balus. Visgi kitą režimą po pertraukos įjungęs komandos lyderis tuomet pelnė net 28 taškus, išprovokavo 10 pražangų, atkovojo 6 kamuolius ir surinko net 38 naudingumo balus.
„Rytas“ vertėsi ne tik be Martyno Paliukėno – šįkart nerungtyniavo ir Artūras Gudaitis. Tuo tarpu „Juventus“ neturėjo Ivano Vranešo.
Svečiai iškart demonstravo, kad į sostinę atvyko su ambicija pateikti staigmeną (7:0). Vilniečiai atsipeikėjo ir keliskart pavijo varžovus, tačiau niekaip nepersvėrė svarstyklių savo naudai. Po dešimties minučių priekyje buvo Utenos krepšininkai – 25:23.
Antrajame kėlinyje šeimininkai dar labiau atleido vadeles gynyboje, o tuo naudojęsi uteniškiai bėgo ir susikūrė dviženklę persvarą (40:29). Ypač skaudžiai Vilniaus klubą baudė E. Šaulys, o vyšnią ant torto paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis uždėjo tritaškį realizavęs Paulius Valinskas. Po jo metimo „Juventus“ perspektyvos atrodė išties geros – 56:41.
Iki pertraukos puolime tylėjo abu „Ryto“ perimetro lyderiai, nepelnę nė taško – Jordanas Walkeris ir J. Hardingas. Jų pasirodymus apribojo bėdos gynyboje ir asmeninės pražangos.
Visgi J. Hardingas kaip reikiant užsikūrė iškart po pertraukos. Amerikietis vos per 6 minutes į varžovų krepšį suvertė 22 taškus, o iš Lietuvos vicečempionų deficito beliko vos taškas (65:66). Vis tik sudėtingu momentu svečiai nepalūžo. Priešingai, lyderį L. Ulecko asmenyje atradusi komanda atsitiesė ir netgi atkūrė dviženklį pranašumą (77:67). Trečiojo kėlinio pabaigoje vilniečiai dar kiek pasigerino savo pozicijas – 71:77.
Pradėjus tiksėti lemiamoms dešimčiai minučių, sostinės ekipa vis apkirpdavo atsilikimą, tačiau Utenos krepšininkai surasdavo atsakymų, o laikas sparčiai tirpo. Tačiau galiausiai vilniečių pastangos nenuėjo perniek, kadangi likus minutei Ignas Sargiūnas perėmė kamuolį ir atstatė pusiausvyrą po labai ilgo laiko (96:96).
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 28, Ignas Sargiūnas 15, Kay'us Bruhnke 13, Gytis Masiulis 12, Jordanas Caroline'as 10, Jacobas Wiley 8.
„Juventus“: Lukas Uleckas 23, Evaldas Šaulys ir Hassanas Diarra po 17, Paulius Valinskas 11, Šarūnas Beniušis 10, Erikas Venskus 8, Malikas Johnsonas 7, Donatas Sabeckis 6.
