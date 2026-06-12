 Ulanovas: jeigu skambinsite, gal ryt per pietus ir atsiliepsiu

Ulanovas: jeigu skambinsite, gal ryt per pietus ir atsiliepsiu

2026-06-12 23:27
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai iškovojo dar vieną LKl, kurią remia „Betsson“, čempionų titulą, o po triumfo dar ant parketo savo mintimis dalijosi vyriausiasis komandos treneris Tomas Masiulis ir kapitonas Edgaras Ulanovas.

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Sylvainas Francisco Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas
Edgaras Ulanovas

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„Džiaugiamės iškovoję titulą. Vėlgi pasikartosiu, kad turime solidžius žmones rūbinėje, kurie neduoda atsipalaiduoti, taip kad tas pavyzdys vis tiek yra svarbus. Viskas yra apie žaidėjus, apie jų nusiteikimą – žinome, kokį klubą atstovaujame ir kad visada turime atsiduoti 100 procentų“, – komentavo T. Masiulis.

Treneris kalbėjo ir apie šventimą, o E. Ulanovas atsakė į klausimą apie labiausiai įstrigusį atsiminimą iš šio sezono.

„Kas liečia finalą, tai nemeluosiu, be galo norėjome greičiau pabaigti, motyvacija buvo didžiulė viską pabaigti ir padaryti darbą. Velniškai sunkus sezonas, daug išsikrovėme Eurolygoje, atidavėme daug jėgų, o LKL patyrėme tik vieną pralaimėjimą, tai kartais gal sunkiau ir tos motyvacijos buvo surasti, bet manau, kad viskas gerai. Poilsio norisi be galo, tai šiandien, kiek jėgos leis, tiek bandysime švęsti“, – pridėjo E. Ulanovas.

Šiame straipsnyje:
Edgaras Ulanovas
LKL
pergalė

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