Titulų sąskaitą atidaręs J. Zdovcas: smagu, bet turime likti realistai

Po finalo rungtynių, kuriose Panevėžio „Lietkabelis“ neįstengė pasipriešinti (66:91) žalgiriečiams, J. Zdovco neslėpė pasitenkinimo. Tuo tarpu panevėžiečių vairininkas Nenadas Čanakas buvo kiek nusiminęs.

„Man pralaimėtas finalas niekada nėra geras pasiekimas. Su tokiu žaidimu tiesiog negalime kovoti su favoritais. Pastangų atidavėme maksimaliai, bet mūsų galimybės buvo ribotos“, – teigė N. Čanakas.

Paklaustas, kiek jam buvo svarbu laimėti KMT turnyrą, J. Zdovcas atsakė atvirai.

„Aš pats sukuriu sau spaudimą ir kartais dėl to per daug kenčiu, nes nematau realybės. Manau, kad kol kas nieko reikšmingo nenuveikiau, nes Eurolygoje vis dar esame autsaideriai. Tikiuosi, kad ši pergalė padės šį tą pakeisti“, – dėstė slovėnas.

– Ar laimėtas titulas gali įkvėpti komandą tolesnėms Eurolygos kovoms?

– Aš to paties klausiau J. Lauvergne‘o. Manau, kad ši pergalė tai įrodo. Bet turime būti realistais. Per sezoną turėjome daug blogų atkarpų. Be to, iki šiol yra daug problemų dėl traumų bei nukeltų mačų. Gerai tai, kad jau sugrįžo Joffrey ir Janis Strelniekas. Ir Paulius Jankūnas šiandien parodė, kad yra vienas geriausių žaidėjų, nors taškų ir neįmetė. Dabar galime kautis su Eurolygos klubais, nes ant suolo turime žaidėjų, kurie įžengę į aikštę kažką duotų mūsų žaidimui.

– Ar būtumėte emocingesnis, jeigu finale būtumėte įveikę „Rytą“?

– Būtų daugiau emocijų, jeigu skirtumas būtų mažesnis. Kai skirtumas toks didelis, tiesiog lauki, kada rungtynės pasibaigs ir mintyse jau suvoki, kad laimėjai.

– Kaip atšvęsite titulus?

– Laimėdamas tiesiog padarai tai, ką turėjai padaryti, todėl ir gauti atlygį už tai yra normalu. Jaunystėje švęsdavau labiau. Dabar esu traumuotas (treneris turnyro metu pastebimai šlubčiojo), todėl reikia prigulti ir pailsėti. Nors, aišku, šiek tiek su vaikinais atšvęsiu.