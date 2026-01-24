Tarolio ir Lomažo benefisas lėmė „Neptūno“ pergalę prieš „Lietkabelį“

„Neptūnas“ rungtynes pradėjo tritaškių serija, kuri leido išsiveržti į priekį 15:4. Skirtumas augo iki dviženklio (18:8), bet Michaelas Flowersas ir Jamelas Morrisas nepaleido klaipėdiečių pernelyg toli – 17:21.
Po pirmojo ketvirčio šeimininkai buvo priekyje 29:23, bet persvara staigiai tirpo – Danielius Lavrinovičius rezultatą lygino – 29:29. Aukštą pavarą savo žaidime buvo įjungęs Rihardas Lomažas: jis smaigstė tritaškius, buvo nesustabdomas puolime, tad „Neptūnas“ liko priekyje – 46:44.
Latvio sąskaitoje per du kėlinius buvo 21 taškas.
Po didžiosios pertraukos kitos Baltijos šalies atstovas – Kristianas Kullamae ir M.Flowersas truktelėjo į priekį Panevėžio klubą. „Lietkabelis“ rezultatą persvėrė (56:54), tačiau neilgam. Arnas Velička smeigė tritaškį (65:60), o ketvirčio pabaiga buvo palankesnė šeimininkams – 70:63.
Ketvirtą kėlinį D.Tarolis atidarė tritaškiu, o dar du taškus pelnė A.Velička – 75:63. Po truputį klaipėdiečiai atitrūko vis labiau (79:65), nors Paulius Danusevičius „Lietkabelio“ deficitą ir buvo aptirpdęs iki vienaženklio – 77:84. Vis tik rungtynes klaipėdiečiai baigė gana tvirtai (89:79) ir didesnė intriga nebegrįžo.
D.Tarolis žaidė geriausią sezono mačą LKL, kurią remia „Betsson“, pelnydamas 25 taškus, atkovodamas 9 kamuolius ir rinkdamas 34 naudingumo balus.
27 naudingumo balus rinkęs R.Lomažas kartojo sezono geriausią rezultatą.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 25 (9 atk. kam., 34 n.b.), Rihardas Lomažas 24 (6 rez. perd.), Arnas Velička 18 (8 kld., 5 rez. perd., 5 per. kam.), Zane‘as Watermanas 10, Mindaugas Girdžiūnas 8.
„Lietkabelis“: Michaelas Flowersas 22 (4/8 trit.), Kristianas Kullamae 15 (4/7 trit.), Paulius Danusevičius 12, Jamelas Morrisas ir Fardawsas Aimaqas – po 11.
