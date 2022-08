Tai bent jaunimo vasarėlė: keturi finalai, du – auksiniai

Skambūs akordai

Dublį atliko trenerio Tomo Purlio vadovaujama jaunučių (iki 16 m.) vaikinų krepšinio rinktinė.

Ji pirmiausia Banska Bistricoje (Slovakija) surengtame Europos jaunimo olimpiniame festivalyje nužygiavo iki finalo ir tik tuomet suklupo – 66:78 pralaimėjo prancūzams.

Netrukus laukė kitas išbandymas – Europos čempionatas Skopjėje (Šiaurės Makedonija).

A grupėje lietuviai susitvarkė su prancūzais (73:41), olandais (80:73) ir Izraelio atstovais (98:69), aštuntfinalyje – su danais (97:48), ketvirtfinalyje – su turkais (79:68), pusfinalyje – su graikais (77:61), o finale privertė kapituliuoti ispanus (77:68).

Į simbolinį geriausių žaidėjų penketuką buvo išrinktas Nojus Indrušaitis.

Emocijos: Lietuvos krepšininkės, Europos jaunimo (iki 18 m.) čempionės, per susitikimą su Prezidentu G.Nausėda pakartojo savo triumfo Heraklione epizodą. P. Peleckio / BNS nuotr.

„Olimpinis festivalis buvo pasirengimas Europos čempionatui. Norėjosi laimėti tą finalą, bet ten vis tiek buvo pasiruošimas, fizinė forma nebuvo tokia gera, – sakė T.Purlys. – Europos čempionate buvome itin vieningi, labai komandiški, mobilūs, parodėme, kad galbūt ne ūgis viską lemia krepšinyje. Kiekvienose rungtynėse vis kitas žaidėjas galėjo imtis iniciatyvos, tai buvo mūsų jėga. Noriu padėkoti pirmiesiems krepšininkų treneriams, kurie juos puikiai išugdė, vaikinai gerai išauklėti, myli ir gerbia savo tėvynę.“

J.V.Jocytei – MVP prizas

Auksinis buvo ir Viliaus Stanišausko treniruojamos jaunių (iki 18 m.) merginų komandos žygis Heraklione (Graikija).

Europos čempionato C grupėje lietuvės, pirmą mačą pralaimėjusios suomėms (61:70), vėliau sutriuškino švedes (69:36), įveikė vengres (72:56), aštuntfinalyje – bosnes (84:40), ketvirtfinalyje – čekes (87:81), pusfinalyje – vokietes (64:52) ir finale palaužė ispanes (78:75).

Naudingiausia (MVP) čempionato žaidėja buvo pripažinta 16-metė Justė Veronika Jocytė.

„Padėjau savo komandai, o ji padėjo man“, – tvirtino J.V.Jocytė.

Jos nuomone, šios krepšininkių kartos sėkmė – viltingas ženklas, kad Lietuvos moterų krepšinis atsigauna.

„Svarbu, kad mūsų pergale daug žadantis proveržis nesibaigtų, kad žengtume tik į priekį“, – teigė J.V.Jocytė.

„Mane sužavėjo, kad jūs žaidžiate kaip komanda. Jūsų rinktinė ypač ryškiai tęsia Lietuvos krepšiniui būdingą žaidimo tradiciją – visais lemiamais kovos momentais jūs nepabirote, bet valingai ir išmintingai laikėtės komandinės dvasios, dėl kurios galiausiai ir nugalėjote“, – pabrėžė Europos čempiones pasveikinęs Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Nesėkmės nepalaužė

Europos vicečempionais tapo trenerio Mindaugo Noreikos vadovaujami 20-mečiai.

Podgoricoje (Juodkalnijoje) vykusiose rungtynėse lietuviai C grupėje pralaimėjo ispanams (65:75) ir ukrainiečiams (69:71), bet nepalūžo – įveikė čekus (108:66), aštuntfinalyje – vokiečius (75:70), ketvirtfinalyje – prancūzus (89:79), pusfinalyje – juodkalniečius (67:63), bet finale dar kartą nusileido bendraamžiams iš Ispanijos (61:69).

Į simbolinį turnyro penketuką buvo išrinktas Mantas Rubštavičius.

Blykstelėjo: M.Rubštavičius – vienas geriausių Europos 20-mečių čempionato žaidėjų. / fiba.com nuotr.

„Kiekvienas rungtynes žaidėme iš paskutiniųjų, į finalą įžengėme labai išsekę, bet susikovėme iš širdies, – sakė M.Noreika. – Per ribotą laiką turime sulipdyti komandą, labai džiaugiuosi, kad tai pavyko, kad vaikinai patikėjo, ko siekiame. Manau, mes, treneriai, sugebėjome daugeliui žaidėjų padėti atsiskleisti ir sužibėti.“

Parodė charakterį

Per žingsnį nuo medalių liko jaunių (iki 17 m.) vaikinų krepšinio rinktinė.

Remigijaus Bardausko treniruojama ekipa Malagoje (Ispanija) surengto pasaulio čempionato B grupėje įveikė ispanus (71:68), Dominikos Respublikos atstovus (108:60) ir japonus (73:63), aštuntfinalyje – Naujosios Zelandijos septyniolikmečius (61:48), ketvirtfinalyje – lenkus (73:44), tačiau pusfinalyje pripažino amerikiečių pranašumą (62:89).

Mažąjį finalą dėl bronzos mūsiškiai 58:66 pralaimėjo prancūzams.

„Mums prognozavo tik 11-ą vietą, tačiau tai mus dar labiau motyvavo. Labiausiai nudžiugino žaidėjų charakteris, tikėjimas savo jėgomis“, – reziumavo R.Bardauskas.

Pranoko lūkesčius

„Po kelerius metus trukusios medalių sausros buvo suabejota jaunimą ugdančių mūsų trenerių kvalifikacija. Kilo keistų iniciatyvų, esą reikia specialistus suskirstyti į atskirus lygius, apmokestinti. Aš ir mano kolegos visuomet tikėjome, kad lietuviška metodika yra teisinga, tik kartais nepavyksta atskleisti viso jos potencialo. Džiugu, kad pagaliau tai pavyko“, – pabrėžė Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas.

Mindaugas Balčiūnas.

Pokalbyje su „Kauno diena“ vienas iš LKF vadovų apibendrino jaunimo rinktinių pasirodymus ir pateikė savo įžvalgų.

– Ar prieš vasarą planuodami jaunimo rinktinių startus ir keldami joms tikslus tikėjotės tokių pasirodymų?

– Mechaniškai tokių pergalių nesukonstruosi. Mes galvojome apie vieną, na, gal du bet kurios prabos medalius. Planuodami vertinome rinktinių pajėgumą, Atsižvelgėme į tos komandos istoriją – kaip vaikinai atrodė jaunesnio amžiaus čempionatuose. Taip pat atsižvelgėme į žaidėjų meistriškumą. Vis dėlto šie aspektai keičiasi. Pavyzdžiui, tikrai tikėjomės, kad 20-mečių rinktinėje rungtyniaus Ąžuolas Tubelis, „Žalgirio“ auklėtiniai Liutauras Lelevičius ir Titas Sargiūnas, bet situacija pasikeitė. Bet kuriuo atveju mūsų esminis siekis buvo išlaikyti, o kai kuriose amžiaus grupėse sugrąžinti mūsų jaunimą į Europos elitą. Smagu, kad tai pavyko. Iš septynių rinktinių – trys prizininkės ir viena – ketvirta. Tai – geras rodiklis.

– Ką tai sako specialistams?

– Turėdamas tiek medalių supranti, kad mūsų šalies krepšinio programa – viena pirmaujančių pasaulyje, kartu su JAV, Ispanijos ir dar kelių valstybių. Sakykime taip: mūsų vaikinų ugdymo sistema veikia labai gerai. 18-mečių merginų auksas yra labiau tos konkrečios kartos laimėjimas, o ne sistemos pasekmė. Tai matome iš kitų krepšininkių amžiaus grupių rezultatų. Jie sugrąžina į realybę. Akivaizdu, kad į merginų krepšinio programą turime įdėti dar labai daug pinigų, laiko ir žinių, kad ją sutvarkytume tinkamai.

– Lietuviška jaunimo krepšinio mokykla buvo smarkiai kritikuojama, kad neugdo individualybių, pernelyg akcentuojamas komandinis žaidimas, bet būtent dėl jo mūsiškiai šiemet pasiekė gerų rezultatų. Ką manote apie tai?

– Faktas, kad pastaruoju metu buvo per daug ieškoma šešėlių ir kritikuojama nepagrįstai. Kalbėdamas apie pamainą ir individualius talentus, pateiksiu pavyzdį: šiemet turime rezultatyviausius dviejų čempionatų žaidėjus – Paulių Murauską ir Mantą Rubštavičių. Stiprūs žaidėjai išauga ne kasmet. Be to, lietuviai neretai bręsta ir atsiskleidžia vėliau nei bendraamžiai iš kitų valstybių. Mes puikiai žinome lietuviškos mokyklos pranašumus ir trūkumus. Nėra abejonės, kad metodikas nuolat reikia tobulinti, atlikti savianalizę. Matome, kad šiuolaikinis krepšinis atletiškėja, vyrauja fiziškumo tendencija. Kita vertus, tokios mokyklos, kaip Lietuvos, Ispanijos ir kelios kitos, sugeba puikų techninį ir taktinį parengtumą paversti rezultatais. Tarkime, JAV, Australija, Kanada akcentuoja jaunuolių fizinį parengtumą ir tik vėliau šlifuoja techninius aspektus. Mes labai anksti vaikams įdiegiame techninius pradmenis ir tik vėliau pakeliame atletiškumo rodiklius. Šiuo keliu einantys ispanai šiemet žaidė visų čempionatų finaluose. Mūsų rezultatai taip pat iškalbingi. Mūsų trenerių kvalifikacija – viena geriausių pasaulyje. Žinome, kaip ilgai ir nuosekliai jie dirba ir kiek kriterijų turi atitikti, norėdami pakilti į aukštesnį lygį. Tad mokytis iš kitų reikia, bet privalome išlaikyti ir savo lietuvišką identitetą, kuriame komandinis talentas ir dvasia yra lemiamas pergalių faktorius.

– Kiek pasiteisino jūsų akcentuota strategija daryti ilgesnes pasirengimo stovyklas rinktinių kandidatams ir atidžiau pažvelgti į lietuvių kilmės talentus užsienio šalyse?

– Tiek federacija, tiek valstybė privalo sudaryti kuo geresnes sąlygas rinktinėms, atsižvelgti į trenerių pageidavimus dėl stovyklų trukmės ir žaidėjų atrankos. Mes niekuomet nesikišome į vairininkų darbą atrenkant kandidatus ar juo labiau parenkant žaidimo strategiją, ko, beje, anksčiau pasitaikydavo. Tai tik specialistų atsakomybė ir mes privalome jais pasitikėti. Galbūt šiemet mums pavyko pataikyti dėl trenerių kandidatūrų, nors kritikos dėl pasirinkimų taip pat pasitaikė. Jaunimo rinktinių vadovas Tomas Jasevičius atlieka labai daug naudingo organizacinio darbo, o mūsų pareiga – ieškoti lėšų ir žmogiškųjų išteklių. Šiemet į rinktinių štabus įtraukėme daugiau perspektyvių specialistų iš mažesnių miestų. Anksčiau labiau buvo akcentuojamas trenerių vardas, tarkime, pritraukiant žinomesnius žmones iš LKL klubų. Užsienio lietuviai mums padėjo ir aikštėje, ir trenerių štabuose ir dar labiau padės ateityje.

Medaliai

Europos jaunučių (iki 16 m.) čempionai ir Europos jaunimo olimpinio festivalio vicečempionai:

Dublis: jaunučių (iki 16 m.) vaikinų krepšinio rinktinė – Europos čempionė ir Jaunimo olimpinio festivalio vicečempionė.

žaidėjai Paulius Narvilas, Kevinas Šacas, Matas Buteliauskas, Nedas Raupelis, Kristupas Smirnovas, Rokas Kreišmontas, Dovydas Buika, Mantas Laurenčikas, Kasparas Jakučionis, Steponas Žukauskas, Nojus Indrušaitis ir Mantas Juzėnas, vyriausiasis treneris Tomas Purlys, treneriai Eugenijus Timofejevas ir Rokas Kondratavičius.

Europos jaunių (iki 18 m.) čempionės:

žaidėjos Neda Pliatkutė, Viltė Andrunavičiūtė, Justė Veronika Jocytė, Viviena Danguolė Pupkevičiūtė, Gabrielė Sederevičiūtė, Gerda Raulušaitytė, Ugnė Sirtautaitė, Austė Jurevičiūtė, Eva Pernaravaitė, Erika Ieva Kraujelis, Rusnė Augustinaitė ir Brigita Rimkevičiūtė, vyriausiasis treneris Vilius Stanišauskas, treneriai Gytis Krugelevičius ir Rima Daunienė.

Europos jaunimo (iki 20 m.) vicečempionai:

žaidėjai Augustas Marčiulionis, Jokūbas Rubinas, Dominykas Stenionis, Mantas Rubštavičius, Hubertas Pivorius, Edgaras Preibys, Augustinas Kiudulas, Tadas Budrys, Dovydas Butka, Martynas Tamulevičius, Nedas Montvila ir Ugnius Jaruševičius, vyriausiasis treneris Mindaugas Noreika ir treneris Saulius Kuzminskas.