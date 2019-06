Sunkiausias D. Adomaičio sezonas karjeroje

Vilniaus "Ryto" krepšinio komanda antrus metus iš eilės (ir 13 kartą per paskutinius 21 metus) sezoną užbaigė Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finale nusileisdama Kauno "Žalgiriui".

Tiesa, pernai finalinėje serijoje iki keturių pergalių vilniečiai varžovams iš Kauno nusileido 1-4, o šį sykį serijoje iki trijų pergalių pralaimėjo "sausai" 0-3, o bene skaudžiausiu kirčiu tapo trečiose serijos rungtynėse rekordiniu 38 taškų skirtumu (54:92) patirta nesėkmė Kaune.

Pirmą sezoną "Ryto" komandai vadovavęs vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis kalbėdamas su "Vilniaus diena" konstatavo, kad šie metai jam nepašykštėjo sunkių išbandymų. "Pagal tai, kiek buvo visokių peripetijų, tai neabejotinai buvo sunkiausias sezonas mano karjeroje. Bet kartu šis sezonas man, kaip treneriui ir krepšinio specialistui, suteikė pačios įvairiausios patirties. Buvo ir neigiamos patirties, buvo ir daug gerų momentų. Bet man svarbiausia, kad esu namuose, Vilniuje, mieste, kuriame aš gimiau, kuriame gimė mano vaikai. Į rungtynes ateina draugai, kaimynai. Stengiuosi dirbti, kad mano miesto komanda demonstruotų kuo geresnį krepšinį, kad būtų kuo geresni rezultatai, nes man tai yra didžiausias ir svarbiausias iššūkis", – teigė 45-erių krepšinio specialistas.

– Dainiau, kaip vertinate komandos pasiekimus ir žaidimą per visą sezoną?

– Žiūrėdamas į galutinį rezultatą, galiu drąsiai pasakyti, kad visus prieš sezoną keltus tikslus komanda įgyvendino. Iškovojome ir trofėjų – Karaliaus Mindaugo taurę (KMT), Europos taurės turnyre patekome tarp 8 geriausių komandų, o LKL čempionate iškopėme į finalą. Nurimus visoms aistroms sezoną galime vertinti kaip labai gerą. Būtent taip sezoną per paskutinį susitikimą su komanda įvertino ir klubo vadovai.

Žiūrint iš kitos pusės, buvo labai daug pakilimų ir nuopuolių. Faktas, kad mūsų didžiausia problema tapo žaidėjų traumos ir sudėties komplektacija. Tiesiog fatališkai nesėkmingą sezoną turėjo mūsų pagrindinis įžaidėjas Chrisas Krameris. Jau sezono pradžioje jis patyrė riešo traumą, vėliau buvo kelio, čiurnos ir galiausiai – kryžminių kelio raiščių trauma. Mes iki šiol bandome suvokti, kodėl būtent jis patyrė tokius išbandymus. Analizuojame treniruočių programą, jų intensyvumą, žaidėjų nusiskundimus ir pan., tačiau vieno atsakymo nerandame.

Stengiuosi dirbti, kad mano miesto komanda demonstruotų kuo geresnį krepšinį.

Kalbant apie komplektaciją, turime pripažinti, kad buvo padaryta klaidų renkantis žaidėjus. Mes visada stengiamės rinktis žaidėjus atsižvelgdami į jų charakterį, bet su Dominique Suttonu ir Manny Harrisu mes stipriai suklydome. Kai buvo sudaromos sutartys, mums atrodė, kad informacijos turime pakankamai ir tie žaidėjai puikiai tinka mūsų komandai, bet paaiškėjo, kad vis dėlto tos turimos informacijos neužteko. Manau, kad ruošdamiesi kitam sezonui būtent žaidėjų selekcijoje mes privalome padaryti geresnį darbą, surinkti dar daugiau informacijos ir tų klaidų nekartoti. Ir tai taikoma visiems – treneriams, sporto direktoriui, klubo vadovams.

– Su kuo buvo susijęs komandos žaidimo nuosmukis paskutiniame LKL čempionato rate, kai balandį "Rytas" patyrė keturias nesėkmes ir reguliarųjį sezoną baigė 3-ioje turnyro lentelės pozicijoje?

– Sezonas ilgas ir negali jo viso sužaisti be pakilimų ir nuosmukių. Manau, kad KMT turnyre ir Europos taurės turnyro atkrintamosiose varžybose demonstravome tikrai aukšto lygio krepšinį, bet negalėjome taip žaisti iki pat sezono pabaigos. Prie to nuosmukio prisidėjo ir krepšininkų traumos, sudėties pokyčiai. Vienu metu mes turėjome keturis traumuotus žaidėjus, tad likusiems teko gerokai didesnis krūvis, savo ruožtu, juos taip pat pradėjo varginti mikrotraumos. Gerai, kad turime savo jaunimo komandą, tad bent jau treniruočių procesui pagrindinės sudėties žaidėjų traumos įtakos neturėjo, tačiau rungtynėse buvome priversti eiti į tam tikrus kompromisus. Žinojome, kad svarbiausias sezono etapas prasidės per LKL atkrintamąsias varžybas ir kryptingai siekėme jų metu vėl sugrįžti į sportinės formos piką. Manau, kad mums pavyko tai padaryti. Sutinku, kad balandis nepatiko nei mums, nei mūsų sirgaliams, nes buvo ir tam tikrų sukrėtimų klubo viduje. Tačiau mums pavyko sukaupti energiją ir jėgas atkrintamosioms varžyboms ir pasiekti LKL finalą.

Mane asmeniškai džiugina, kad sunkiausiais momentais klubo vadovai išreiškė visišką pasitikėjimą treneriais ir suteikė veiksmų laisvę ruošiantis LKL atkrintamosioms varžyboms. Nebuvo jokių skubotų permainų, galvų kapojimo, tiesiog visi kantriai ir kryptingai dirbome siekdami vieno tikslo. Sezono pabaigoje visas mūsų darbas ir pastangos atsipirko.

– Vis dėlto LKL finale "Rytas" "sausai" pralaimėjo seriją iki trijų pergalių Kauno "Žalgiriui", o paskutinėse rungtynėse Kaune buvo sutriuškintas net 38 taškų skirtumu. Ar tokia sezono baigtis nepaliko karčių nuosėdų?

– Supraskite, kad su mūsų žaidėjų rotacija LKL reguliariojo sezono pabaigoje mes pasiekėme geriausius įmanomus rezultatus. Ketvirtfinalyje nugalėjome Utenos "Juventus" ekipą, pusfinalyje įveikėme ir Klaipėdos "Neptūną". Ir padarėme tai žaisdami agresyviai tiek puolime, tiek ir gynyboje. Tačiau su Kauno "Žalgiriu" finale mūsų turimų resursų neužteko. "Žalgiris" yra Eurolygos TOP-8 komanda ir Lietuvoje atskirtis tarp jų ir likusių komandų kiekvienais metais tik didėja. Jei norime bent šiek tiek sumažinti tą atotrūkį, turime kryptingai dirbti ir tobulėti.

Iš esmės, LKL finale mes pagal savo galimybes sužaidėme tik vienas – pačias pirmas rungtynes. Jose mes nenusileidome žalgiriečiams fiziniais parametrais, daugiau problemų buvo psichologijoje, nes ne iki galo patikėjome kai kuriais savo žaidimo aspektais. Bet antrose, o ypač trečiose finalo serijos rungtynėse mes fiziškai buvome visiškai dugne. Bet tai irgi susiję su žaidėjų traumomis. Pirmose rungtynėse susižeidė Mindaugas Girdžiūnas, o D.J.Seeley bandė žaisti turėdamas traumą, tai jam visiškai nepavyko. Eimantas Bendžius po pirmų rungtynių taip pat pateko į medikų rankas ir jam buvo nustatyta skrandžio opa. Žodžiu, sezono pabaigoje mes patys sau buvome viena didelė problema. Bet vis tiek vyrai ėjo į aikštę, žaidė nepaisydami traumų, susileidę vaistų nuo skausmo, po nemigo naktų. Jie tikrai padarė viską, ką galėjo, ir yra tikri šaunuoliai. Gal rungtynių rezultatai to ir neatspindi, bet mano krepšininkai tikrai parodė kovotojų charakterį. Norint kovoti su "Žalgiriu", reikia turėti bent du žaidėjus vienoje pozicijoje. Be to, turi prilygti žalgiriečiams fizine jėga, intensyvumu. Nes pagal šiuos aspektus jie lenkia visus Lietuvos krepšinio klubus. Jie žino savo privalumus, turi aiškią žaidėjų rotacijos sistemą ir žino, kaip ką reikia daryti, kad pasiektų savo tikslus.

– Gal jau bandote braižyti kito sezono "Ryto" komandos kontūrus?

– Faktas, kad formuojant sudėtį kitam sezonui reikia ieškoti fiziškai stiprių, atletiškų ir mūsų vidinius reikalavimus atitinkančių krepšininkų, nes kitaip su "Žalgiriu" kovoti bus labai sudėtinga. Tačiau šiuo metu kalbėti apie permainas komandoje dar anksti. Kai kurie žaidėjai gali palikti komandą, turi tam tikrus pasirinkimus savo sutartyse, jų sutartys gali būti nutrauktos arba išpirktos. Kita vertus, visi laukiame liepos 11-osios, kai paaiškės, ar klubas gaus teisę žaisti Eurolygoje. Tas sprendimas irgi turės įtakos komplektacijai. Be to, dar nežinome, kokiu biudžetu disponuosime kitą sezoną, tad ir mūsų galimybės rinktis žaidėjus kol kas yra labai ribotos.