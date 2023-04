Su Marijampolės ekipa į trijulių krepšinį žengsiantis E. Šaulys: užaugau 3x3 turnyruose

20-oje vietoje pasauliniame klubų reitinge žengiančiai Marijampolės komandai taip pat atstovauja jau kurį laiką 3x3 krepšinyje besisukantys Evaldas Džiaugys, Žygimantas Šimonis, Justas Nausėdas ir Tautvydas Kliučinykas. Būtent pastarojo krepšininko ryšys su E. Šauliu labiausiai prisidėjo prie to, kad jis nusprendė išmėginti savo jėgas su aukščiausiame lygyje rungtyniaujančiais marijampoliečiais.

30-metis 192 cm ūgio gynėjas šiuo metu Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) vilki Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ marškinėlius. Nors jo ekipai veikiausiai nepavyks pasiekti atkrintamųjų, E. Šaulys asmeniškai žaidžia statistiškai neblogą sezoną.

Per kiek daugiau nei 27 minutes ant parketo jis vidutiniškai pelno 10 taškų, tolimus metimus realizuodamas solidžiu 41,7 proc. tikslumu, taip pat jis atkovoja 3,2 kamuolio, išdalina 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka 11,2 naudingumo balo. Pagal šį rodiklį jis – antras komandoje.

Neseniai iš Klaipėdos kilęs taikliarankis sužaidė karjeros rungtynes, kuomet į „Šiaulių“ krepšį suvertė 30 taškų (4/4 dvit., 5/6 trit., 7/7 baud.) ir surinko 36 naudingumo balus.

3x3 krepšinyje E. Šaulys nebus naujokas – pastaraisiais metais snaiperis sudalyvaudavo bent viename turnyre, o aukščiausio lygio varžybomis jam tapo prieš trejus metus Palangoje vykęs „Hoptrans 3x3“ turnyras. Jame atstovaudamas „Šiauliams“ krepšininkas buvo vienas ekipos lyderių, padėjęs komandai pasiekti ketvirtąją vietą.

Apie 3x3 krepšinį – pokalbis su E. Šauliu.

– Sezonas su „Pieno žvaigždėmis“ nėra pernelyg nusisekęs, bet tau asmeniškai sekasi visai neblogai. Kokiomis mintimis gyveni dabar, gal jau norisi sezono pabaigos?

– Situacija tokia, kokia yra. Neturėjome pilnos rotacijos, tai kažkas serga, tai kažkas traumuotas, ir toks visas sezonas. Vargstame, kaip sakant. Man pačiam pradžia buvo gera, buvo nemaža duobė, bet taip visai komandai, viskas į tai susideda. Dėl sezono pabaigos, nėra, kad jos laukiu, reikia pabaigti sezoną, bandyti kuo geriau jį užbaigti.

– Atkrintamųjų viltims blėstant, tampa vis aiškiau, kad sezoną greičiausiai baigsite gegužės 8 d. Kaip planuoji savo vasarą?

– Norisi pabaigti sezoną kuo geriau. Į atkrintamąsias jau bus sunku papulti, bet viskas įmanoma. Einame iš rungtynių į rungtynes, o kaip bus – pamatysime. Dėl atostogų dar nieko nežiūrėjau. Skambino dėl 3x3 krepšinio, bus stovyklėlė. Po sezono planuoju šiek tiek pailsėti, nesu nieko suplanavęs. Su Marijampole dar nedaug kalbėjau. Jie pasiūlė, įtraukė į sudėtį, bet nieko konkretaus dar nederinome. Kol kas viskas nežinioje. Reikia pasibaigti sezoną ir tada dėliosimės.

– Neseniai paaiškėjo, kad 3x3 krepšinyje atstovausi Marijampolės ekipai. Papasakok, kaip atsidūrei šioje komandoje?

– Su Tautvydu Kliučinyku nuo senų laikų, kai žaidėme Marijampolėje, palaikėme ryšius. Jis pasiūlė, paklausė, ar toks variantas domina. Sakiau, kad įdomu. Pasiūlė prisijungti prie jų. Esu įtrauktas į sudėtį, o daugiau kažko net norėdamas negaliu pakomentuoti, nes nežinau, kaip viskas toliau vyks. Visi susikoncentravę į savo sezonus. Pas juos vyksta atkrintamosios, pas mus dar reguliarusis sezonas. Su vadovais dėl to dar irgi nekalbėjau.

– 3x3 krepšinyje nesi naujokas, o didžiausias turnyras, kuriame dalyvavai, buvo „Hoptrans 3x3“. Kiek šios varžybos prisidėjo prie susidomėjimo trijulių sportu?

– Užaugau 3x3 turnyruose. Sporto mokyklą pradėjau vėlai lankyti, o su draugais visą laiką būdavo pagrindinis dalykas 3x3. Dėl to laukdavau vasaros, visokių kalėdinių turnyrų, pradedant daug metų atgal. FIBA turnyruose, kurie reitinguojami, geriausias lygis buvo „Hoptrans 3x3“. Ten buvo rimčiausias turnyras. Kiekvienais metais sudalyvauju, būna, kad kažkas paprašo ar patys su draugais norime pažaisti ir sudalyvauti.

– Jau tada trijulių krepšinyje sekėsi neblogai. Ar pasijautė, kad tai tau tinkantis žaidimo stilius?

– Su tuo dalyku užaugau, 3x3 krepšinis buvo kiekvieną vasarą. Jei nesusirenka 10 žmonių, profesionalai irgi pažaidžia 3x3, neskaitant individualių treniruočių, kur kažką specialiai tobulini. Tada buvo pirmi metai Lietuvoje tokiame aukštame lygyje, tik „Gulbelė“ važinėjo į rimtus turnyrus. Jie jau žinojo tą krepšinį, turėjo derinius, buvo susižaidimas. O mums tai buvo naujovė. Iš kitų komandų buvo nemažai LKL žaidėjų. Tam dalykui specialiai niekas nesiruošė, kažkas kažkur yra buvęs tik anksčiau. Viskas vyko natūraliai. Kai matai, kaip viskas pažengę dabar į priekį, kiek yra niuansų, dabar viskas skiriasi nuo to „Hoptrans 3x3“, kuriame buvome... Tada buvo tik „Gulbelė“, kur matėsi, kad jie žaidžia pagal sistemą, mes labiau žaisdavome taip, kaip gaunasi. Labai minimalūs deriniai, be jokių išknistukų.

– Kiek stebi Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinių ir klubų pasirodymus turnyruose vasarą?

– Turiu draugų, kurie tuo rimtai užsiima – Tautvydas Kliučinykas, daug buvusių komandos draugų, pradedant nuo nacionalinių rinktinių. Su „Rivile“ žaidė Ignas Razutis ir Kostas Jonuška. Šiuos dalykus seku, pasižiūrėdavau gero lygio turnyrus, stebėdavau rinktinę. Įdomu pasižiūrėti, nėra, kad nežinau, kas vyksta šitame sporte. Stebiu, domiuosi ir palaikau.

– Kiek tikėtina, kad atsiras vis daugiau žaidėjų, išmėginančių save ne tik tradiciniame, bet ir 3x3 krepšinyje?

– Iš LKL gal nėra labai daug žaidėjų. Ką paminėčiau tai Vytautą Šulskį, kuris aktyviai ir intensyviai dalyvauja šitame reikale, Gintautą Matulį. Nesu dalyvavęs, žinau, kad galima užsidirbti, žinau, kad elitinės komandos gerai iš to uždirba, bet ar aš einu būtent dėl to, kad užsidirbčiau... Tiesiog norisi sudalyvauti, nes nesu dalyvavęs challengeriuose ar masteriuose. Yra galimybė vasarą judėti toliau. Žinau, koks ten intensyvumas, kiek ištvermės reikalauja žaidimas, tuo pačiu galima formą palaikyti vasarą. Priklauso nuo kiekvieno žaidėjo. Kiti gal nori vasarą skirti šeimai. Mane tai domina, nežinau, kiek į tai įsijungsiu, pradžioje esu tik sudėtyje, bet gal man nepatiks, gal man kažkas netiks, gal komandai būsiu per prastas, nes procesai jau pažengė į priekį. Susirinksime, pasportuosime, pažiūrėsime, kaip viskas dėliosis ir tada viskas bus aiškiau.

– 3x3 krepšinyje yra galimybė užsivilkti ir rinktinės marškinėlius. Kiek žengdamas į trijulių krepšinį omenyje turi šį aspektą?

– Kodėl gi ne? Faktas, atstovauti savo šaliai vienareikšmiškai būtų malonumas. Nebūtinai ten reikia LKL žaidėjų. Iš nacionalinės lygos yra daug puikių žaidėjų. Tarvydas ir Varanauskas žaidė užsienio komandoje, buvo pasirašę sutartis. Pasaulio čempionate žaidė Vaitkus, Matulis, Tarvydas ir Užupis. Konkurencija yra didelė, o rinksis treneris. Tie žmonės, kurie yra iš anksčiau, jau perprato tą krepšinį, žino, kaip viskas vyksta. Kad ateitų naujas žaidėjas, jį turi pakviesti, nuo to reikėtų pradėti. Kai nieko neturi, gali tik spėlioti, kas būtų. Nenoriu mėtytis skambiomis frazėmis.