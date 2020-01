Staigmena LKL snaiperių konkurse: dalyvaus broliai Lavrinovičiai

Broliai Lavrinovičiai pakviesti dalyvauti „Betsafe–LKL“ snaiperio konkurse, kuris vyks per Citadele Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertą.

Renginį organizuojanti Lietuvos krepšinio lyga suteikė broliams vardinius kvietimus į konkursą.

„Bus garbė dalyvauti su geriausiais snaiperiais. Bus arba gerai, arba pajuokinsime žmones. Bet kokiu atveju, bus smagu“, – nestokodamas geros nuotaikos kalbėjo Darjušas Lavrinovičius.

40-mečiams aukštaūgiams tritaškių konkursas nebus naujiena. Kšištofas Lavrinovičius per Citadele KMT turnyrą rengiamame tritaškių konkurse dalyvavo 2017-aisiais, be to, abu yra rungęsi su geriausiais snaiperiais atstovaudami užsienio klubams.

LKL turi teisę į konkursą pakviesti dalyvius savo nuožiūra. Pernai vardinį kvietimą gavo Mindaugas Lukauskis, kuris buvo pakviestas ginti 2018-aisiais iškovotą titulą.

Vis dėlto šiemet konkursas bus kaip niekada didelis per Citadele KMT istoriją – 13 dalyvių.

Kiekvienas klubas deleguos po vieną atstovą, be to, į turnyrą pateko taikliausias tritaškininkas po dviejų „Betsafe–LKL“ čempionato ratų.

Juo tapo Jockas Landale‘as, ginantis Kauno „Žalgirio“ garbę.

„Betsafe–LKL“ snaiperio konkursas vyks vasario 16 d. Klaipėdoje prieš Citadele KMT finalo rungtynes.

„Pabandysime su broliu vieną dieną konkursui pasirengti, – sakė Lavrinovičius, neseniai su broliu prisijungę prie NKL rungtyniaujančios Šakių „Vyčio“ komandos. – Reikia pagauti ritmą: į kurią pusę dėti kamuolius, kur bėgti. Bet jei nesiseks – nesijuokit.“

Broliai pastaruosius sezonus rungtyniavo „Betsafe–LKL“ čempionate: Kšištofas – nuo 2012-ųjų, Darjušas – nuo 2016-ųjų. Abu praėjusį sezoną gynė Prienų klubo garbę.

Kitą savaitę bus skelbiami visi „Betsafe–LKL“ snaiperio konkurso dalyviai.