Sporto arenose – dar daugiau krepšinio

Varžybose jėgas išmėgins 27-ių šalies miestų bei miestelių ir rajonų komandos, tarp jų – Pakruojo, Kupiškio, Ignalinos, Akmenės, Kretingos, Plungės, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Kaišiadorių krepšininkai.

A divizione rungtyniaus šešiolika ekipų, B diviziono A grupėje – devynios, o B grupėje – dešimt. Dalyvių gretose – šešių Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubų dublerių komandos (Kauno "Žalgiris-3", Vilniaus "Rytas-MRU", Klaipėdos "VKKM-Neptūnas", Alytaus "SRC-Dzūkija", Šiaulių "Saulė-SG-ASKA" ir Prienų "CBet-KKSC").

Iš masiškumo kyla meistriškumas. Juk ir Jonas Valančiūnas, ir Rokas Jokubaitis taip pat žaidė Regionų krepšinio lygoje.

"A divizione tikimės konkurencingo čempionato, kurį vainikuos finalo ketverto turnyras. B diviziono reguliaraus sezono varžybas sudarys du ratai, be to, planuojamas šio diviziono taurės turnyras. Tai padės sukurti papildomą intrigą, padidins rungtynių svarbą. Be to, taurę laimėjusi komanda pavasarį galės pakovoti dėl vietos A divizione", – sakė RKL direktorius Vaidas Indriliūnas.

"Regionų krepšinio lygos čempionatas dalyvių skaičiumi nusileidžia tik Moksleivių lygai. Iš masiškumo kyla meistriškumas. Juk ir Jonas Valančiūnas, ir Rokas Jokubaitis taip pat žaidė Regionų krepšinio lygoje. Šios varžybos taip pat atlieka reikšmingą socialinę funkciją – skatina sportuoti, domėtis krepšiniu mažų miestelių gyventojus", – kalbėjo Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) generalinis sekretorius-direktorius Mindaugas Špokas.