Solidus prisistatymas: K. C. Riversas – simboliniame penkete, M. Gebenas – turo MVP

Kauniečių pergalė 52 taškų persvara buvo didžiausia šiame sezone, o net 21 vienas pataikytas tritaškis – geriausias sezono skaičius lygoje bei antras geriausias visos lygos istorijoje.

Nenuostabu, jog ir naudingiausiu savaitės krepšininku tapo žalgirietis. Šį kartą laurai atitenka Martinui Gebenui, sužaidusiam rezultatyviausias ir naudingiausias sezono rungtynes.

M. Gebenas į dzūkų krepšį įmetė 18 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir iš viso surinko 30 naudingumo balų. Verta paminėti, jog centras pataikė pirmąjį sezono tritaškį.

M. Gebenas nėra vienintelis kauniečių atstovas naudingiausiųjų penketuke – čia taip pat pateko ir ekipos naujokas K. C. Riversas, o be jų tarp naudingiausiųjų šią savaitę yra Margiris Normantas (Panevėžio „Lietkabelis“), Arnas Butkevičius (Vilniaus „Rytas“) ir Justas Furmanavičius („Šiauliai“).

Įspūdingai kauniečių sirgaliams prisistatė K. C. Riversas. Tik penktadienį į Lietuvą atvykęs ir vos vieną treniruotę su komanda turėjęs amerikietis į alytiškių krepšį įmetė 15 taškų, per pirmą rungtynių pusę realizuodamas 5 tritaškius. Greta to krepšininkas pridėjo 4 atkovotus kamuolius ir iš viso sukaupė 23 naudingumo balus.

Sužaidęs geriausias sezono rungtynes į penketuką pateko ir „Lietkabelio“ gynėjas Margiris Normantas. Šis nesunkiai laimėtose (84:62) namų rungtynėse su Utenos „Juventus“ surinko 12 taškų, atkovojo 6 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir mačą baigė su 20 naudingumo balų.

Verta paminėti, jog visose iš paminėtų grafų krepšininkas pagerino asmeninius sezono rekordus.

Dar vienas žaidėjas, sužaidęs geriausias sezono rungtynes – Vilniaus „Ryto“ krašto puolėjas Arnas Butkevičius. Šis rungtynėse Klaipėdoje prieš buvusią savo komandą „Neptūną“ įmetė 16 taškų, sugriebė 7 atšokusius kamuolius ir mačą baigė su 26 naudingumo balais.

Visi šie skaičiai – geriausi asmeniniai žaidėjo sezono pasiekimai, o įdomu ir tai, kad 26 naudingumo balus krepšininkas turėjo jau po dviejų kėlinių.

Nepaisant solidaus pasirodymo, vilniečiai namo turėjo grįžti nuleidę galvas, mat uostamiesčio komandai nusileido 84:91.

Penketuką užbaigia geriausias karjeros aukščiausioje šalies lygoje rungtynes sužaidęs „Šiaulių“ puolėjas Justas Furmanavičius.

Savaitės viduryje vykusioje akistatoje su Kėdainių „Nevėžiu“ šis įmetė 19 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir surinko net 25 naudingumo balus – visuose šiuose rodikliuose „Betsafe–LKL“ šiemet debiutuojantis žaidėjas pasiekė geriausius sezono pasirodymus.

Sėkmingas krepšininko žaidimas buvo vienas pagrindinių raktų į pergalę – šiauliečiai namuose rungtynes laimėjo 96:81.