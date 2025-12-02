Skaudi pamoka: italų dūris atvėrė žaizdas

Pabaiga – chaotiška
Rimas Kurtinaitis ir rinktinės vadovai turės visą žiemą, kad padarytų tinkamas išvadas po nesėkmingo pirmojo atrankos lango.
Per plauką nuo nesėkmės Londone išsigelbėję lietuviai sekmadienį namuose antrąsyk panašaus stebuklo nepakartojo. Permainingame mūšyje Klaipėdoje šeimininkai jau trynė rankomis, bet likus 7,5 sek. Nico Mannionas, pasinaudojęs atsainia gynyba, įrito dvitaškį iš po krepšio. Mūsiškių atsakas baigėsi sudėtingu ir netaikliu Arno Veličkos metimu per rankas – 81:82.
Lietuvių gretose antrą mačą iš eilės rezultatyviausiai žaidė Ignas Sargiūnas, anksčiau nukalęs pergalę 89:88 prieš britus.
„Reikėjo tam tikros veiksmų grandinės, kad kamuolys būtų paduotas Ignui. Deja, mes to neįvykdėme. Prisiimu atsakomybę ir sau, nes padariau klaidų“, – apie paskutinę ataką dėstė R. Kurtinaitis.
Italams lengvasis puolėjas iš Madrido „Real“ klubo Gabriele Procida pelnė 24 taškus. Milano „Olimpia Armani“ klubo gynėjas Stefano Tonutas pridūrė 16, N. Mannionas – 15 taškų.
Požiūrių skirtumas
Rungtynėse su italais Lietuvos rinktinei negalėjo padėti Ąžuolas Tubelis ir keli kiti Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, motyvavę nuovargiu Eurolygos turnyre.
R. Kurtinaitis neslėpė apmaudo dėl tokio požiūrio.
„Pagalvokite, Ąžuolas yra ketvirtos pozicijos žaidėjas, galime jį naudoti ir penktojoje. Jis gerai ginasi, tad būtų buvęs auksinės vertės. Jis man pasakė taip: „Treneri, į Angliją neatvažiuosiu, o į Klaipėdą – atvažiuosiu.“ Kitą rytą po mačo su Vitorijos „Baskonia“ jis pakeitė nuomonę. Man ateina mintis: pirmauji prieš „Baskonia“ 16 taškų ir paskutines 5 minutes žaidi su juo, o tada gydai, nes jis pavargo. Skauda, ką darysi“, – nuomonę išsakė treneris.
Tiesa, vairininkas pripažino, kad didžiausios įtakos rinktinės rezultatui turėjo pačių krepšininkų klaidos.
„Su britais padarėme 21 klaidą, tuomet bandėme tvarkyti tas problemas. Pusvalandį žiūrėjome vaizdo analizę ir treniruočių metu mokėmės saugoti kamuolį. Dabar tai atsitiko vėl, nors šįsyk padarėme 17 klaidų. Tai yra pagrindinis dalykas, kuris gali nulemti pergalę arba pralaimėjimą“, – aiškino jis.
Tragedijos nedaro
Pasak R. Kurtinaičio, 2027 m. Pasaulio čempionato atrankos turnyras tik prasidėjo, tad kol kas nieko blogo neatsitiko – visos D grupės rinktinės turi po vieną pergalę.
Bet kuriuo atveju, vieną pergalę lietuviai jau prarado, nes patekus į antrąjį atrankos etapą visi taškai, pasiekti pirmajame, yra įskaitomi. Žinant, kad antrajame etape laukia itin pajėgūs priešininkai iš C grupės, galima spėti, kad net dvi iš tokių rinktinių kaip Lietuva, Italija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina nepateks į 2027 m. finalinį turnyrą Katare.
– Kaip įsivaizduojate kito rinktinės lango komandos paveikslą?
– Įsivaizduoju, kad šie žaidėjai ir toliau norės žaisti. Žiniasklaidoje skaičiau, kad šiomis dienomis dalis Eurolygos krepšininkų rungtyniavo Kuboje ir kitur, o mes nesugebame suburti savo kandidatų. Lietuvos problema yra ne žaidėjai, o kaip juos suburti.
– Minėjote, kad kartais treniruotėse žaidėjams reikia aiškinti paprastus dalykus. Ar tai yra dėl to, kad nesate užmezgęs santykio?
– Aš surenku vyrus, jie žaidžia savo klubuose, turi savo trenerius ir jų reikalavimus. Todėl rinktinėje man reikia tuos žaidėjus ir jų įgūdžius keisti.
Neturiu priekaištų nei savo krepšininkams, nei klubų treneriams. Krepšinyje yra daug dalykų, kur turi vadovautis nuojauta, skaitymu, atspėti situaciją. Tenka pasakoti tokias smulkmenas, bet aš pasiruošęs dešimt, 100 kartų pasakoti, nes mano darbas – užsiauginti žaidėjus.
– I. Sargiūnas – šiuo metu rezultatyviausias rinktinės narys. Koks gali būti kitas žingsnis, siekiant tobulėti?
– Per šį laikotarpį ir vasarą vykusį Europos čempionatą atskleidėme ne vieną krepšininką. Atradome Mareką Blaževičių, kuris dabar puikiai žaidžia. Atradome I. Sargiūną, A. Veličką. Progresas yra.
Kitus žaidėjus paauginsime. Visuma nėra bloga, jie darbštūs, nori žaisti ir laimėti. Tragedijos nėra, pergalės dar ateis.
Rungtynių statistika
D grupė
Lietuva–Italija 81:82 (19:16, 20:18, 15:20, 27:28).
Lietuvos rinktinei taškų pelnė: I. Sargiūnas 18 (3/5 tritaškių, 4 atk. kam.), M. Blaževičius 14 (13 atk. kam., 3 klaidos, 22 naudingumo balai), M. Rubštavičius (2/5 tritaškių), G. Radzevičius (3/6 tritaškių, 5 atk. kam.) ir A. Velička (7 rez. perd., 3/8 tritaškių) po 12, K. Žemaitis 8 (4 klaidos), A. Gudaitis 5 (1/5 dvitaškių) (M. Paliukėnas, G. Masiulis ir L. Beliauskas taškų nepelnė, P. Danusevičius nežaidė).
Italijai daugiausia taškų įmetė: G. Procida 24 (5/11 tritaškių), S. Tonutas 16, N. Mannionas 15 (1/5 tritaškių, 4 rez. perd.), A. Tessitori (5 atk. kam., 5 klaidos) ir J. Petrucelli po 9.
Taiklumas: 16/35 (46 proc.) ir 17/29 (59 proc.) dvitaškių, 13/30 (43 proc.) ir 11/27 (41) tritaškių, 10/13 (77) ir 15/16 (94). Atkovota kamuolių 34 ir 28, perimta 8 ir 11, klaidų 17 ir 16, rezultatyvių perdavimų 16 ir 17.
Islandija–Didžioji Britanija 84:90 (17:17, 18:26, 16:26, 33:21). Islandijai: M. Hermannssonas 18, T. Hlinasonas 17 (24 naud. bal.), H. Palssonas 14 (23 naud. bal.). Didžiajai Britanijai: C. Wheatle’as 22, M. Hessonas 17, Q. Ellisas 16 (21 naud. bal.).
