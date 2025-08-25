Šešis sezonus Šiauliuose žaidęs Eimantas Stankevičius rungtyniaus Jonavoje

27 metų 192 cm ūgio atakuojantis gynėjas 2024/2025 sezone Lietuvos krepšinio lygoje atstovaudamas „Šiaulių“ ekipą per 16 minučių įmesdavo po 6,6 taško, atkovodavo po 2,7 kamuolio, atlikdavo po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 6,9 naudingumo balo.
„Jonavos komanda pastaraisiais sezonais niekada nenustojo stebinti. Esu pasiruošęs sunkiai dirbti, atiduoti visą save aikštelėje ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti kažką panašaus kaip pernai metais. Tikiu, kad laukia puikus sezonas tiek man asmeniškai, tiek visai komandai.“ - po prisijungimo prie „Jonavos“ komandos kalbėjo Stankevičius
Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.
