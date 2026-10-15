Seimas balandžio 23-iąją paskelbė Krepšinio diena

Tai numatančiai Atmintinų dienų įstatymo pataisai pritarė 84 parlamentarai, vienas buvo prieš, o devyni susilaikė.
Balandžio 23-ioji parinkta, nes tą dieną 1922 metais įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje – susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos ir Kauno rinktinės komandos; pergalę rezultatu 8:6 šventė LFLS.
Ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena.
Pakeitimus palaikęs liberalas Andrius Bagdonas teigė, jog iniciatyva svarbi ne tik Lietuvos krepšinio bendruomenei, bet ir visai šaliai.
„Krepšinis Lietuvoje niekada nebuvo vien tik sportas. Tai mūsų istorijos dalis, kuri dešimtmečiais vienija skirtingų kartų bei miestų žmones, gyvenančius ne tik Lietuvoje, bet ir lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje“, – teigė jis.
„Krepšinio dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą būtų ne vien simbolinis žingsnis. Tai pagarba žmonėms, kurie kūrė ir kuria Lietuvos krepšinio istoriją“, – pabrėžė politikas.
Skeptiškiau į siūlymą žiūrėjo jo frakcijos kolega Eugenijus Gentvilas. Anot jo, naujų atmintinų dienų įvedimas į kalendorių tampa saviraiškos pagrindu, neturinčiu realios įtakos.
„Prigalvojame visko, lyg nuo to kas nors pasikeistų. Tai ir šitoje situacijoje mes ir futbolo, ir kriketo dieną galime sugalvoti, kas nuo to keisis?“ – retoriškai klausė politikas.
Savo ruožtu Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė ragino parlamentarus ateityje priimti sprendimą, leidžiantį Atmintinų dienų įstatymą koreguoti Vyriausybei.
„Negi mes, Seimas, 141 tautos atstovai, turim tiek laiko, kad galim sėdėti ir svarstyti kiekvieną kartą vis iš naujo atmintiną dieną. Paveskime Vyriausybei atmintinas dienas nustatyti ir viskas“, – sakė jis.
Dabar Atmintinų dienų įstatyme įtvirtinta per 100 atmintinų dienų.
Naujausi komentarai