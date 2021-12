Savo klaidas pripažinęs ir gera naujiena pasidalijęs J. Zdovcas: žaidėjai buvo išsigandę

Po nerezultatyviausio „Žalgirio“ namų mačo Eurolygoje treneriui Jure Zdovcui beliko apgailestauti tiek dėl savo, tiek dėl žaidėjų klaidų.

Zdovcas šį sezoną ne kartą įvairiausiais kritiškais apibūdinimais vertino savo komandą. Bet jis retai kada skundėsi žaliai baltų atsidavimu.

Kai CSKA antrojo kėlinio viduryje atitrūko 29:20 ir ruošėsi nulaužti rungtynes, prezidento Gitano Nausėdos akivaizdoje žalgiriečiai parodė charakterį.Šeimininkai penkioms minutėms nutraukė svečiams taškų tiekimą, o po trečio Artūro Milaknio tritaškio (28:29) Dimitris Itoudis su nerimu nužvelgė įsisiūbavusias „Žalgirio“ arenos tribūnas, kuriose penktadienį susėdo 12 345 žiūrovai.

Tačiau po pertraukos „Žalgirio“ laukė iš kojų verčiantis smūgis. Išlindę iš rūbinės CSKA kirto spurtu 7-0 ir sugrąžino rungtynes į lenktynes saugiu dviženkliu atstumu (44:33).

„Nesinervinkit! Išlikit kantrūs puolime!“ – žaidėjus per priverstinę minutės pertraukėlę ramino Zdovcas. Tačiau žalgiriečių kamuoliai toliau neišsipainiojo iš aukštos ir fiziškos CSKA gynybos rankų tinklo.

Lyg per kalėdinę gerumo akciją, „Žalgiris“ vien trečiajame kėlinyje maskviečiams padovanojo 7 kamuolius (viso suklydo 16 kartų). Lietuvos čempionai pralaimėjo ketvirtį 11:27 (39:57) ir palaidojo viltis mesti iššūkį Eurolygos favoritams.

Tik kas trečią metimą pataikęs „Žalgiris“ (20/60 met.) po pertraukos sukrapštė vos 23 taškus ir kapituliavo 51:73.

„Sveikinimai Dimitriui ir CSKA. Jie atvyko pilna jėga ir buvo labai motyvuoti nuo pirmos, iki paskutinės sekundės, – spaudos konferencijoje kalbėjo Jure Zdovcas. – Mes bandėme Janį Strelnieką, kas galbūt buvo klaida, nes jis visą savaitę sirgo. Jis vakar sugrįžo į rikiuotę, bet vis tiek jautė ligos padarinius.

Stengėmės, bet turėjome momentų, kai praradome žaidimo kontrolę, ir to CSKA pilnai užteko. Mes atidavėme per daug kamuolių. Perspėjau savo žaidėjus prieš mačą, kad varžovai aukšti, dideli ir patyrę. Neturėjome daug šansų rinkti taškus veržiantis po krepšiu – ten juos įveikti labai sudėtinga. Todėl ir prieš mačą, ir per pertrauką sakiau, kad turime geriau dalintis kamuoliu ir atrasti laisvą žmogų.

Bet buvome išsigandę. Vienu metu pajutau, kad žaidėjai buvo išsigandę. Ir kai praleidi akimirką prieš tokį varžovą, vėliau labai sunku sulaukti antros progos.

Gynyba buvo nebloga, bet pabaigoje, kaip dažnai nutikdavo, ar tai neatkovodavome kamuolio, ar neišlikdavome gynyboje iki paskutinės sekundės. Kai kurie žaidėjai liko su 0 ar 1 atkovotu kamuoliu ir tai buvo problema.“

– Treneri, ar mažai žaidęs Tai'us Websteris (5 min., 0 tšk.) tinka jūsų sistemai?

– Tai yra žaidėjas, kuris mums duoda kažko kitokio. Kartais rizikuoji su tokiu žaidėju, kaip kad padariau tai šiandien. Ar tai buvo klaida, ar ne... Dabar tai atrodo, kaip klaida.

Websteris, mano nuomone, šiandien nepadėjo sutvarkyti rungtynių. Varžovai buvo per gudrūs ir per dideli. Bet esame komanda. Turime daug žaidėjų. O kai pralaimi, visada galvoji, jog galėjai daryti kažką kitaip.

Nesu labai nusivylęs. Būčiau nusivylęs, jei būtume pralaimėję 80:100. Šis rezultatas rodo, kad mes kovėmės iki galo. CSKA buvo priversti mesti sunkius metimus. Tačiau šiandien jie parodė, kodėl yra viena geriausių komandų Europoje.

– Kokia Janio Strelnieko situacija ir kur jis dingo po pertraukos, kad nebegrįžo ant komandos atsarginių suolo (7 min., 0 tšk.)?

– Nežinau, tikiuosi, kad namo (šypsosi.).

Kalbėjausi su juo prieš mačą. Išsiaiškinau, kad jis vėl serga. Tik likus 15 minučių iki apšilimo pabaigos jis pasakė, kad jaučiasi geriau. Norėjau su juo startuoti, kad matytume, kaip jis jaučiasi.

– Vien antroje mačo pusėje suklydote 14 kartų. Artūras Milaknis minėjo, kad „Žalgiris“ neranda sprendimų prieš susikeitimo gynybą. Kaip ketinate spręsti šią problemą?

– Neįvardinsiu kai kurių žaidėjų, bet buvome pasiruošę šiai gynybai ir vieniems sekėsi kažkiek geriau, o kiti buvo naivoki. Ir jei pražiopsai galimybę prieš tokį varžovą, turėsi problemų. Mes priėmėme blogus sprendimus.

Pirmoje pusėje išgyvenome, geriau puolėme prieš susikeitimą. Bet po pertraukos nesuradome tinkamo kelio. Tačiau mes su tuo kaunamės kiekvieną dieną. Daug komandų Eurolygoje keičiasi.

Mums trūko Janio Strelnieko, kuris gerai skaito tokią gynybą. Lekavičius truputį per žemas. Bet mes dirbsime treniruotėse. O kas daugiau belieka?

– Ar tarp jūsų minimų naivokų žaidėjų buvo ir Marekas Blaževičius?

– Nenoriu įvardinti pavardžių. Aišku, visada tikiesi daugiau. Galima sakyti, kad jis buvo naivokas gynyboje. Norėjau su juo nuo suolo įnešti energijos. Bet per paskutines tris minutes praleidome 10 taškų.

– Kokio pozityvo ateičiai galima pasiimti iš pirmos mačo pusės?

– Pirmoje pusėje galėjome turėti 10 taškų pranašumą. Gerai gynėmės, tačiau puolime pridarėme kvailysčių per tą atkarpą, kai CSKA negalėjo rinkti taškų antrajame kėlinyje.

Turime 7-8 žaidėjus, kuriais galiu pasitikėti. Kai kurių dar laukiame, kol jie prisitaikys ir pateks į mano paveikslą. Būna gerų atkarpų su geromis rotacijomis, kamuolio judėjimu, gynybos situacijomis. O su puolimu mums dar reikia padirbėti. Kai Janis grįš, turėsime dar vieną žaidėją, kuris gali kurti su kamuoliu.

Kiekvienas mačas yra nauja istorija. Turėsime 6 mačus per 12 dienų, todėl mums reikia visų 12 žaidėjų.

Geros naujienos tos, kad Nielsas Giffey grįžta. Jis mums labai svarbus žaidėjas. Mums reikia jo dydžio perimetre. Kaip matote, varžovai stiprūs ir dideli, todėl Giffey mums tikrai padės.