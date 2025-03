Saulėtoje Katalonijoje žalgiriečiai sklaidys Eurolygos sezono debesis

„Žalgiris“ į Kataloniją išsivežė puikių prisiminimų apie Eurolygos sezono startą, kai pirmame mače namuose 74:67 patiesė „Barceloną“.

Tąsyk katalonai atvyko prisnūdę, tad nė neketino gadinti sezono atidarymo šventės Kaune.

Dabartinė „Barcelona“ – kitokia. Ispanijos ACB lygoje Joano Penarroya auklėtiniai smarkiai atsilieka nuo savo amžinojo varžovo Madrido „Real“, tačiau atsigriebia Eurolygoje.

Katalonai su šešiolika pergalių po 29 turų žengia septinti, o „Real“ su penkiolika laimėjimų – tik dvyliktas. Visai šalia jo – ir žalgiriečiai, laimėję keturiolika mačų. Iki reguliariojo sezono pabaigos likus penkiems turams, kauniečius skiria vos vienas laimėjimas nuo dešimtos vietos. Ši pozicija leistų mūsiškiams prasmukti į aštuntfinalio etapą.

Tačiau grūstis eilėje prie paskutinio kelialapio tokia, kad A. Trinchieri vyrams, neskaitant „Real“, būtina aplenkti ir pergale daugiau turinčius Stambulo „Anadolu Efes“, ir Belgrado „Partizan“.

„Esame paskutinėje Eurolygos reguliariojo sezono atkarpoje, kurioje kiekviena komanda dvigubina savo pastangas. Tai primena olimpinių žaidynių 100 m bėgimo finalą – greitis, kurį retai matome kovo pabaigoje“, – dėstė A. Trinchieri.

Pasak italo, nedidukėje, bet karštoje „Palau Blaugrana“ jo komandos laukia itin sunkus mūšis, kuriame favoritai bus ne kauniečiai.

Nežinau, kaip kiti kolegos treneriai, bet aš turnyro lentele nesidomiu.

„Žinome, kad katalonai yra favoritai, bet žinome, kad jie gali ir suklysti. Taip pat žinome, kad mes žaidžiame stabiliai. Gerbiame varžovus, bet gerbiame ir savo atliktą sunkų darbą per pastarąsias savaites. Privalėsime maksimaliai stengtis ir susitelkti į kiekvieną atskirą ataką“, – sakė „Žalgirio“ strategas.

– Treneri, „Barcelona“ buvo pirmas jūsų varžovas šį Eurolygos sezoną. Ar galite palyginti tą spalio pradžios „Žalgirį“ ir dabartinį savo kolektyvą?

– Kolektyvai labai panašūs – gynybinio mentaliteto, pastatyti ant komandinių pastangų pamato. Stengiamės tobulinti kai kurias detales, siekti gero mikroklimato ir aiškios hierarchijos komandoje. „Barca“ kupina talentų. Praradę Juaną Nunezą ir Nicolasą Laprovitolą, jie gynyboje daugiau keičiasi dengiamaisiais varžovais, naudoja aukštus penketus ir beprotiškai greitai bėga į greitą puolimą. Dažniausiai Alexas Abrinesas stumiamas į atakuojančio gynėjo poziciją, o Tomašas Satoransky tampa aukštu įžaidėju. Toliau yra Justinas Andersonas, Joelis Parra. Tačiau labiausiai jų žaidimas priklauso nuo Kevino Punterio ir Jabari Parkerio talento.

– Ar dabar yra tas sezono etapas, kai net treneriai pradeda analizuoti turnyrinę lentelę ir skaičiuoti savo galimybes?

– Nežinau, kaip kiti kolegos treneriai, bet aš turnyro lentele nesidomiu. Turiu tam tikrą supratimą apie situaciją, tačiau labiau susitelkęs į savo komandos ir žaidėjų tobulinimą. Mane tenkina tai, kaip dirbame ir ką rodome ant parketo. Po rinktinių pertraukos turnyre esame stabilesni, o tai yra geras ženklas treneriui. Džiaugiuosi, kad pavyko pagreitinti Isaiah Wongo įtraukimą į žaidimą. Žaidėjai taip pat stengiasi jam padėti, o jis turi talento, kad pasinaudotų mūsų pagalba.

– Ar „Barcelona“ ekipos greitis puolant yra svarbiausias faktorius, leidžiantis jiems pelnyti vidutiniškai net po 87 taškus?

– Man svarbiau, kokių savybių ir žaidėjų dėka jie kaskart susirenka tuos 87 taškus. Jų komanda labai atletiška. Svarbiausia – jie turi tris žaidėjus, kurių talentas žaisti su kamuoliu yra tiesiog neprilygstamas: K. Punteris, J. Parkeris ir Chimezie Metu. Pastarasis išplečia aikštę žaisdamas sunkiuoju puolėju ar net „centru“, o kamuolį valdo kaip gynėjas. Ch. Metu atlieka daug metimų iš vidutinio nuotolio, lyg būtų gynėjas. Tai suteikia įvairovės jų puolimui, ypač individualiose situacijose vienas prieš vieną. Turime akcentuoti gynybą prieš šį aukštaūgį, bet kai susitelki į lyderius, „Barca“ gretose yra Dario Brizuela, turintis patirties ir galintis pakeisti rungtynių eigą. Yra ir A. Abrinesas, galintis per 30 sekundžių surinkti devynis taškus. Be to, katalonai turės ūgio pranašumą su Willy Hernangomezu ir Youssoupha Fallu.

– Neseniai išsakyta idėja, kad nuo ateinančio sezono Eurolygoje būtų 20 komandų, paskirstytų į du divizionus. Kaip vertinate šį pasiūlymą?

– Bet kuri naujovė, kuri padėtų normalizuoti tvarkaraštį ir sustiprinti Eurolygą, yra sveikintina.